Le légendaire groupe britannique de heavy metal Judas Priest s’apprête à faire vibrer les fans français à la rentrée 2026. Une tournée très attendue qui marquera le retour sur scène d’un pilier du metal mondial, porté par l’infatigable Rob Halford. 5 dates au total auront lieu dans l’hexagone, dont une qui passera par le festival de Carhaix, en Bretagne, le 16 août 2026.

Judas Priest annonce une tournée française en 2026

Les amateurs de riffs tranchants et de cuir clouté peuvent se réjouir, Judas Priest passera par cinq villes françaises en 2026 :

• 16 août 2026 : Carhaix – Motocultor Festival Open Air

• 12 septembre 2026 : Strasbourg (Zénith de Strasbourg)

• 14 septembre 2026 : Lyon (LDLC Arena)

• 15 septembre 2026 : Bordeaux (Arkéa Arena)

• 17 septembre 2026 : Paris (Zénith Paris – La Villette)

Une série de concerts qui s’annonce explosive et chargée d’histoire.

Une genèse au cœur de l’Angleterre industrielle

Formé à la fin des années 1960 à Birmingham, berceau du heavy metal, Judas Priest émerge dans un contexte musical déjà marqué par des groupes comme Black Sabbath. Mais très vite, le groupe va tracer sa propre voie.

Dans les années 1970, Judas Priest affine un son plus rapide, plus tranchant et plus métallique, abandonnant progressivement les racines blues du hard rock. Cette évolution va profondément influencer toute la scène metal.

Les membres emblématiques

Au fil des décennies, plusieurs musiciens ont marqué l’histoire du groupe, mais certains noms restent indissociables de Judas Priest :

• Rob Halford : chant (figure iconique du metal)

• Glenn Tipton : guitare

• K. K. Downing : guitare

• Ian Hill : basse

Le duo de guitares, en particulier, a contribué à définir le son du groupe : précis, puissant, et souvent synchronisé dans des harmonies devenues emblématiques.

Un style qui a redéfini le heavy metal

Judas Priest est souvent considéré comme l’un des architectes du heavy metal moderne. Leur signature sonore repose sur :

• Des riffs carrés et agressifs

• Des rythmiques parfois lourdes et martelées

• Une précision quasi mécanique

• Des solos virtuoses

• La voix unique de Halford, capable de monter dans des aigus spectaculaires

Ils sont aussi à l’origine de l’imagerie classique du metal : cuir, clous, motos… un style devenu universel.

Albums culte et tubes incontournables

La discographie de Judas Priest regorge de classiques. Parmi les albums majeurs :

• British Steel (1980)

• Screaming for Vengeance (1982)

• Painkiller (1990)

Et côté morceaux devenus mythiques :

• “Breaking the Law”

• “Living After Midnight”

• “Painkiller”

• “Electric Eye”

Ces titres continuent aujourd’hui encore de fédérer les fans en concert.

Un succès mondial durable

Avec plus de 50 millions d’albums vendus à travers le monde, Judas Priest s’impose comme l’un des groupes les plus influents du metal. Leur impact dépasse largement les ventes : ils ont inspiré des générations entières de groupes, du thrash au power metal. Leur entrée au Rock and Roll Hall of Fame en 2022 a confirmé leur statut de légende vivante.

Rob Halford : santé fragile, détermination intacte

Le retour de Judas Priest en France a une résonance particulière. Son chanteur, Rob Halford, a traversé plusieurs épreuves de santé ces dernières années, notamment un combat contre le cancer.

Malgré cela, il continue de monter sur scène avec une énergie impressionnante. Sa voix, bien que différente avec le temps, reste puissante et immédiatement reconnaissable.

Sa présence lors de cette tournée est donc perçue comme un véritable symbole de résilience pour les fans.

Judas Priest aujourd’hui

Toujours actif, le groupe continue d’enregistrer et de tourner à travers le monde. Leur musique reste fidèle à leur ADN tout en intégrant des sonorités modernes. Sur scène, Judas Priest prouve qu’il n’est pas qu’un groupe nostalgique : c’est une machine encore bien rodée, capable de livrer des performances intenses et spectaculaires.

Un rendez-vous immanquable pour les fans français

Cette tournée française 2026 s’annonce comme un moment fort pour tous les amateurs de heavy metal. Entre héritage historique, puissance sonore et émotion liée au retour de Rob Halford, Judas Priest promet des concerts mémorables. Pour les fans de metal, une chose est sûre : le metal n’a pas dit son dernier mot.

Crédit photo en UNE : zoidberg photography© - Judas Priest en concert à Madrid le 19 juin 2024