Du 18 au 21 juin 2026, le Hellfest (qui fête ses 20 ans cette année) fera à nouveau trembler Clisson. Pour celles et ceux qui n’ont pas décroché leur précieux sésame, ARTE Concert ouvrira une porte d’entrée royale sur le festival, avec près de quarante concerts retransmis en direct puis disponibles en replay. Une tradition bien ancrée, puisque la chaîne accompagne le plus grand rendez-vous français des musiques extrêmes depuis 2011.

40 concerts retransmis

Clisson va encore changer de visage. Pendant quatre jours, la petite ville de Loire-Atlantique deviendra la capitale européenne du metal, du hard rock, du punk, du hardcore, du doom, du black et de toutes ces chapelles qui font du Hellfest un monstre à part dans le paysage des festivals. Du 18 au 21 juin 2026, les guitares seront basses, les amplis haut perchés et les voix parfois sorties d’une autre dimension.

La bonne nouvelle, c’est que l’Enfer sera aussi accessible depuis le canapé. Comme chaque année depuis 2011, ARTE Concert retransmettra une partie du Hellfest en direct. Près de quarante concerts sont annoncés, avec une sélection qui donne déjà le ton : Megadeth, Papa Roach, The Pretty Reckless, Sepultura, Tom Morello, Black Veil Brides, Bad Omens et d’autres groupes captés sur le vif par les caméras de la chaîne franco-allemande.

Ce partenariat entre ARTE et le Hellfest est devenu l’un des plus solides ponts entre la culture metal et le grand public. Là où certains médias ont longtemps regardé les musiques extrêmes comme une curiosité bruyante, ARTE les filme, les archive et les diffuse avec un vrai respect de la scène. Le résultat est simple : des concerts accessibles gratuitement, une qualité de captation reconnue, et la possibilité de revoir les prestations bien après la fin du festival.

Hellfest, le géant français des musiques extrêmes

Né en 2006 sur les cendres du Furyfest, le Hellfest n’est plus seulement un festival. C’est une ville dans la ville, un pèlerinage électrique, un décor de cinéma à ciel ouvert, un rendez-vous où se croisent vieux routards du heavy metal, jeunes fans de metalcore, punks, goths, curieux et nostalgiques de la grande époque des riffs massifs.

L’édition 2026 confirme encore cette puissance d’attraction. Le festival annonce 183 artistes sur quatre jours, dont 85 groupes présents pour la première fois à Clisson. Côté têtes d’affiche, l’équilibre est évident : Bring Me The Horizon ouvrira les hostilités en patron d’une génération nouvelle, Iron Maiden viendra célébrer un demi-siècle de carrière, Limp Bizkit rappellera que le nu metal n’a jamais vraiment quitté les corps, et The Offspring clôturera l’édition sur une journée très punk rock.

Mais le Hellfest ne s’est jamais résumé à ses têtes d’affiche. Son succès tient justement à ce mélange entre monuments, raretés et découvertes. Deep Purple, Alice Cooper, Megadeth, Sepultura, Anthrax, Bad Omens, A Perfect Circle, The Dillinger Escape Plan, Acid Bath, Igorrr, Ultra Vomit, The Hives, Napalm Death, Mayhem ou encore Blood Incantation : l’affiche 2026 ressemble à un grand inventaire du bruit, de la sueur et des sous-genres qui ont façonné les musiques extrêmes depuis cinquante ans.

Le festival joue aussi sa carte populaire. Les pass sont partis, les fans sont au rendez-vous, et Clisson se prépare à accueillir une foule immense. Le Hellfest a réussi ce que peu d’événements spécialisés parviennent à faire : rester fidèle à son ADN tout en devenant un phénomène culturel national.

