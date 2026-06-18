Née en 1946 dans le Maine, aux États-Unis, Sebago célèbre cette année ses 80 ans. Pour marquer le coup, la marque américaine a choisi un symbole à la hauteur de son histoire : un bateau reprenant la forme de sa célèbre chaussure bateau Docksides. Baptisée Sebago Boat Tour, cette tournée internationale fera escale à Paris la semaine prochaine, avec une navigation prévue sur la Seine le 23 juin 2026.

Une chaussure au parfum des années preppy

Pour une marque qui a bâti une partie de sa légende sur le cuir, les pontons, les clubs nautiques et l’élégance décontractée, difficile d’imaginer anniversaire plus cohérent. Sebago ne se contente pas ici de souffler ses bougies. Elle remet à flot tout un imaginaire : celui d’une chaussure qui sent bon les années preppy (courant de mode américain des années 50), les week-ends au bord de l’eau, les chemises Oxford, les pantalons chino et les étés qui refusent de vieillir.

L’histoire commence en 1946, dans le Maine, cette région du nord-est américain bordée par l’Atlantique, les forêts, les ports et les maisons en bois. Daniel J. Wellehan fonde alors Sebago avec ses associés Joe et Will. Leur idée n’est pas de courir après la mode, mais de fabriquer des chaussures solides, bien faites, fidèles à un certain art de vivre américain.

La marque démarre avec des mocassins classiques, rapidement reconnus pour leur qualité et leur fabrication soignée. À l’époque, la chaussure n’est pas encore devenue cet accessoire jetable que l’on remplace au gré des tendances. Elle doit durer, accompagner, se patiner. C’est précisément ce qui fera la force de Sebago : proposer des modèles capables de traverser les années sans perdre leur allure.

L’arrivée des Docksides

Huit décennies plus tard, cet ADN reste lisible. Sebago parle encore de cuir, de savoir-faire, de lignes sobres et de pièces intemporelles. Des mots parfois galvaudés dans l’univers de la mode, mais qui prennent ici un sens particulier, parce qu’ils s’appuient sur une vraie profondeur historique.

Sebago est d’abord associée au penny loafer, ce mocassin américain devenu un classique du vestiaire preppy. Une chaussure que l’on imagine aussi bien portée sur un campus de la Ivy League que dans les rues de Boston ou sur les quais d’un port de Nouvelle-Angleterre.

Mais c’est avec la Docksides que la marque va définitivement entrer dans l’imaginaire collectif. Lancée comme une chaussure inspirée du monde nautique, elle reprend les codes pratiques de la boat shoe : semelle adhérente, montage robuste, cuir résistant, laçage autour du pied. Une chaussure pensée pour le bateau, mais rapidement adoptée bien au-delà des pontons.

C’est là que Sebago devient intéressante d’un point de vue vintage. La Docksides appartient à cette famille rare d’objets qui ont dépassé leur usage d’origine. Comme la veste Barbour, le jean brut, le caban ou les lunettes Aviator, elle garde le souvenir de sa fonction première tout en devenant un signe de style. On ne la porte pas seulement pour marcher. On la porte pour dire quelque chose.

Utilité et élégance

La chaussure bateau a longtemps eu ce petit parfum de vacances aisées, de voile, de ports atlantiques et de clubs où l’on prend le temps de vivre. Dans les années 70, 80 et 90, elle devient un marqueur de style à part entière. On la retrouve aux pieds des étudiants, des plaisanciers, des amateurs de look casual chic, mais aussi de ceux qui aiment les vêtements simples, solides et reconnaissables.

Son charme vient justement de cette ambiguïté. La boat shoe est à la fois pratique et élégante, sportive et bourgeoise, décontractée et tenue. Elle peut accompagner un short, un jean, un chino ou un blazer léger. Elle a ce côté faussement nonchalant des pièces qui semblent ne jamais forcer.

Chez Sebago, ce vintage-là n’est pas une nostalgie fabriquée. Il tient à la coupe, aux matières, au dessin du mocassin, à cette manière très américaine de mêler utilité et élégance. La Docksides n’a pas besoin d’être réinventée tous les six mois. Elle appartient à une époque où les objets étaient dessinés pour durer, puis adoptés parce qu’ils faisaient simplement bien leur travail.

