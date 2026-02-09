Avec Friping, la Maison CHAPAL exhume une mémoire textile presque oubliée pour en faire une déclaration de style. Plus qu’une collection, Friping est un manifeste : celui d’un cuir volontairement froissé, expressif, chargé d’histoire, qui convoque l’audace des années 1980 tout en restant fidèle à l’exigence artisanale de la maison française fondée en 1832.

Un cuir emblématique, né à Millau et adopté par la mode internationale

Le cuir Friping trouve son origine dans les mégisseries de Millau au début des années 1980. Son aspect froissé, presque vivant, résulte d’un procédé de tannage spécifique et d’une préparation d’une extrême précision. À l’époque, cette matière singulière connaît un succès international fulgurant, notamment grâce à Roberto Cavalli, figure majeure de la mode italienne, qui révolutionne alors l’usage du cuir par une approche sensuelle, libre et radicalement nouvelle.

Une rencontre fondatrice à Florence

Derrière Friping se cache aussi une histoire personnelle. En 1983, Jean-François Bardinon (patron de la marque Chapal) rencontre Roberto Cavalli à Florence, lors d’un rendez-vous organisé par Freddie Mangin, agent de tannerie et ami proche. Ce qui devait être une simple présentation commerciale se transforme rapidement en un choc créatif.

De la villa florentine du créateur italien à une descente nocturne en Jaguar XJ12 jusqu’au Harry’s Bar, cette soirée marque durablement l’esprit de Jean-François Bardinon. Le lendemain, Cavalli signe un contrat d’approvisionnement en shearling mérinos avec CHAPAL, scellant une collaboration fondée sur le respect, l’admiration et une vision commune du cuir comme terrain d’expression totale.

Le blouson “Friping” de Chapal

Friping : quand CHAPAL ose le volume et l’excès

La collection Friping puise directement dans l’esthétique des années 1980, période durant laquelle Jean-François Bardinon dessine ses premiers modèles au sein de la maison familiale. Les silhouettes s’éloignent volontairement des coupes ajustées habituellement associées à CHAPAL : volumes oversize, épaules puissantes, allure assumée.

Parmi les pièces emblématiques, le modèle Bob, né d’une collaboration avec la maison Rody dans le quartier du Sentier, et le Concorde, pièce unique réalisée dans les ateliers CHAPAL. Ce dernier doit son nom à un voyage mythique : Jean-François Bardinon le porte lors d’un vol Paris–New York à bord du Concorde, à Mach 2.02, pour représenter la maison familiale. Les deux modèles sont confectionnés en cuir de mouton Friping, dans un esprit résolument audacieux.

Jean-François Bardinon, patron de la marque française de luxe Chapal

“La Collection Friping est probablement l’une des plus décalées de notre style”, confie Jean-François Bardinon.

Une filiation stylistique assumée

Si Roberto Cavalli irrigue l’ADN de Friping, une autre figure majeure plane sur la collection : Claude Montana. Icône de la mode parisienne des années 1980, Montana impose des silhouettes architecturées, puissantes, presque guerrières. Une influence que l’on retrouve dans la structure des pièces Friping, où le cuir devient armure autant que seconde peau.

Héritage et création contemporaine, sans nostalgie

Friping ne vit pas en vase clos. La collection dialogue avec des modèles plus traditionnels de la Maison, comme la Combinaison 1968, le Gilet Upper East Side, le Bombardier D1 ou encore la Casquette Chapalac. Une manière pour CHAPAL d’affirmer que l’expérimentation n’exclut jamais la continuité, et que la liberté créative s’enracine toujours dans une histoire maîtrisée.

La casquette “Chapalac” de Chapal / Combinaison Chapal

CHAPAL, l’indépendance comme signature

Depuis 1832, CHAPAL cultive une singularité rare : l’intégralité de ses collections est conçue et fabriquée dans sa propre manufacture de la Creuse, sans aucune sous-traitance. Chaque pièce est coupée et assemblée par un seul artisan, qui signe son travail à travers le « Secret Label ». Aujourd’hui encore, toutes les peaux sont tannées et teintes à Crocq, sur les contreforts du Massif central.

Avec Friping, la maison rappelle qu’elle n’est pas seulement gardienne d’un patrimoine, mais aussi capable de convoquer ses souvenirs les plus audacieux pour mieux écrire le présent. Une collection libre, presque indocile, à l’image du cuir qui la compose et de l’esprit CHAPAL lui-même.

Crédit photo : Chapal©