ARTE Riff Mountain : le Hellfest passe aussi par Fortnite

La nouveauté 2026 ne se jouera pas uniquement sur scène. ARTE propose également ARTE Riff Mountain, une expérience gratuite sur Fortnite, coproduite avec SoWhen?. L’idée est aussi décalée que cohérente avec l’univers Hellfest : explorer une montagne des riffs, relever des défis, collecter des décibels et les offrir à Riff Divinity, une immense statue automate capable d’ouvrir un portail interdimensionnel.

Derrière le clin d’œil geek, l’intention est limpide : faire découvrir les sous-genres du metal, leurs codes, leurs anecdotes et leurs légendes à un public qui ne serait peut-être jamais entré par la porte d’un documentaire classique. Le metal a toujours aimé les mondes parallèles, les monstres, les héros tragiques et les récits excessifs. Le voir débarquer dans Fortnite n’a finalement rien d’absurde.

Le programme Hellfest 2026, jour par jour

Le programme ci-dessous reprend le running order des six scènes principales du festival.

Jeudi 18 juin 2026

Mainstage 1 : We Came As Romans, 16h00 à 16h40 ; The Plot In You, 17h30 à 18h10 ; Breaking Benjamin, 19h05 à 19h55 ; Papa Roach, 21h15 à 22h25 ; Bring Me The Horizon, 23h45 à 01h15.

Mainstage 2 : Mikkey Dee With Friends, 16h45 à 17h25 ; The Pretty Reckless, 18h15 à 19h00 ; Deep Purple, 20h00 à 21h10 ; Alice Cooper, 22h30 à 23h30 ; Alestorm, 01h20 à 02h10.

Warzone : Satanic Surfers, 16h45 à 17h25 ; Shelter, 18h15 à 19h00 ; Lagwagon, 20h00 à 21h00 ; All Time Low, 22h10 à 23h10 ; Social Distortion, 01h00 à 02h00.

Valley : Truckfighters, 16h00 à 16h40 ; Elder, 17h30 à 18h10 ; The Inspector Cluzo, 19h05 à 19h55 ; Uncle Acid And The Deadbeats, 21h05 à 22h05 ; Kadavar, 23h45 à 00h55.

Temple : Perchta, 16h45 à 17h25 ; Winterfylleth, 18h15 à 19h00 ; Borknagar, 20h00 à 21h00 ; Skáld, 22h10 à 23h10 ; Feuerschwanz, 01h00 à 02h00.

Altar : Skaphos, 16h00 à 16h40 ; Devangelic, 17h30 à 18h10 ; Rivers Of Nihil, 19h05 à 19h55 ; The Halo Effect, 21h05 à 22h05 ; Igorrr, 23h45 à 00h55.

Un hommage à Ozzy Osbourne est également prévu de 23h30 à 23h40.

Vendredi 19 juin 2026

Mainstage 1 : Blackrain, 11h05 à 11h35 ; Wings Of Steel, 12h15 à 12h45 ; Sortilège, 13h35 à 14h15 ; Queensrÿche, 15h05 à 15h50 ; Accept, 16h45 à 17h35 ; Helloween, 18h35 à 19h55 ; Iron Maiden, 21h00 à 23h10 ; Ultra Vomit, 00h50 à 02h00.

Mainstage 2 : Uravena, 10h30 à 11h00 ; Return To Dust, 11h40 à 12h10 ; Brothers Of Metal, 12h50 à 13h30 ; Tesseract, 14h20 à 15h00 ; Bloodywood, 15h55 à 16h40 ; Sepultura, 17h40 à 18h30 ; Opeth, 20h00 à 20h55 ; Sabaton, 23h15 à 00h45.

Warzone : Wake The Dead, 11h05 à 11h35 ; Gridiron, 12h15 à 12h45 ; Die Spitz, 13h35 à 14h15 ; Point Mort, 15h05 à 15h50 ; Dying Wish, 16h45 à 17h35 ; Ceremony, 18h35 à 19h25 ; Malevolence, 20h35 à 21h35 ; La Dispute, 22h45 à 23h45 ; The Dillinger Escape Plan, 00h55 à 02h00.

