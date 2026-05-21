Les passionnés d’automobile et les amoureux de la marque Porsche ont rendez-vous le samedi 30 mai 2026 à McArthurGlen Paris-Giverny pour une journée entièrement dédiée à l’univers du constructeur allemand.

De 9h30 à 17h30, le village de marques accueillera un grand rassemblement Porsche réunissant propriétaires, collectionneurs, amateurs et simples curieux autour d’une même passion automobile. Organisé dans une ambiance conviviale et accessible, l’événement promet une immersion unique dans l’univers de la célèbre marque de Stuttgart.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront admirer plusieurs modèles emblématiques exposés à ciel ouvert. Parmi les véhicules annoncés figurent notamment des 991, 944, Boxster, 964, Cayman, 718 GT4, Carrera 4, 912E, GT3 Touring, 924 Turbo ou encore 997 Turbo.

Pensé comme un moment de partage et d’échange, ce rassemblement permettra aux participants de découvrir des véhicules d’exception, d’échanger avec leurs propriétaires et de célébrer l’histoire et l’évolution de Porsche à travers les générations.

L’événement, gratuit et ouvert à tous, s’adresse autant aux connaisseurs qu’aux familles et visiteurs souhaitant découvrir de près des modèles iconiques dans un cadre original.

Les propriétaires souhaitant exposer leur Porsche devront toutefois répondre à plusieurs conditions : être propriétaire d’un modèle de la marque, présenter un véhicule en bon état et effectuer une inscription préalable obligatoire. Tous les modèles Porsche seront acceptés.

Situé à proximité de Paris, Rouen, Vernon et Pacy-sur-Eure, le centre McArthurGlen Paris-Giverny est également accessible en bus depuis plusieurs villes de la région.

Informations pratiques

• Date : samedi 30 mai 2026

• Horaires : de 9h30 à 17h30

• Lieu : McArthurGlen Paris-Giverny

• Accès : parking réservé aux véhicules Porsche

• Adresse : Av. du Capitaine Vandière de Vitrac, 27120 Douains

• Téléphone : 02 77 42 03 00

Ouvert en avril 2023, McArthurGlen Paris-Giverny fait partie du groupe McArthurGlen, pionnier des designer outlets en Europe. Présent dans huit pays avec 22 centres, le groupe accueille chaque année près de 90 millions de visiteurs à travers ses destinations shopping à ciel ouvert.