Le 1er avril 1976, trois hommes : Steve Wozniak, Ronald Wayne et Steve Jobs fondent une petite entreprise appelée Apple Computer. Cinquante ans plus tard, Apple Inc. est devenue l’une des sociétés les plus influentes et valorisées au monde. Retour détaillé sur une aventure entrepreneuriale hors norme.

Les débuts : un garage, une vision, et deux génies complémentaires

L’histoire commence dans un garage à Los Altos, en Californie. Steve Wozniak, ingénieur autodidacte brillant, conçoit un ordinateur personnel révolutionnaire : l’Apple I. Steve Jobs, lui, perçoit immédiatement le potentiel commercial de cette invention.

Ronald Wayne, souvent oublié, joue un rôle initial de médiateur et rédige les premiers documents administratifs de l’entreprise. Il quitte cependant Apple quelques jours après sa création, cédant ses parts pour seulement 800 dollars, une décision devenue légendaire.

Dès 1977, l’Apple II marque un tournant : c’est l’un des premiers ordinateurs personnels produits en masse. Le succès est fulgurant et pose les bases d’une industrie entière.

L’ascension : innovation, crises et renaissance

Les années 1980 voient Apple devenir un acteur majeur avec le lancement du Macintosh en 1984, introduisant une interface graphique accessible au grand public. Mais en interne, les tensions montent. Steve Jobs, au caractère exigeant et souvent jugé difficile, entre en conflit avec la direction. En 1985, il est évincé de l’entreprise qu’il a cofondée. Il fonde alors NeXT, tandis qu’Apple entre dans une période d’errance stratégique. Ce n’est qu’en 1997, avec le retour de Jobs après le rachat de NeXT par Apple, que l’entreprise entame une renaissance spectaculaire.

L’ère des produits iconiques : Apple change le monde

Sous l’impulsion de Jobs, Apple enchaîne les innovations majeures :

• 2001 : iPod révolutionne l’industrie musicale

• 2007 : iPhone redéfinit le smartphone moderne

• 2008 : MacBook Air impose de nouveaux standards de design

• 2015 : Apple Watch ouvre l’ère des objets connectés

Apple ne se contente pas de créer des produits : elle bâtit un écosystème intégré, combinant matériel, logiciel et services.

Une valorisation hors norme

Apple Inc. est aujourd’hui une puissance financière colossale. Elle devient en 2018 la première entreprise cotée à dépasser les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, puis franchit les 2 000 et même les 3 000 milliards dans les années suivantes.

Son modèle économique repose sur :

• Une fidélité client exceptionnelle

• Des marges élevées

• Un écosystème verrouillé (App Store, iCloud, etc.)

• Une diversification vers les services

Apple est aujourd’hui un pilier du NASDAQ Composite et influence fortement les marchés financiers mondiaux.

En 2025, Apple compte 164 000 employés, réalise un Chiffre d’Affaires de 416 milliards de $, pour un bénéfice net de 112 milliards de $ et possède 535 Apple Store implantés dans 25 pays (dont la moitié aux États-Unis, 20 en France).

Le plus grand Apple Store au monde est celui du Mall Of The Emirates, à Dubaï. Avec sa façade de verre longue de 56,6 mètres et haute de 11 mètres, le magasin affiche une surface de 4 645 M², soit celle de 2 hypermarchés.

Steve Jobs : visionnaire… et personnalité controversée

Le succès d’Apple est indissociable de la personnalité de Steve Jobs. Visionnaire hors pair, il est aussi connu pour son tempérament explosif. De nombreux témoignages décrivent un dirigeant :

• Perfectionniste à l’extrême, parfois tyrannique

• Capable de rabaisser publiquement ses collaborateurs

• Animé par une exigence obsessionnelle du détail

Ses relations avec ses équipes, mais aussi avec ses partenaires, étaient souvent conflictuelles. Pourtant, beaucoup reconnaissent que cette exigence a poussé Apple à atteindre un niveau d’excellence rarement égalé.

Ses relations avec Steve Wozniak se sont également tendues au fil du temps, notamment autour de la reconnaissance et des orientations stratégiques.

Une réussite collective malgré les tensions

Si Steve Jobs incarne Apple, son succès repose sur une multitude d’ingénieurs, designers et dirigeants souvent restés dans l’ombre. Des figures comme Jony Ive, architecte du design moderne d’Apple ou encore les équipes logicielles et matérielles ont joué un rôle crucial dans la construction de l’identité Apple.

Apple aujourd’hui et demain

Aujourd’hui dirigée par Tim Cook depuis le 24 août 2011, Apple poursuit son évolution avec :

• Les services numériques

• La réalité augmentée

• Ses propres puces (Apple Silicon)

L’entreprise reste fidèle à son ADN : innovation, contrôle de l’expérience utilisateur et positionnement premium.

Pour la petite info, Tim Cook a perçu un salaire de 74,3 millions de $ en 2025 comme patron d’Apple, soit 203 561 $ par jour. Mais il a tout de même doublé le Chiffre d’Affaires d’Apple en 10 ans, et multiplié sa valeur boursière par 5, passant de 348 à 1 900 milliards de $ dans le même temps. Fin 2025, la société Apple est capitalisée 3 550 milliards de $.

Le numéro 3 mondial

En 50 ans, Apple est passée d’un garage californien à une entreprise parmi les plus puissantes de l’histoire moderne. Son parcours est marqué par des innovations majeures, des crises profondes et des personnalités hors normes.

Mais derrière la légende, Apple est aussi une histoire humaine faite de tensions, d’ambitions et de visions opposées. Et c’est peut-être précisément cette alchimie entre génie, conflit et obsession de la perfection qui a permis à Apple de devenir ce qu’elle est aujourd’hui ; la 3ème plus grosse entreprise au monde, derrière Microsoft et ses 3 783 milliards de $ de capitalisation et le leader : NVIDIA, avec 4 257 milliards de $ de capitalisation boursière.