Valley : Dragunov, 10h30 à 11h00 ; Yarostan, 11h40 à 12h10 ; Rezn, 12h50 à 13h30 ; Conjurer, 14h20 à 15h00 ; Stoned Jesus, 15h55 à 16h40 ; Torche, 17h40 à 18h30 ; Loathe, 19h30 à 20h30 ; Slift, 21h40 à 22h40 ; Mastodon, 23h50 à 00h50.

Temple : Mourir, 11h05 à 11h35 ; Killus, 12h15 à 12h45 ; Ponte Del Diavolo, 13h35 à 14h15 ; Einherjer, 15h05 à 15h50 ; Møl, 16h45 à 17h35 ; Carach Angren, 18h35 à 19h25 ; Rotting Christ, 20h35 à 21h35 ; My Dying Bride, 22h45 à 23h45 ; The Gathering, 00h55 à 02h00.

Altar : Impureza, 10h30 à 11h00 ; Esodic, 11h40 à 12h10 ; Crypta, 12h50 à 13h30 ; Blood Red Throne, 14h20 à 15h00 ; Sinsaenum, 15h55 à 16h40 ; Sylosis, 17h40 à 18h30 ; Decapitated, 19h30 à 20h30 ; Periphery, 21h40 à 22h40 ; Blood Incantation, 23h50 à 00h50.

Samedi 20 juin 2026

Mainstage 1 : Slay Squad, 11h05 à 11h35 ; Thornhill, 12h25 à 13h05 ; House Of Protection, 13h55 à 14h35 ; Sidilarsen, 15h25 à 16h05 ; Enhancer, 16h55 à 17h40 ; Tom Morello, 18h35 à 19h25 ; A Perfect Circle, 20h35 à 21h45 ; Limp Bizkit, 23h10 à 00h30.

Mainstage 2 : Locomuerte, 10h30 à 11h00 ; Insanity Alert, 11h40 à 12h20 ; Escuela Grind, 13h10 à 13h50 ; Gatecreeper, 14h40 à 15h20 ; Crisix, 16h10 à 16h50 ; Cavalera “Chaos A.D.”, 17h45 à 18h30 ; Anthrax, 19h30 à 20h30 ; Megadeth, 21h50 à 23h05 ; Behemoth, 00h35 à 01h50.

Warzone : False Reality, 11h05 à 11h35 ; Combust, 12h25 à 13h05 ; King 810, 13h55 à 14h35 ; Cancer Bats, 15h25 à 16h05 ; Trash Talk, 16h55 à 17h40 ; Cro-Mags, 18h35 à 19h25 ; Kublai Khan TX, 20h35 à 21h35 ; Lionheart, 22h45 à 23h45 ; Hatebreed, 00h55 à 02h00.

Valley : Cold.Capsule, 10h30 à 11h00 ; Bruit ≤, 11h40 à 12h20 ; Fange, 13h10 à 13h50 ; Psychonaut, 14h40 à 15h20 ; Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, 16h10 à 16h50 ; God Is An Astronaut, 17h45 à 18h30 ; The Young Gods, 19h30 à 20h30 ; Amenra, 21h40 à 22h40 ; Cult Of Luna, 23h50 à 00h50.

Temple : Vigljós, 11h05 à 11h35 ; Hulder, 12h25 à 13h05 ; Non Est Deus, 13h55 à 14h35 ; 1914, 15h25 à 16h05 ; Gaerea, 16h55 à 17h40 ; Oranssi Pazuzu, 18h35 à 19h25 ; Aura Noir, 20h35 à 21h35 ; Old Man’s Child, 22h45 à 23h45.

Altar : DVRK, 10h30 à 11h00 ; Profanation, 11h40 à 12h20 ; Cabal, 13h10 à 13h50 ; Defeated Sanity, 14h40 à 15h20 ; Severe Torture, 16h10 à 16h50 ; Obscura, 17h45 à 18h30 ; Septicflesh, 19h30 à 20h30 ; Carcass, 21h40 à 22h40 ; Deicide, 23h50 à 00h50.

