Triumph enrichit sa prestigieuse gamme Triumph Factory Custom (TFC) avec une nouvelle création d’exception : la Speed Twin 1200 TFC. Produite à seulement 750 exemplaires dans le monde, cette édition limitée reprend les qualités de la Speed Twin 1200 RS tout en y ajoutant une finition artisanale, un équipement haut de gamme et une personnalité encore plus affirmée.

Une Speed Twin transformée en pièce de collection

Avec cette nouvelle TFC, Triumph ne s’est pas contenté d’ajouter une nouvelle décoration. La marque britannique a retravaillé en profondeur sa Modern Classic la plus sportive pour en faire un modèle destiné aux amateurs de motos exclusives.

Chaque exemplaire est numéroté individuellement et livré avec un certificat d’authenticité. La peinture exclusive Obsidian Gold, mêlant noir métallisé et reflets dorés, attire immédiatement le regard. Une bande dorée traverse le réservoir tandis que de nombreux éléments en fibre de carbone (garde-boue, caches latéraux, protège-talons) soulignent le caractère premium de cette édition limitée.

Les finitions noires, les éléments anodisés dorés, la chaîne dorée ainsi que la selle en cuir et daim cousue à la main renforcent encore davantage son côté exclusif.

Une position de conduite plus sportive

La Speed Twin 1200 TFC adopte une ergonomie plus dynamique grâce à :

• Des guidons bracelets ;

• Des repose-pieds reculés ;

• Un té de fourche supérieur usiné.

L’objectif est d’offrir une position plus engagée sans renier le confort qui fait la réputation de la famille Speed Twin.

Partie-cycle : uniquement du haut de gamme

Triumph a retenu les meilleurs composants disponibles pour cette version Factory Custom. La Speed Twin 1200 TFC reçoit notamment :

• Une suspension Öhlins entièrement réglable à l’avant comme à l’arrière ;

• Des étriers Brembo Stylema associés à un maître-cylindre radial Brembo ;

• Des jantes aluminium à sept branches ;

• Des pneumatiques Metzeler Racetec RR K3 particulièrement performants.

L’ensemble promet une direction plus vive, davantage de précision et un excellent ressenti sur route.

Le bicylindre Bonneville conserve tout son caractère

Sous le réservoir se trouve le célèbre bicylindre parallèle Triumph de 1 200 cm³. Ses caractéristiques restent particulièrement séduisantes :

• 105 ch à 7 750 tr/min

• 112 Nm de couple à seulement 4 250 tr/min

Cette mécanique conserve l’ordre d’allumage à 270°, signature sonore des Bonneville modernes. La sonorité est d’ailleurs sublimée par une paire de silencieux Akrapovič en titane avec embouts en carbone qui renforcent le tempérament sportif de cette édition limitée.

Une électronique complète

Malgré son look classique, la Speed Twin 1200 TFC embarque un équipement technologique très complet :

• Triumph Shift Assist (montée et descente des rapports sans embrayage) ;

• Accélérateur électronique Ride-by-Wire ;

• Trois modes de conduite (Sport, Route et Pluie) ;

• ABS optimisé en virage ;

• Contrôle de traction sensible à l’angle ;

• Écran LCD avec afficheur TFT couleur intégré ;

• Prise USB-C.

L’ensemble permet d’exploiter pleinement les performances du moteur tout en conservant un haut niveau de sécurité.

Une édition très limitée

Depuis 2019, les modèles Triumph Factory Custom représentent le sommet du savoir-faire de la marque britannique. Après les Thruxton TFC, Rocket 3 TFC et Bobber TFC, cette Speed Twin 1200 TFC devient seulement la cinquième moto à recevoir ce prestigieux badge.

Avec une production limitée à 750 unités dans le monde, elle s’adresse autant aux passionnés de conduite qu’aux collectionneurs à la recherche d’une Modern Classic particulièrement exclusive.

Notre avis

Avec cette Speed Twin 1200 TFC, Triumph démontre une nouvelle fois son savoir-faire dans le domaine des motos néo-rétro haut de gamme. Plus exclusive, plus sportive et mieux équipée que la Speed Twin 1200 RS, cette édition Factory Custom réunit tout ce que recherchent les amateurs de belles mécaniques : un moteur plein de caractère, une partie-cycle irréprochable et une finition proche de l’orfèvrerie.

Une machine qui devrait rapidement devenir l’un des modèles les plus convoités de la gamme Modern Classics de Triumph.





Crédit photos : Triumph©

Article mis à jour le : 15/07/2026 par Philippe Pillon