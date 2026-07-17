Depuis son lancement en 2006 sur TF1, Camping Paradis est devenu l’un des feuilletons préférés des Français. Pour célébrer son 20e anniversaire, la célèbre série portée par Laurent Ournac voit les choses en grand avec une tournée estivale qui promet de faire vivre aux vacanciers une véritable immersion dans son univers.

Une tournée anniversaire dans plus de 60 campings

Du 2 juillet au 28 août 2026, les Vacances Camping Paradis organisent une vaste tournée qui passera dans plus de 60 Campings Paradis à travers la France. Au programme : plus de 250 événements mêlant concerts, spectacles, animations et rencontres avec les acteurs de la série.

Le principe est simple : permettre aux vacanciers de vivre l’expérience Camping Paradis sans quitter leur lieu de vacances. Après chaque spectacle, le public pourra échanger avec les artistes lors de séances de dédicaces et de selfies.

Laurent Ournac, parrain des 20 ans

Impossible d’imaginer cet anniversaire sans Laurent Ournac, qui incarne Tom Delormes depuis les débuts de la série. Le comédien devient le parrain officiel de cette saison anniversaire et donnera le coup d’envoi des festivités avant de faire plusieurs apparitions surprises au cours de l’été.

À ses côtés, plusieurs visages emblématiques de la série participeront à cette tournée :

Patrick Paroux (Parizot)

Thierry Heckendorn (André)

Géraldine Lapalus (Amandine)

Ariane Brodier

Candy Nguyen-Viet

Les fans pourront ainsi retrouver leurs personnages préférés dans une ambiance beaucoup plus conviviale que sur un plateau de tournage.

Une immersion complète dans l’univers de la série

Les animations ne se limiteront pas aux spectacles. Durant tout l’été, les campings proposeront des activités inspirées directement de la série :

Un grand quiz spécial 20 ans ;

Les Awards Camping Paradis récompensant les familles les plus investies ;

Un tournoi de pétanque animé par Patrick Paroux ;

Une grande soirée blanche et bleue ;

Le Fiesta Boom Boom Challenge, une chorégraphie collective relayée sur les réseaux sociaux.

Les vacanciers pourront même tenter de remporter des cadeaux exceptionnels, avec notamment la possibilité de participer au tournage de la série.

Plus de 40 artistes attendus

La programmation ne se limite pas aux acteurs de Camping Paradis. Plus de 40 artistes issus de plusieurs générations participeront à cette tournée.

Parmi les noms annoncés figurent notamment :

Hélène Ségara

Lââm

Eve Angeli

Séverine Ferrer

Les 3T (Jackson Family)

Collectif Métissé

Colonel Reyel

Jessy Matador

Kaoma

Tragédie

Magalie Vaé

Aurélien Vivos

Ahmed Mouici

Caroline Costa

Didier Gustin

Kamini

Moussier Tombola

Une programmation éclectique mêlant variétés françaises, pop, R&B, comédies musicales, humour et artistes révélés par les émissions de télévision.

Un phénomène populaire depuis deux décennies

Diffusée sans interruption depuis 2006, Camping Paradis fait partie des séries françaises les plus durables de TF1. Son succès a même donné naissance, en 2020, au réseau Les Vacances Camping Paradis, qui reprend les codes et l’ambiance de la fiction dans des établissements répartis partout en France.

Avec cette tournée anniversaire, la frontière entre fiction et réalité s’efface encore davantage. Les vacanciers pourront rencontrer les comédiens, assister à des spectacles en plein air et participer à des animations spécialement créées pour célébrer les 20 ans de la série.

L’objectif est clair : offrir aux familles un été placé sous le signe de la convivialité, du divertissement et de la nostalgie, dans l’esprit qui a fait le succès de Camping Paradis depuis maintenant deux décennies.