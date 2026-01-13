En ce début d’année 2026, OMEGA enrichit sa collection iconique avec deux nouvelles Speedmaster Moonwatch Professional qui jouent la carte du contraste absolu. Noir et blanc. Clair et obscur. Une réinterprétation graphique et contemporaine d’un chronographe parmi les plus mythiques de l’histoire horlogère.

Un cadran inversé au service de la lisibilité

Ces nouvelles Speedmaster se distinguent immédiatement par leur cadran inversé, une approche esthétique audacieuse qui reste pourtant fidèle à l’ADN Moonwatch. OMEGA conserve le célèbre cadran à degrés, ici composé d’une double plaque.

La surface principale arbore un noir profond, poli, laqué et verni, offrant un éclat remarquable. Les sous-compteurs, eux, jouent le contraste avec une base blanche, également laquée, sur laquelle les indications sont imprimées en noir. À l’inverse, la minuterie du cadran principal apparaît en blanc. Un jeu graphique subtil qui améliore la lisibilité tout en renforçant la personnalité visuelle de la montre.

Une lunette Moonwatch fidèle à la tradition

Prolongeant cette thématique noir et blanc, OMEGA équipe ces modèles d’une lunette en céramique noire, rehaussée d’une échelle tachymétrique en émail blanc. Le verre saphir « boîte », traité antireflet et résistant aux rayures, apporte une touche vintage maîtrisée, directement inspirée des Speedmaster historiques.

Au poignet, le bracelet métallique de style Moonwatch classique, alternant surfaces polies et brossées, intègre le système de réglage confort breveté OMEGA, garantissant un ajustement précis et discret.

Deux interprétations, un même esprit

La collection se décline en deux versions de 42 mm, chacune avec sa propre personnalité :

• Version acier inoxydable

Les aiguilles et index sont plaqués rhodium et revêtus de Super-LumiNova blanc, offrant une lecture claire et moderne, de jour comme de nuit. Tarif : 10 200 euros.

• Version or Moonshine™ 18K

Réalisée dans l’alliage d’or jaune exclusif d’OMEGA, cette déclinaison apporte une dimension plus précieuse à la Moonwatch. Les aiguilles et index en or Moonshine™ 18K sont également traités au Super-LumiNova blanc, tandis que l’aiguille centrale de chronographe adopte un traitement PVD couleur or Moonshine™, pour un contraste élégant et assumé. Tarif : 48 200 euros.

Le calibre 3861, héritier de la Lune

Sous le cadran bat le calibre OMEGA Co-Axial Master Chronometer 3861, évolution moderne du légendaire calibre 321 qui accompagna les astronautes de la NASA sur la Lune. Ce mouvement manuel de dernière génération garantit une excellente précision, une haute résistance magnétique et une fiabilité certifiée par le label Master Chronometer.

Cette excellence mécanique permet à OMEGA d’offrir une garantie de 5 ans, preuve de la confiance accordée à ce mouvement devenu une référence dans l’horlogerie contemporaine.

Une Moonwatch contemporaine, sans trahir le mythe

Avec ces nouvelles Speedmaster Moonwatch noir et blanc, OMEGA réussit un exercice délicat : moderniser une icône sans en altérer l’âme. Le contraste chromatique, la finition laquée et la maîtrise technique renforcent le caractère de la Moonwatch, tout en rappelant pourquoi elle demeure, plus de cinquante ans après ses premiers pas sur la Lune, l’un des chronographes les plus désirables au monde.

