Ce samedi soir à 20h55, la chaîne ARTE diffuse “Histoire de la chirurgie”, un documentaire fascinant qui retrace l’une des plus grandes aventures scientifiques de l’humanité. Entre découvertes révolutionnaires, expérimentations parfois terrifiantes et figures visionnaires, ce film nous plonge dans plusieurs siècles d’innovations médicales qui ont profondément changé notre rapport au corps, à la douleur… et à la vie.

Dès les premières minutes, le documentaire surprend par son ampleur historique. On y apprend que les premières opérations chirurgicales remontent à plus de 130 000 ans, avec des trépanations pratiquées bien avant l’Antiquité. Les Grecs et les Romains savaient déjà traiter certaines fractures ou tumeurs, alors même que les connaissances anatomiques restaient extrêmement limitées.

Le film montre ensuite comment la chirurgie est passée d’une pratique rudimentaire, longtemps associée aux barbiers, à une discipline médicale moderne. L’évolution est racontée à travers des personnalités marquantes comme André Vésale, Ambroise Paré ou encore Joseph Lister, pionnier de l’asepsie. Le documentaire revient aussi sur des moments clés de l’histoire médicale, comme l’invention de l’anesthésie en 1846 à Boston, qui a permis aux chirurgiens d’opérer sans faire subir d’atroces souffrances aux patients.

Pourquoi faut-il regarder ce documentaire ? Parce qu’il réussit à rendre accessible une histoire complexe et parfois impressionnante. Grâce à un mélange d’archives, de reconstitutions et d’explications pédagogiques, Histoire de la chirurgie raconte autant l’évolution de la médecine que celle de notre civilisation.

Le documentaire ne se contente pas d’aligner des dates ou des découvertes : il met aussi en lumière les erreurs, les tâtonnements et les débats scientifiques qui ont accompagné les progrès de la chirurgie. Cette approche humaine rend le récit particulièrement captivant. Le film souligne également le rôle essentiel des femmes dans l’amélioration des pratiques médicales, tout en ouvrant son regard vers l’Orient et le monde arabe, souvent oubliés dans les récits occidentaux de l’histoire des sciences.

Réalisé par Nina Koshofer et Christian Twente, ce documentaire allemand de 1h29 mêle rigueur scientifique et narration spectaculaire. Une excellente proposition pour les amateurs d’histoire, de médecine ou simplement de grands récits humains.

Histoire de la chirurgie

Documentaire de Nina Koshofer et Christian Twente (Allemagne, 2024, 1h29mn) – Production : Autentic Studios, Curiosity Stream, en association avec ZDF/ARTE.

Diffusion : samedi 9 mai 2026 à 20H55 sur Arte.

Crédit photo de UNE : DR