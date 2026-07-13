Le monde du cinéma est en deuil. L’acteur néo-zélandais Sam Neill, mondialement connu pour son interprétation du paléontologue Alan Grant dans Jurassic Park, est décédé ce lundi 13 juillet 2026 à Sydney, en Australie, à l’âge de 78 ans. Sa famille a annoncé qu’il s’était éteint entouré des siens, qualifiant sa disparition de « soudaine et inattendue », tout en précisant qu’il était en rémission de son cancer du sang.

Pendant plus de cinquante ans, Sam Neill aura marqué plusieurs générations de spectateurs grâce à son élégance naturelle, son charisme discret et une filmographie impressionnante, oscillant entre blockbusters hollywoodiens, drames d’auteur et films fantastiques.

Une enfance entre l’Irlande du Nord et la Nouvelle-Zélande

Né Nigel John Dermot Neill le 14 septembre 1947 à Omagh, en Irlande du Nord, Sam Neill est le fils d’un officier de l’armée britannique. Alors qu’il n’a que sept ans, sa famille s’installe en Nouvelle-Zélande, pays dont il adoptera rapidement la culture et qui deviendra sa véritable patrie.

Durant sa jeunesse, il étudie la littérature anglaise à l’Université de Canterbury avant de se passionner pour le théâtre. C’est également à cette époque qu’il abandonne son prénom de naissance, Nigel, pour celui de « Sam », qu’il conservera toute sa vie.

Des débuts prometteurs dans le cinéma australien

Après quelques expériences au théâtre et à la télévision néo-zélandaise, Sam Neill se fait remarquer en 1977 grâce au film Sleeping Dogs, considéré comme le premier grand long-métrage néo-zélandais à connaître une carrière internationale.

Sa carrière décolle véritablement à la fin des années 1970 avec My Brilliant Career (1979), aux côtés de Judy Davis. Hollywood s’intéresse rapidement à cet acteur au regard intense et au jeu tout en retenue.

Dans les années 1980, il enchaîne les rôles marquants avec :

• Possession (1981), film culte d’Andrzej Żuławski avec Isabelle Adjani ;

• Omen III : The Final Conflict, où il incarne Damien Thorn adulte ;

• A Cry in the Dark (Evil Angels) avec Meryl Streep.

Sa capacité à passer du drame psychologique au thriller ou au fantastique lui vaut rapidement une réputation d’acteur extrêmement polyvalent.

L’homme qui a survécu aux dinosaures

En 1993, Steven Spielberg lui offre le rôle qui va changer sa vie : celui du Dr Alan Grant dans Jurassic Park. Aux côtés de Laura Dern et Jeff Goldblum, Sam Neill devient le visage de l’un des plus grands succès de l’histoire du cinéma. Son personnage, scientifique passionné mais peu à l’aise avec les enfants, évolue tout au long du film pour devenir l’un des héros les plus appréciés de la saga.

Le succès est phénoménal. Jurassic Park révolutionne les effets spéciaux numériques et engrange plus d’un milliard de dollars de recettes après ses différentes ressorties.

Neill retrouvera Alan Grant dans :

• Jurassic Park III (2001) ;

• Jurassic World : Dominion (2022), où il reforme avec émotion le trio historique aux côtés de Laura Dern et Jeff Goldblum.

Une carrière bien plus riche que Jurassic Park

Même si le grand public l’associe avant tout aux dinosaures, Sam Neill a construit une filmographie impressionnante de plus de 150 rôles. Parmi ses œuvres les plus marquantes figurent :

• La Leçon de piano (The Piano) de Jane Campion ;

• À la poursuite d’Octobre Rouge (The Hunt for Red October) ;

• L’Antre de la folie (In the Mouth of Madness) de John Carpenter ;

• Event Horizon, devenu culte auprès des amateurs de science-fiction horrifique ;

• Hunt for the Wilderpeople de Taika Waititi.

Les amateurs de séries l’ont également retrouvé dans Peaky Blinders, où il incarnait le major Campbell, ainsi que dans Merlin ou encore The Tudors.

Un homme discret, passionné par la nature

Loin des plateaux de tournage, Sam Neill menait une vie paisible dans sa propriété viticole de Two Paddocks, en Nouvelle-Zélande. Très actif sur les réseaux sociaux, il partageait régulièrement des vidéos de ses animaux, de ses vignes ou de son quotidien à la campagne. Son humour, sa simplicité et son amour de la nature lui avaient permis de conquérir un public bien au-delà du cinéma.

Une famille très attachée à sa vie privée

Sam Neill était père de quatre enfants et grand-père de huit petits-enfants. Très discret sur sa vie familiale, il avait toujours veillé à préserver ses proches de l’exposition médiatique.

En 2023, il avait révélé être atteint d’un lymphome, une forme de cancer du sang. Après plusieurs traitements, il avait annoncé quelques mois plus tôt être en rémission. Sa famille a d’ailleurs précisé que son décès n’était pas lié à cette maladie.

Un acteur unanimement salué

Dès l’annonce de sa disparition, les hommages se sont multipliés. Nicole Kidman, Richard E. Grant, Henry Golding, Toni Collette ou encore les Premiers ministres néo-zélandais et australien ont salué un homme d’une immense gentillesse, d’une grande élégance et un acteur dont le talent aura marqué plusieurs générations.

Un visage qui restera gravé dans l’histoire du cinéma

Rarement une carrière aura traversé autant de genres avec autant de naturel. Qu’il fasse face aux dinosaures de Jurassic Park, explore les ténèbres dans L’Antre de la folie ou bouleverse les spectateurs dans La Leçon de piano, Sam Neill a toujours imposé un style unique : sobre, humain et profondément sincère.

Pour des millions de spectateurs, il restera à jamais le Dr Alan Grant, l’homme qui nous a appris à admirer les dinosaures avec émerveillement plutôt qu’avec peur. Son héritage cinématographique, lui, continuera de traverser les générations.

Crédit photo de UNE : Sean.Koo© – Sam Neill au Festival International du Vin de Vancouver, le 23 avril 2010.

Article mis à jour le : 13/07/2026 par Philippe Pillon