À noter : Volbeat, initialement attendu, a annulé sa venue. Behemoth occupera finalement le créneau du samedi soir sur la Mainstage 2.

Dimanche 21 juin 2026

Mainstage 1 : Not Scientists, 11h05 à 11h35 ; The Dwarves, 12h15 à 12h45 ; The Bones, 13h35 à 14h15 ; The Ataris, 15h10 à 15h55 ; Pennywise, 16h50 à 17h40 ; Rise Against, 18h40 à 19h40 ; The Hives, 20h50 à 21h50 ; The Offspring, 23h15 à 00h30.

Mainstage 2 : The Funeral Portrait, 10h30 à 11h00 ; Revnoir, 11h40 à 12h10 ; Resolve, 12h50 à 13h30 ; President, 14h20 à 15h05 ; Black Veil Brides, 16h00 à 16h45 ; Three Days Grace, 17h45 à 18h35 ; Architects, 19h45 à 20h45 ; Bad Omens, 21h55 à 23h10.

Warzone : Karen Dió, 10h30 à 11h00 ; Maid Of Ace, 11h40 à 12h10 ; End It, 12h50 à 13h30 ; Drain, 14h20 à 15h05 ; Buzzcocks, 16h00 à 16h45 ; Circle Jerks, 17h45 à 18h35 ; Agnostic Front, 19h45 à 20h45 ; The Adicts, 21h55 à 23h10.

Valley : Alta Rossa, 11h05 à 11h35 ; Gnome, 12h15 à 12h45 ; Black Tusk, 13h35 à 14h15 ; Soilent Green, 15h10 à 15h55 ; Eyehategod, 16h50 à 17h40 ; Corrosion Of Conformity, 18h40 à 19h40 ; Acid Bath, 20h50 à 21h50 ; Down, 23h15 à 00h30.

Temple : Silhouette, 11h05 à 11h35 ; Midnight Odyssey, 12h15 à 12h45 ; Thy Light, 13h35 à 14h15 ; Scour, 15h10 à 15h55 ; Gehenna, 16h50 à 17h40 ; Wolves In The Throne Room, 18h40 à 19h40 ; Marduk, 20h50 à 21h50 ; Mayhem, 23h15 à 00h30.

Altar : Tempt Fate, 10h30 à 11h00 ; Bloodstain, 11h40 à 12h10 ; Sublime Cadaveric Decomposition, 12h50 à 13h30 ; Fulci, 14h20 à 15h05 ; Suicidal Angels, 16h00 à 16h45 ; Six Feet Under, 17h45 à 18h35 ; Possessed, 19h45 à 20h45 ; Napalm Death, 21h55 à 23h10.

Un feu d’artifice est annoncé à 00h30 pour refermer cette édition 2026.

HELLFEST 2026 : toutes les infos en cliquant ici.

Un festival à vivre sur place, mais aussi en direct

Le Hellfest reste évidemment une affaire de terrain, de poussière, de bière tiède, de cuir chauffé au soleil et de nuits qui finissent trop tard. Mais la diffusion d’ARTE a changé la donne. Elle permet à celles et ceux qui ne peuvent pas venir à Clisson de suivre une partie du festival dans d’excellentes conditions, sans réduire l’événement à une simple retransmission.

Depuis 2011, ARTE Concert a contribué à installer le Hellfest dans une mémoire collective plus large. Les concerts filmés ne sont pas seulement des bonus pour fans frustrés. Ils deviennent des archives, des portes d’entrée, parfois même le premier contact d’un spectateur avec un groupe ou un genre.

En 2026, le Hellfest s’annonce une fois encore massif, généreux et déraisonnable. Et pour ceux qui regarderont depuis leur salon, il faudra peut-être juste penser à baisser un peu le son. Ou pas.

Crédit photo : Antoine Tilly© - Iron Maiden au Hellfest 2014