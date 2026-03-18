Alors que l’industrie musicale poursuit sa transformation numérique, le vinyle confirme en 2025 qu’il n’est plus un simple phénomène nostalgique, mais bien un pilier solide du marché. Les derniers chiffres communiqués par la Fnac, en écho aux données du SNEP, illustrent une dynamique remarquable : le support analogique s’impose comme un moteur de croissance dans un secteur dominé par le streaming.

La vente de vinyles a dépassé le milliard de dollars en 2025 aux États-Unis, une première depuis 1983, avec 46,8 millions d’unités vendues. Un excellent résultat qui, fait assez incroyable, est en partie dû aux ventes du dernier vinyle de la chanteuse Taylor Swift, qui a elle seule, en a vendu 1,6 million d’exemplaires. De son côté, le marché français n’est pas en reste et a connu, pour la même année, une progression de +15% avec 6 millions de disques vinyles vendus.

Un marché global en croissance, porté par deux dynamiques complémentaires

En 2025, le marché français de la musique dépasse les 1,071 milliard d’euros de chiffre d’affaires, enregistrant une progression de +3,9 %. Cette croissance repose principalement sur le streaming, devenu incontournable. Mais un autre acteur, plus inattendu, contribue fortement à cette bonne santé : le vinyle.

Le marché physique, souvent considéré comme en déclin depuis l’essor du numérique, affiche pourtant une vitalité renouvelée. Avec 205 millions d’euros de chiffre d’affaires (+5 %), il atteint sa meilleure performance en 25 ans (hors période exceptionnelle post-COVID). Une progression largement attribuable au vinyle, tandis que le CD continue de reculer en valeur.

Le vinyle franchit un cap historique en France

Symbole fort de ce renouveau, le vinyle enregistre une croissance spectaculaire de près de +15 % en France en 2025, pour atteindre 113 millions d’euros de chiffre d’affaires et un volume d’environ 6 millions d’unités vendues (contre 8 millions pour le CD). À lui seul, il représente un tiers de la hausse du marché physique, confirmant son rôle central dans la relance du support matériel. En reprenant nos chiffres diffusés sur le site en février dernier (retrouvez notre article en cliquant ici), voici les ventes de disques vinyles mises à jour depuis l’année 2000 :

• 200 000 disques vinyles en 2000

• 870 000 en 2012

• 1 800 000 en 2016

• 5 000 000 en 2022

• 5 200 000 en 2024

• 6 000 000 en 2025

Plusieurs facteurs expliquent cet engouement :

• La montée en gamme des produits : éditions limitées, vinyles colorés, versions de luxe… le vinyle devient un objet de collection autant qu’un support d’écoute.

• Le retour au tangible : à l’ère du tout dématérialisé, les consommateurs recherchent une expérience physique, sensorielle et durable.

• La diversité musicale : tous les genres sont désormais représentés, du classique au hip-hop, attirant un public large et intergénérationnel.

La Fnac, acteur clé de cette renaissance

Premier disquaire de France, la Fnac joue un rôle déterminant dans cette dynamique. L’enseigne accompagne quotidiennement l’essor du vinyle à travers une stratégie active :

• Une offre riche de près de 130 000 références en CD et vinyles

• Des éditions exclusives régulièrement renouvelées

• Des mises en avant en magasin pour valoriser les nouveautés et les collectors

• Des dispositifs dédiés aux passionnés et collectionneurs

Parmi ces initiatives, le club Le Vinyliste Fnac illustre parfaitement cette volonté de fidéliser les amateurs. Ce service propose de recevoir chaque mois un vinyle exclusif, souvent en pressage spécial ou en série limitée, à partir de 28 € frais de port inclus, avec une sélection adaptée aux goûts musicaux de chacun.

Une formule qui n’est pas sans rappeler le système d’abonnements que proposait la société France Loisirs dans les années 70/80, offre qui avait fait le succès de l’entreprise.

Une tendance qui s’inscrit dans la durée

Loin d’être un simple effet de mode, le succès du vinyle en 2025 témoigne d’une transformation plus profonde des usages. Dans un monde dominé par l’accès instantané et la consommation dématérialisée, le vinyle incarne une autre manière d’écouter la musique : plus attentive, plus incarnée, plus émotionnelle.

Cette complémentarité entre streaming et support physique redéfinit les contours du marché musical. Et à en juger par les performances actuelles, le vinyle semble bien installé pour continuer à tourner, au sens propre comme au figuré, dans les années à venir.