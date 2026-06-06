Le 6 juin 2026, le monde du sport célèbre les 70 ans de Björn Borg, l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps. Bien avant l’ère Federer, Nadal ou Djokovic, le Suédois a révolutionné son sport grâce à son mental hors norme, son style de jeu moderne et une domination exceptionnelle sur les plus grands tournois de la planète. Avec ses cheveux longs, son célèbre bandeau et son calme légendaire, Borg est devenu une icône mondiale dans les années 1970. Retour sur le parcours exceptionnel de celui que l’on surnommait « Ice Borg ».

Une enfance en Suède marquée par la passion du sport

Björn Rune Borg naît le 6 juin 1956 à Stockholm, en Suède. Il grandit à Södertälje, une ville située à une trentaine de kilomètres de la capitale. Comme beaucoup d’enfants suédois, il se passionne d’abord pour le hockey sur glace.

Sa vie bascule lorsqu’à l’âge de neuf ans, son père remporte une raquette de tennis lors d’un tournoi de tennis de table. Fasciné par l’objet, le jeune Björn passe des heures à frapper des balles contre le mur du garage familial. Très vite, ses parents comprennent qu’ils ont affaire à un enfant hors du commun.

Son style se distingue déjà par un revers à deux mains, une technique encore rare à l’époque, mais qui deviendra l’une des signatures du tennis moderne.

Un prodige précoce

À seulement 15 ans, Björn Borg est sélectionné en équipe de Suède pour la Coupe Davis. Il devient alors le plus jeune joueur de l’histoire à remporter un match dans cette prestigieuse compétition.

Sa progression est fulgurante. En 1973, il atteint déjà les quarts de finale de Wimbledon. Un an plus tard, à seulement 18 ans, il remporte Roland-Garros et devient le plus jeune vainqueur du tournoi parisien. Le monde du tennis découvre alors un phénomène.

Le roi de Roland-Garros

La terre battue va rapidement devenir son royaume. Entre 1974 et 1981, Björn Borg remporte six fois Roland-Garros :

• 1974

• 1975

• 1978

• 1979

• 1980

• 1981

Pendant cette période, il affiche une domination impressionnante. Son jeu basé sur un lift puissant, une condition physique exceptionnelle et une capacité à défendre sur toutes les balles rendent la tâche presque impossible à ses adversaires.

Longtemps, ses six titres constitueront le record absolu du tournoi avant d’être dépassés plusieurs décennies plus tard par Rafael Nadal.

Le maître absolu de Wimbledon

Ce qui rend la carrière de Borg encore plus exceptionnelle, c’est sa capacité à dominer également sur gazon. Entre 1976 et 1980, il remporte cinq Wimbledon consécutifs, un exploit inédit à l’époque. Alors que la plupart des spécialistes excellent sur une seule surface, Borg parvient à régner à la fois sur la terre battue de Roland-Garros et sur le gazon londonien, deux terrains aux caractéristiques totalement opposées.

Sa série de cinq victoires consécutives à Wimbledon reste l’un des plus grands accomplissements du tennis moderne.

La finale légendaire contre John McEnroe

L’année 1980 marque probablement le sommet de sa carrière. En finale de Wimbledon, il affronte l’Américain John McEnroe dans un match considéré par beaucoup comme l’un des plus beaux de l’histoire du tennis.

Cette rencontre oppose deux personnalités totalement différentes :

• Borg, calme et impassible

• McEnroe, explosif et provocateur

Après un tie-break devenu mythique au quatrième set, remporté 18 points à 16 par McEnroe, Borg trouve les ressources pour s’imposer dans le cinquième set. Cette finale contribue à faire entrer le tennis dans une nouvelle dimension médiatique.

Onze titres du Grand Chelem

Au total, Björn Borg remporte 11 tournois du Grand Chelem :

• 6 Roland-Garros

• 5 Wimbledon

Plus surprenant encore, il n’a jamais remporté l’US Open malgré quatre finales disputées, ni l’Open d’Australie qu’il n’a joué qu’une seule fois. Son bilan en Grand Chelem demeure pourtant exceptionnel avec un pourcentage de victoires parmi les plus élevés de l’histoire.

Le premier millionnaire du tennis

Borg est également l’un des premiers sportifs à transformer le tennis en véritable industrie économique. En 1979, il devient le premier joueur de tennis à gagner plus d’un million de dollars de prize money sur une seule saison.

Au cours de sa carrière, il accumule près de 3,7 millions de dollars de gains officiels, une somme considérable pour l’époque. Mais ce sont surtout ses contrats publicitaires qui font exploser ses revenus. Son image est partout :

• Vêtements Fila

• Montres

• Équipements sportifs

• Campagnes internationales

Il devient l’un des premiers sportifs mondiaux à être une véritable marque.

Une retraite prématurée qui choque le monde du sport

Alors qu’il domine encore le circuit, Björn Borg surprend tout le monde. Fatigué psychologiquement par la pression permanente, il décide progressivement de s’éloigner du tennis. En 1983, à seulement 26 ans, il annonce sa retraite. Cette décision reste l’une des plus étonnantes de l’histoire du sport. Beaucoup estiment qu’il aurait pu remporter plusieurs titres du Grand Chelem supplémentaires s’il avait poursuivi sa carrière.

Une vie après le tennis

Après sa retraite, Borg connaît des périodes plus compliquées, notamment sur le plan financier. Certains investissements mal maîtrisés lui coûtent cher. Il parvient toutefois à rebondir grâce à sa marque de vêtements, devenue très populaire en Scandinavie.

Aujourd’hui, son nom reste associé à l’élégance, à la rigueur et à l’excellence sportive.

Un héritage immense

Björn Borg a profondément influencé le tennis moderne. Son utilisation du lift, sa préparation physique intensive et son professionnalisme ont inspiré plusieurs générations de champions.

Des joueurs comme Rafael Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic ont tous reconnu l’importance de son héritage dans l’évolution du tennis professionnel.

À l’heure où il fête ses 70 ans, Björn Borg demeure l’une des figures les plus emblématiques du sport mondial. Son palmarès impressionnant, son style unique et son influence durable lui assurent une place à part dans l’histoire du tennis.

Un demi-siècle après ses premiers exploits, « Ice Borg » continue d’incarner l’excellence et la légende.