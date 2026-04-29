Avec la nouvelle Guerrilla 450 APEX 2026, Royal Enfield franchit un cap en proposant une déclinaison plus sportive de son roadster urbain. Pensée pour conjuguer agilité quotidienne et sensations dynamiques, cette version APEX s’adresse clairement aux motards en quête d’un pilotage plus engagé sans renoncer à la polyvalence.

Une philosophie plus sportive

Dès le premier regard, la Guerrilla 450 APEX affiche ses ambitions. Cette version repose sur une ergonomie repensée, avec une position de conduite plus basse et inclinée vers l’avant. Le guidon en aluminium abaissé et repositionné participe à cette posture plus agressive, renforçant le lien entre la machine et son pilote.

L’objectif est clair : offrir une conduite plus immersive, où chaque sollicitation du pilote se traduit immédiatement par une réponse de la moto.

Une partie-cycle orientée performance

Royal Enfield a également travaillé sur l’adhérence et le comportement routier. La Guerrilla 450 APEX adopte des pneus Vredestein Centauro ST de 17 pouces, conçus pour conserver un ADN sportif tout en améliorant la tenue de route, notamment sur surfaces humides ou à faible adhérence.

Cette évolution renforce la confiance du pilote, notamment en virage, tout en conservant une excellente stabilité à l’accélération.

Moteur Sherpa : efficacité et accessibilité

Sous son design affûté, la Guerrilla 450 APEX conserve le moteur Sherpa, déjà éprouvé sur la plateforme. Avec 40 chevaux et 40 Nm de couple, il privilégie une puissance accessible sur toute la plage de régime.

Le résultat : une moto facile à prendre en main, mais suffisamment dynamique pour offrir de vraies sensations, aussi bien en ville que sur route sinueuse.

Technologies embarquées et modes de conduite

La version 2026 introduit des modes de conduite optimisés, Street et Sport, désormais dotés d’une fonction de mémorisation. Une amélioration simple mais pratique, permettant de retrouver automatiquement ses réglages préférés après redémarrage.

Toutes les versions sont également équipées du Tripper Dash, un écran TFT circulaire de 4 pouces intégrant la navigation Google Maps et la connectivité smartphone. Ce système apporte une dimension moderne et connectée à l’expérience de conduite.

Un design plus affirmé

Côté esthétique, la Guerrilla 450 APEX se distingue par des finitions plus sportives. Les nouveaux coloris APEX Red et APEX Black, associés à un capot de selle arrière et un saut de vent assorti, renforcent son identité visuelle.

Le résultat est une silhouette plus tendue, plus agressive, en phase avec son positionnement dynamique.

Une stratégie de gamme élargie

Avec cette version APEX, Royal Enfield propose désormais deux interprétations de la Guerrilla 450 :

• Une version plus urbaine, à ergonomie redressée

• Une version APEX plus sportive, orientée performance et précision

Ce double positionnement permet à la marque de toucher un public plus large, tout en capitalisant sur la polyvalence de sa plateforme Sherpa.

Collaboration et esprit “combat urbain”

Pour accompagner ce lancement, Royal Enfield s’est associée à la marque de muay-thaï Fairtex. Cette collaboration donne naissance à une édition limitée d’équipements et à une moto custom inspirée de l’univers du combat urbain, mêlant discipline, agilité et maîtrise de la puissance.

Un positionnement qui renforce l’image d’une moto conçue pour évoluer avec précision dans l’environnement urbain.

Disponibilité et prix

La Guerrilla 450 APEX sera disponible en Europe à partir de juillet 2026, au tarif de 5 690 €, identique aux autres versions de la gamme.

Une Guerrilla plus affûtée que jamais

Avec cette version APEX, Royal Enfield ne se contente pas d’une simple évolution esthétique. La marque propose une véritable relecture sportive de son roadster, sans perdre de vue ce qui fait son ADN : accessibilité, simplicité et plaisir de conduite.

Une moto qui pourrait bien séduire les urbains en quête de sensations… sans compromis sur le quotidien.

Crédit photos : Royal Enfield©