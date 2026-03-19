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Le Ministère de l’Éducation Nationale faisait faire paraître au Journal Officiel un texte informatif, validé par le Conseil National des Programmes (CNP), à propos du programme de Français mis en place pour les classes de Terminale L à partir de l’année scolaire 2017/2018. Ce dernier comportait entre autres nouveautés une étude de la chanson de François Valéry : « Aimons-nous vivants », inscrite aux ouvrages didactiques de filière générale L en 2017.

Qui aurait cru qu’un jour, François Valéry serait enseigné en classe de Terminale ? Le chanteur français de 62 ans connu pour ses slows langoureux et ses hits Disco aura désormais sa place entre Madame Bovary de Gustave Flaubert et Le journal des Faux-Monnayeurs d’André Gide.

C’est pour son texte de la chanson « Aimons-nous vivants » que Jean-Louis Mougeot, alias François Valéry apparaîtra au programme de Terminale de la filière générale L. Une chanson écrite en 1989 par Pierre Delanoë, et donc comme oral pour le Bac.

François Valéry est non seulement un interprète mais également un compositeur, qui a écrit pour de nombreux artistes tels que Michèle Torr, Jeane Manson, Hervé Vilard ou Dalida. Il a également participé à l’habillage sonore de la série française à succès : « Sous le soleil ».

La ministre de l’Éducation Nationale Najat Vallaud-Belkacem s’est dite réjouie de ce choix du CNP, qui reconnaît enfin la valeur littéraire du texte, « interprété par un roi du déhanché et d’une très bonne plume » a ajouté la ministre.

Bernard Pivot, Président de l’académie Goncourt depuis 2014, s’est dit quant à lui « rempli de joie » à l’annonce du texte informatif du CNP, véritable « reconnaissance » de la portée philosophique d’un texte dit « populaire », prônant l’amour et la logique, au travers de phrases que le philologue (et philosophe) Friedrich Nietzsche aurait apprécié, comme ce passage très connu : « Aimons-nous vivants, n’attendons pas que la mort nous trouve du talent ».

« Le talent, ça n’existe pas. Le talent, c’est d’avoir envie de faire quelque chose » disait Jacques Brel, c’est peut-être aussi d’avoir un jour, son nom d’inscrit dans un livre scolaire ?

Paroles “Aimons-nous vivants”

Comme une envie de dire “je t’aime”Quand on est au bout de soi-mêmeQuand il n’y a plus aucune raison de le cacherComme une envie de rêver tout hautTe dire enfin les mots qu’il fautLes mots faciles qui ont le pouvoir de déranger
Et ce soirJe veux briser les pontsDu silenceFranchir le mur du son, le temps d’une chanson
Aimons-nous vivantsN’attendons pas que la mort nous trouve du talentAimons-nous vivantsS’il faut danser, je veux danser maintenantAimons-nous vivants
Aimons-nous deboutFaisons la paix, faisons l’amour entre nousAimons-nous surtoutPour ne plus jamais, jamais vivre à genouxAimons-nous vivants
Combien de larmes et de souriresDe mots qu’on n’a pas osés dire?Dieu que le silence est une arme qui fait souffrirCombien d’amours inavouées?Combien de passions condamnéesAu nom de ceux qui ne pourront jamais en mourir?
Mais ce soirOn va se dépasserFaire la fêteAu nom de l’amitié, simplement pour chanter
Aimons-nous vivantsN’attendons pas que la mort nous trouve du talentAimons-nous vivantsS’il faut danser, je veux danser maintenantAimons-nous vivants
C’est vraiOn ne peut pas changer le mondeJe saisMais c’est bon d’y croire une secondeAimons-nous vivants (vivants, vivants)VivantsMaintenant!
Aimons-nous vivants(Maintenant, maintenant)N’attendons pas que la mort nous trouve du talentAimons-nous vivantsS’il faut danser, je veux danser maintenantAimons-nous vivants(Vivants, vivants)(Vivants, vivants)Aimons-nous debout(Maintenant, maintenant)Faisons la paix, faisons l’amour entre nous
Paroliers : Jacqueline Misrahi / Jean-Louis Mougeot / Pierre Delanoe
Paroles de Aimons‐nous vivants © Universal Music Publishing Group
Philippe Pillon

Créateur de MonsieurVintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.

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