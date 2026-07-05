Ce dimanche soir à 21h00, Arte diffuse La Nuit nous appartient (We Own the Night), le troisième long-métrage de James Gray. Sorti en 2007, ce polar crépusculaire s’est imposé au fil des années comme l’un des grands films du genre. Entre drame familial, thriller urbain et tragédie shakespearienne, voici cinq bonnes raisons de ne pas passer à côté.

1. Un des plus grands polars des années 2000

James Gray ne signe pas un simple film de gangsters. Avec La Nuit nous appartient, il livre un récit dense et tendu où chaque scène fait monter la pression. Plongé dans le New York des années 1980, le spectateur suit un homme contraint de choisir entre sa famille de policiers et le milieu mafieux dans lequel il évolue. Une histoire de loyauté, de trahison et de rédemption qui ne laisse aucun répit. Le film est noté 4 sur 5 sur le site Allo Ciné.

2. Joaquin Phoenix au sommet de son art

Bien avant Joker, Joaquin Phoenix impressionnait déjà par son intensité. Dans le rôle de Bobby Green, il incarne un personnage complexe, partagé entre deux mondes et rattrapé par son destin. Son interprétation, tout en retenue et en tension, constitue l’une des grandes forces du film. Face à lui, Mark Wahlberg, Robert Duvall et Eva Mendes composent un casting particulièrement solide.

3. Une mise en scène d’une maîtrise exceptionnelle

James Gray prouve ici qu’il est un immense cinéaste. Son sens du cadre, de la lumière et du rythme transforme chaque séquence en moment de cinéma. Les contrastes entre les clubs nocturnes baignés de couleurs chaudes et les commissariats austères renforcent la dualité permanente des personnages. Peu à peu, l’image se fait plus froide, comme si le destin refermait son piège.

4. Une scène de poursuite devenue culte

S’il ne fallait retenir qu’une scène, ce serait probablement la spectaculaire course-poursuite sous une pluie battante. Filmée depuis l’intérieur des véhicules, elle privilégie l’immersion à la démonstration spectaculaire. Le bruit des essuie-glaces, la pluie qui martèle les vitres et le souffle des personnages créent une tension presque insoutenable. Une véritable leçon de mise en scène, régulièrement citée parmi les meilleures poursuites automobiles du cinéma moderne.

5. Un drame familial aussi puissant qu’un thriller

Sous ses airs de polar, La Nuit nous appartient raconte avant tout l’histoire d’une famille déchirée. Deux frères aux trajectoires opposées, un père commandant de police, des choix impossibles et une violence qui semble inévitable : James Gray construit une véritable tragédie moderne où les liens du sang comptent autant que les règlements de comptes. Cette dimension émotionnelle donne au film une profondeur rare dans le cinéma policier.

GALERIE D’IMAGES – crédit photos : ©2929 Productions

Faut-il regarder La Nuit nous appartient ce soir ?

Sans hésiter. Rarement un polar aura su mêler avec autant d’élégance le cinéma d’auteur et le film d’action. Porté par un casting remarquable, une réalisation inspirée et une atmosphère constamment sous tension, La Nuit nous appartient est un incontournable pour les amateurs de grands thrillers. Si vous ne l’avez jamais vu, la diffusion sur Arte ce soir à 21h00 est une excellente occasion de découvrir ce classique moderne.

(We Own the Night) Film de James Gray (États-Unis, 2007, 1h53mn, VF/VOSTF) – Scénario : James Gray – Avec : Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes, Robert Duvall, Moni Moshonov, Alex Veadov – Production : Columbia Pictures, 2929 Productions.

Sélection officielle, Cannes 2007

Première diffusion : 12 juillet 2026

Crédit photos : ©2929 Productions

Article mis à jour le : 12/07/2026 par Philippe Pillon