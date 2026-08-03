Pendant des décennies, il a fait vibrer le cœur des passionnés d’automobile grâce à une sonorité immédiatement reconnaissable et des performances devenues légendaires. En 2026, Audi célèbre les 50 ans de son emblématique moteur cinq cylindres avec une exposition spéciale organisée à l’Audi Museum Mobile d’Ingolstadt, en Allemagne. Une occasion unique de revenir sur l’histoire d’un moteur qui a largement contribué à forger l’identité sportive de la marque aux quatre anneaux.

Un moteur né en 1976 pour faire monter Audi en gamme

L’histoire débute en août 1976 avec le lancement de la deuxième génération de l’Audi 100. Les ingénieurs cherchent alors une motorisation plus noble que les traditionnels quatre cylindres, sans adopter un six cylindres jugé trop encombrant et pénalisant pour la répartition des masses. Leur choix se porte sur une architecture alors peu répandue : le cinq cylindres en ligne.

Développé à partir du bloc quatre cylindres EA 827, ce nouveau moteur de 2,1 litres développe 136 chevaux sur l’Audi 100 5E. Il permet à la berline allemande d’abattre le 0 à 100 km/h en 9,5 secondes et d’atteindre 190 km/h, des performances très honorables pour l’époque.

Une sonorité devenue une véritable signature

Ce qui distingue immédiatement le moteur Audi cinq cylindres, c’est sa musique mécanique. Son ordre d’allumage particulier — 1-2-4-5-3 — produit une sonorité grave, rauque et sportive, devenue au fil des décennies l’une des signatures sonores les plus célèbres de l’industrie automobile. Cette configuration, avec un allumage toutes les 144° de rotation du vilebrequin, assure également un fonctionnement particulièrement équilibré.

Très rapidement, Audi décline son cinq cylindres sous différentes formes. En 1978 apparaît un premier diesel, suivi dès 1979 d’une version essence turbocompressée sur l’Audi 200. Mais c’est surtout en 1980 que le moteur entre dans la légende avec la présentation de l’Audi Quattro au Salon de Genève.

Associé à la transmission intégrale permanente Quattro, le cinq cylindres turbo permet à Audi de dominer les rallyes internationaux. La marque décroche deux titres mondiaux constructeurs et deux titres pilotes, tandis que les impressionnantes Groupe B dépassent les 500 chevaux. Quelques années plus tard, l’Audi IMSA GTO développera même 720 chevaux grâce à cette architecture moteur.

Des modèles devenus cultes

Le cinq cylindres ne brille pas uniquement en compétition. Il anime également plusieurs modèles devenus iconiques, parmi lesquels l’Audi S2, la célèbre Audi Avant RS2 développée en collaboration avec Porsche, l’Audi S6 ou encore les plus récentes TT RS et RS3.

L’Audi Avant RS2, lancée en 1994, développe 315 chevaux et devient alors le break de série le plus puissant du monde. Elle marque également la naissance de la lignée des modèles Audi RS qui fait encore aujourd’hui la réputation sportive du constructeur.

Après une disparition progressive à la fin des années 1990, le moteur cinq cylindres effectue un retour remarqué en 2009 sous le capot de l’Audi TT RS. Son bloc TFSI de 2,5 litres développe alors 340 chevaux avant d’évoluer sur plusieurs modèles RS. Sa qualité est telle qu’il sera élu “Moteur de l’année” neuf années consécutives.

Une exposition pour revivre cinquante ans d’histoire

Pour célébrer cet anniversaire, Audi Tradition présente une exposition réunissant sept moteurs et quatorze véhicules emblématiques retraçant un demi-siècle d’évolution technologique. Les visiteurs pourront notamment découvrir :

• Audi 100 5E

• Audi 200 5T

• Audi 90 Quattro

• Audi S2 Coupé

• Audi Avant RS2

• Audi S6

• Audi TT RS

• Audi RS3

• Plusieurs concept-cars et véhicules de compétition.

L’exposition est ouverte au public du 1er août 2026 au 28 février 2027 à l’Audi Museum Mobile d’Ingolstadt. Grâce à l’application Audi Tradition, les visiteurs peuvent également accéder à des contenus enrichis, des audioguides et des vues panoramiques à 360° des véhicules exposés.

Un moteur qui continue de faire battre le cœur des passionnés

À l’heure où l’automobile s’électrifie à grande vitesse, le cinq cylindres Audi demeure l’un des moteurs les plus emblématiques de ces cinquante dernières années. Son timbre si particulier, ses succès en compétition et son incroyable longévité lui ont permis de traverser les générations sans perdre de son aura. Plus qu’un simple moteur, il est devenu un symbole du savoir-faire technique d’Audi et un véritable objet de culte pour les passionnés de la marque.

Crédit photos : Audi©