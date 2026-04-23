Les marques emblématiques Dickies et Harley-Davidson signent une nouvelle collaboration avec “Built to Outlast”, une collection capsule en édition limitée qui célèbre l’héritage, la durabilité et l’esprit de liberté.
Annoncée le 22 avril 2026 à Paris, cette seconde collaboration s’inscrit dans la continuité du succès rencontré par leur premier partenariat. Elle puise son inspiration dans le patrimoine industriel américain, mêlant l’ADN workwear robuste de Dickies à la culture moto iconique d’Harley-Davidson. Le résultat : une gamme de vêtements conçus pour durer, pensée pour celles et ceux qui travaillent dur, voyagent loin et laissent leur empreinte dans le temps.
Une collection entre héritage et modernité
La collection revisite des pièces emblématiques tout en introduisant de nouveaux modèles. Parmi les incontournables, on retrouve notamment la célèbre veste Eisenhower et le pantalon Original 874®, revisités pour l’occasion avec une touche contemporaine et des détails techniques adaptés aux exigences actuelles.
Parmi les pièces phares, le blouson matelassé Eisenhower Dickies x H-D® se distingue par sa conception robuste en sergé recyclé et ses finitions pensées pour le confort et la fonctionnalité, notamment en conditions de conduite. Autre pièce notable, le débardeur côtelé Winged Bar & Shield allie style vintage et respirabilité grâce à un coton 100 % texturé, reprenant des éléments graphiques historiques d’Harley-Davidson.
Une collaboration qui célèbre deux légendes
Avec “Built to Outlast”, les deux marques rendent hommage à leur héritage commun : celui de communautés passionnées, qu’il s’agisse de travailleurs ou de motards. Chaque pièce incarne cet esprit partagé, entre résistance, authenticité et liberté.
Fondée en 1922, Dickies s’est imposée comme une référence mondiale du vêtement de travail, tandis qu’Harley-Davidson, créée en 1903, symbolise depuis plus d’un siècle la quête de liberté à travers la moto. Cette collaboration illustre parfaitement la rencontre entre ces deux univers complémentaires.
Disponibilité
La collection Dickies x Harley-Davidson “Built to Outlast” est disponible depuis le 22 avril 2026 sur les sites officiels des deux marques ainsi que chez une sélection de concessionnaires Harley-Davidson.
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