Et c’est sans doute ce qui explique son retour permanent. Dans un monde saturé de baskets techniques, de logos XXL et de collections express, la chaussure bateau revient comme une respiration. Elle parle à ceux qui aiment les vêtements avec une histoire, pas seulement avec un slogan.

Un bateau Docksides

Pour ses 80 ans, Sebago a donc choisi de transformer son icône en embarcation. Le Sebago Boat Tour repose sur un bateau qui reproduit la forme de la Docksides, son modèle phare. L’objet est suffisamment étonnant pour intriguer les promeneurs, mais suffisamment cohérent pour ne pas ressembler à un simple coup marketing.

Le 23 juin 2026, ce bateau chaussure naviguera sur la Seine, avec un passage annoncé devant plusieurs monuments parisiens, dont la Tour Eiffel et le Pont Alexandre III. Voir une Docksides flotter au cœur de Paris a quelque chose d’amusant, presque surréaliste. C’est un clin d’œil à l’histoire de la marque, mais aussi une manière de replacer la chaussure bateau dans son élément naturel : l’eau.

Le bateau possède lui-même une histoire. Il s’agit de l’embarcation originale ayant appartenu au fondateur de Sebago, avant d’être acquise par Marco Boglione, président de BasicNet. Restaurée pour l’occasion, elle a été équipée d’un moteur électrique afin de pouvoir naviguer tout en associant patrimoine et approche plus durable.

Plus qu’une navigation

L’étape parisienne du Sebago Boat Tour ne se limite pas à une navigation sur la Seine. Pour la saison estivale 2026, Sebago installe également son univers au Riviera Fuga, le restaurant flottant parisien du 7ème arrondissement, choisi comme nouveau Sebago Yacht Club. Le lieu doit accueillir des activités et des expériences autour de la marque, dans un esprit mêlant héritage nautique, élégance contemporaine et ambiance estivale.

L’idée est plutôt bien vue. Paris n’est pas une ville maritime, mais elle entretient avec la Seine un rapport presque cinématographique. Les quais, les ponts, les péniches, les reflets sur l’eau : tout cela offre un décor idéal pour célébrer une marque dont l’identité s’est construite entre terre et bateau.

Il y a aussi quelque chose de très vintage dans cette façon de faire un événement sans tomber dans le spectaculaire pur. Un bateau chaussure qui remonte la Seine, c’est insolite, mais cela reste poétique. On est loin de l’écran géant ou de l’installation criarde. Sebago semble préférer le clin d’œil au vacarme.

L’élégance américaine

Depuis 1946, Sebago a élargi son territoire. Aux mocassins et chaussures bateau se sont ajoutées des lignes inspirées par l’univers urbain et outdoor, comme Citysides et Campsides, ainsi qu’une offre de prêt-à-porter. Mais l’esprit reste le même : une certaine idée de l’élégance américaine, simple, fonctionnelle, durable.

C’est peut-être cela, le vrai luxe vintage de Sebago. Pas l’ostentation. Pas le logo qui crie. Pas la nouveauté pour la nouveauté. Plutôt une silhouette que l’on reconnaît au premier coup d’œil, une chaussure que l’on peut porter longtemps, et cette patine qui rend un objet plus beau à mesure qu’il vieillit.

Une histoire en mouvement

À l’heure où la mode redécouvre sans cesse ses propres archives, Sebago n’a pas besoin de jouer au vieux routier. La marque l’est vraiment. Elle a traversé huit décennies, vu passer des modes, des styles, des générations, sans perdre son lien avec l’eau, le cuir et cette décontraction preppy qui a fait sa signature.

Le 23 juin, les promeneurs parisiens auront peut-être la surprise de croiser sur la Seine une chaussure bateau devenue bateau tout court. Une apparition à la fois drôle, élégante et fidèle à l’esprit Sebago.

Pour ses 80 ans, la marque américaine ne regarde pas seulement dans le rétroviseur. Elle remet son histoire en mouvement. Et finalement, c’est peut-être la meilleure définition d’un classique : un objet qui appartient au passé, mais qui continue d’avancer sans avoir l’air de courir après son époque.

Sebago fête ses 80 ans, donc. Et sa Docksides, elle, continue de flotter entre héritage, style et vintage assumé.

Crédit photos : Sebago©