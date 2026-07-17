Quarante ans après son lancement, Dockers célèbre un anniversaire symbolique. Créée en 1986, la marque américaine n’a pas seulement popularisé le chino moderne : elle a profondément transformé la façon de s’habiller au quotidien, notamment dans le monde professionnel. À l’occasion de ses 40 ans, Dockers revient sur un héritage qui continue d’influencer la mode masculine.

Une alternative entre le costume et le jean

Lors de son lancement en 1986, Dockers répond à une évolution des usages. Alors que le costume reste la norme au bureau et que le jean est encore jugé trop décontracté, la marque propose une troisième voie : le chino. Confortable, élégant et polyvalent, il devient rapidement la pièce idéale pour ceux qui souhaitent adopter une allure soignée sans renoncer au confort.

Si le chino existe depuis près de deux siècles, Dockers contribue à le remettre au goût du jour et à en faire un incontournable du vestiaire masculin contemporain.

Le pionnier du « Business Casual »

L’histoire de Dockers est également intimement liée à l’évolution des codes vestimentaires en entreprise. En 1992, la marque publie son célèbre Guide du Business Casual, un document qui participe largement à populariser le concept de Casual Friday. Cette initiative encourage les entreprises à assouplir leur dress code en fin de semaine et marque durablement la culture professionnelle dans de nombreux pays.

Le chino Dockers devient alors le symbole de cette nouvelle élégance décontractée, capable de s’adapter aussi bien au bureau qu’à la vie quotidienne.

Une marque qui continue d’innover

Depuis quatre décennies, Dockers n’a cessé de faire évoluer ses collections afin de répondre aux nouveaux modes de vie. Parmi les innovations marquantes figurent le Mobile Pant, lancé en 2001, la technologie Smart 360 Flex™, qui améliore la liberté de mouvement, ou encore la récente collection Dockers GO, pensée pour offrir davantage de confort et de polyvalence au quotidien.

Cette capacité à conjuguer fonctionnalité, confort et style explique en grande partie la longévité de la marque.

Un nouveau chapitre avec Authentic Brands Group

L’année de ses 40 ans marque également une nouvelle étape dans le développement de Dockers. Depuis son rachat par Authentic Brands Group en 2025, la marque poursuit son expansion internationale. En Europe, son développement est désormais assuré par Orbico Sportstyle, filiale du groupe Orbico.

Pour Henry Stupp, président EMEAI chez Authentic, cet anniversaire illustre la capacité de Dockers à rester une référence mondiale tout en continuant d’innover autour de ses valeurs fondatrices : qualité, polyvalence et innovation.

Quarante ans d’une icône du vestiaire masculin

Ce qui n’était au départ qu’un vêtement pratique est devenu, au fil des décennies, un véritable classique de la mode masculine. En célébrant ses 40 ans, Dockers rappelle que le succès du chino repose avant tout sur sa capacité à traverser les modes sans perdre de sa pertinence.

À une époque où les frontières entre tenues professionnelles et vêtements de loisirs sont plus floues que jamais, la marque américaine continue d’incarner une vision du style où élégance, confort et simplicité vont naturellement de pair.

Crédit photos : Dockers©