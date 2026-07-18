Les “Tribute” sont de plus en plus à la mode. Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, Supertramp, Abba, même les comiques ont leur reprise, c’est le cas de Coluche, réinterprété par Julien Rossier. Nostalgie d’une époque, artistes disparus ou qui ne tournent plus, les reprises ont la cote. Aujourd’hui, nous vous annonçons le concert, le 22 novembre 2026 à Paris, salle Gaveau, de Ghassan Yammine, qui reprend les tubes de Charles Aznavour.

Un artiste complet

Il est l’un des artistes les plus singuliers de sa génération. Compositeur, arrangeur, pianiste virtuose, chanteur et animateur de télévision, Ghassan Yammine s’est imposé depuis plus de quinze ans comme l’une des personnalités musicales les plus appréciées du monde arabe grâce à son émission hebdomadaire “Musical” diffusée depuis 2012 sur MTV Liban.

Mais derrière l’homme de télévision se cache avant tout un musicien passionné, auteur de nombreuses compositions et arrangements, capable de faire dialoguer les cultures, les langues et les émotions avec une rare élégance.

Un succès grandissant

En mars 2024, il se produit pour la première fois sur une scène et c’est à Paris. Le succès dépasse toutes les attentes : les représentations affichent complet et le bouche-à-oreille crée un véritable phénomène auprès du public francophone et international.

Depuis, Ghassan Yammine enchaîne les concerts à travers le monde et rassemble aujourd’hui plus d’un million de personnes sur les réseaux sociaux, séduites par sa voix, sa sensibilité et sa capacité à transmettre l’émotion sans artifices.

Une histoire particulière avec Aznavour

Au cœur de son répertoire réside une figure tutélaire : Charles Aznavour. Entre les deux artistes existe une histoire particulière. Ils se sont rencontrés et ont partagé un profond respect mutuel. Ghassan Yammine n’interprète pas Aznavour comme un simple hommage : il fait revivre un héritage artistique fondé sur la sincérité, l’élégance et la puissance du récit humain.

Cette proximité trouve également un écho dans les parcours de leurs peuples respectifs. Charles Aznavour, né Shahnourh Varinag Aznavourian, était le fils de réfugiés arméniens ayant fui les tragédies du XXe siècle. Ghassan Yammine est issu d’un Liban dont l’histoire contemporaine a elle aussi été marquée par les conflits, les exils et la résilience.

Au-delà des frontières et des générations, leurs histoires se rejoignent autour d’une même conviction : la musique peut préserver la mémoire, rapprocher les peuples et porter l’espoir.

Un voyage musical

À travers les plus grandes chansons d’Aznavour, mais aussi un répertoire mêlant classiques libanais et créations personnelles, Ghassan Yammine propose un voyage musical profondément humain, porté par l’émotion, la transmission et le dialogue des cultures.

Après un premier triomphe parisien et une tournée internationale remarquée, il revient aujourd’hui en France pour un rendez-vous exceptionnel à la Salle Gaveau. Il est accompagné par les musiciens du Monstre Orchestra, dirigé par Steve Journey

Un concert où l’on ne célèbre pas seulement un immense répertoire, mais aussi l’histoire d’un artiste devenu à son tour un passeur d’émotions.

INFORMATIONS PRATIQUES

YAMMINE INTERPRÈTE AZNAVOUR

Date : 22 novembre 2026 / 20h30

Lieu : Salle Gaveau / 45 Rue La Boétie, 75008 Paris

BILLETTERIE : https://ghassanyammine-paris2026.fr/

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Crédit photo : Cama Picture©