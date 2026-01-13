Il y a eu un moment précis où le cinéma a cessé de rassurer. Un moment où il n’a plus cherché à consoler le spectateur, ni à lui promettre que tout irait bien à la fin. Entre le début des années 1970 et la fin des années 1980, le cinéma occidental, américain en tête, a commencé à faire peur non pas par avec des monstres, mais par le monde lui-même. Ce n’était plus le fantastique qui inquiétait. C’était la ville, la technologie, l’État, les autres… et parfois soi-même.

La fin de l’illusion

Les années 60 avaient encore des héros, des causes, des lendemains possibles. Les années 70 arrivent avec leurs ruines : Vietnam, Watergate, crise pétrolière, chômage, villes qui se dégradent, violence quotidienne. Le cinéma ne peut plus faire semblant.

Il abandonne les figures héroïques classiques pour montrer des individus désaxés, solitaires, méfiants, souvent incapables de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Le malaise devient le sujet. L’angoisse devient la narration.

La ville comme cauchemar

Avec Taxi Driver, le cinéma pose une pierre fondatrice. New York n’est plus un décor, c’est une infection. Travis Bickle ne sauve rien, ne comprend rien, ne guérit rien. Il est le symptôme d’une société malade qui fabrique ses propres monstres.

Le spectateur n’est plus guidé moralement. Il observe, mal à l’aise. Le cinéma cesse d’expliquer. Il montre. Dans cette période, la ville est sale, bruyante, menaçante. Elle broie les individus, isole les consciences, transforme les frustrations en violence. Le rêve urbain est mort.

La paranoïa avant Internet

The Conversation (de Francis Ford Copolla – Palme d’Or à Cannes en 1974) est peut-être l’un des films les plus prophétiques jamais réalisés. Un homme écoute les autres pour vivre. Il croit maîtriser l’information. Il finit prisonnier de sa propre paranoïa.

Bien avant les réseaux sociaux, les caméras, les algorithmes et la surveillance de masse, le cinéma pose une question vertigineuse : et si le danger n’était pas d’être observé, mais de ne plus savoir qui observe qui ? Le monde devient opaque. Les certitudes s’effondrent. La peur n’est plus spectaculaire, elle est sourde, diffuse, permanente.

La violence sans mode d’emploi

Avec A Clockwork Orange, le cinéma franchit un cap supplémentaire. La violence n’est plus condamnée clairement. Elle est montrée frontalement, esthétisée, dérangeante. Le spectateur n’a plus de refuge moral. Le film ne dit pas quoi penser. Il oblige à ressentir, parfois malgré soi. C’est là que le cinéma commence à inquiéter profondément : il refuse de guider.

Ce malaise est volontaire. Il traduit une époque où les repères moraux se brouillent, où l’autorité n’inspire plus confiance, où la société semble capable de déshumaniser aussi bien les victimes que les bourreaux.

Les années 80 : le futur comme angoisse

On aurait pu croire que les années 80 ramèneraient l’optimisme. En réalité, le cinéma transforme la peur en anticipation. Blade Runner ne montre pas un futur conquérant, mais un monde épuisé, saturé de technologies, noyé sous la pluie et la publicité. Le progrès n’a rien sauvé. Il a juste rendu l’aliénation plus sophistiquée. La question n’est plus : “Que va-t-il nous arriver ?” Mais : “Sommes-nous encore humains ?”

Le cinéma ne fait plus peur par l’action, mais par l’atmosphère. Par le doute existentiel. Par la perte de sens.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Pourquoi ces films nous parlent encore aujourd’hui

Parce qu’ils n’étaient pas des divertissements, mais des diagnostics. Ils parlaient déjà de surveillance, d’isolement, de violence sociale, de technologie envahissante, de solitude urbaine. Ils ne cherchaient pas à plaire. Ils cherchaient à dire quelque chose de vrai. Et c’est peut-être là que le cinéma contemporain a parfois reculé : en voulant rassurer, simplifier, expliquer, moraliser. Le cinéma des années 70–80, lui, acceptait l’inconfort.

Quand le cinéma a cessé d’être aimable

Entre 1970 et 1990, le cinéma a cessé d’être un refuge. Il est devenu un miroir. Un miroir sale, fissuré, inquiétant. Il ne promettait plus un monde meilleur, mais il montrait le monde tel qu’il était en train de devenir. Et c’est précisément pour cela qu’il fait encore peur aujourd’hui.