En 2006, Les Fils de l’Homme (Children of Men) surgissait sur les écrans comme une claque discrète mais durable. Vingt ans plus tard, alors que le film fête son anniversaire et qu’ARTE le rediffuse ce soir à 21h00, l’œuvre d’Alfonso Cuarón n’a jamais semblé aussi actuelle. Rare dystopie à la fois spectaculaire et profondément humaine, Les Fils de l’Homme s’est imposé comme un jalon majeur de la science-fiction contemporaine.

Une genèse littéraire et politique

Le film est librement adapté du roman The Children of Men de P. D. James, publié en 1992. Alfonso Cuarón s’empare de cette matière pour en faire autre chose qu’un simple récit d’anticipation : une parabole politique. Coécrit avec plusieurs scénaristes, le film déplace l’action dans un futur proche, tangible, débarrassé des gadgets futuristes classiques. Le choix est clair : montrer un avenir qui ressemble dangereusement à notre présent.

Cuarón, alors surtout connu pour Y tu mamá también et Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, signe ici son film le plus radical, tourné vers le monde réel, ses peurs, ses replis et ses fractures.

Synopsis : un espoir fragile dans un monde stérile

Londres, 2027. Depuis près de vingt ans, plus aucun enfant n’est né. L’infertilité mondiale a plongé les sociétés dans le chaos. Le Royaume-Uni s’est transformé en État policier, traquant et parquant les migrants dans des camps.

Theo Faron, ancien militant devenu fonctionnaire désabusé, est contraint d’aider une organisation clandestine à exfiltrer Kee, une jeune réfugiée. Très vite, il découvre l’impensable : elle est enceinte. Dans un monde qui a perdu toute foi en l’avenir, cet enfant devient à la fois un miracle et une cible.

Un accueil critique d’abord contrasté

À sa sortie, Les Fils de l’Homme ne rencontre pas un immense succès public. Trop sombre, trop politique, trop inconfortable. En revanche, la critique salue rapidement sa mise en scène virtuose, notamment ses plans-séquence devenus légendaires, et la photographie du chef opérateur Emmanuel Lubezki, récompensée aux BAFTA.

Avec le temps, le film connaît une relecture critique spectaculaire : aujourd’hui, il figure régulièrement dans les listes des plus grands films de science-fiction du XXIe siècle. Sur le site Allo Ciné, Les Fils de l’Homme est noté 4 étoiles sur 5.

Un impact durable sur la science-fiction

Les Fils de l’Homme a profondément influencé le genre. Là où la science-fiction montrait souvent des futurs technologiques, Cuarón impose un futur délabré, usé, presque banal. Pas d’hologrammes envahissants, mais des écrans fissurés, des véhicules recyclés, des villes sous surveillance.

Cette approche réaliste inspirera de nombreuses œuvres ultérieures, de The Handmaid’s Tale à The Last of Us. Le film rappelle surtout que la science-fiction est un outil politique, capable de parler du présent en parlant du futur.

Des acteurs habités

Le film repose sur une distribution remarquable :

• Clive Owen, bouleversant en antihéros fatigué, loin des archétypes du sauveur.

• Julianne Moore, en figure de résistance tragique.

• Michael Caine, lumineux et mélancolique.

• Chiwetel Ejiofor, inquiétant dans son ambiguïté morale.

• Clare-Hope Ashitey, incarnation d’un espoir fragile mais déterminé.

Les voitures comme marqueurs d’un futur crédible

Parmi les détails qui participent au réalisme du film, les véhicules jouent un rôle clé. On y aperçoit notamment une Renault Avantime, modèle atypique à quatre portes au design futuriste, resté confidentiel et souvent considéré comme un prototype avant-gardiste. Sa présence renforce l’idée d’un futur proche qui recycle les rêves industriels inaboutis.

Le film montre également une Citroën CX, symbole d’un futur déjà ancien, et un Fiat Multipla, choix audacieux tant ce véhicule divise par son esthétique. Ces voitures, loin d’être anodines, ancrent le récit dans une continuité du réel : le futur n’a pas effacé le passé, il l’a simplement usé.

Un film plus actuel que jamais

Vingt ans après, Les Fils de l’Homme résonne avec une force troublante : crise migratoire, dérives sécuritaires, chute de la natalité, perte de confiance collective. Rarement une œuvre de science-fiction aura aussi bien anticipé l’atmosphère morale et politique de notre époque.

Sa rediffusion ce soir sur ARTE n’est pas seulement un anniversaire : c’est une invitation à revoir un film qui n’a jamais cessé de nous parler et qui, peut-être, nous parle aujourd’hui encore plus fort qu’en 2006.

Les Fils de l’Homme (Children of Men) Film d’Alfonso Cuarón (États-Unis/Royaume-Uni, 2006, 1h45mn, VF/VOSTF) – Scénario : Alfonso Cuarón, Timothy J. Sexton, David Arata, Mark Fergus, Hawk Ostby, d’après le roman éponyme de P. D. James – Avec : Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Clare-Hope Ashitey, Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam, Peter Mullan – Production : Universal Studio, Strike Entertainment.

Meilleurs image (Emmanuel Lubezki) et décors (Jim Clay, Geoffrey Kirkland, Jennifer Williams), Bafta Awards 2007 – Osella d’or de la meilleure contribution technique et prix Laterna magica (Alfonso Cuarón), Mostra de Venise 2006.

Première diffusion : 25 janvier 2026

Crédit photo : Universal Studios©