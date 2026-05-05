Ce soir à 21h00, ARTE rediffuse un monument du cinéma américain contemporain : The Big Lebowski. Une comédie noire devenue au fil des années un véritable phénomène culturel, signée par les inclassables frères Joel et Ethan Coen (Fargo, No country for old men, Burn after reading, La ballade de Buster Scruggs.). Un film que l’on croit connaître par cœur… mais qui révèle toujours de nouveaux détails à chaque visionnage. Voici 5 bonnes raisons de regarder ce film, ce soir, sur ARTE.

1. Parce que “The Dude” est l’un des personnages les plus cultes du cinéma

Impossible d’oublier Jeff Lebowski, alias “The Dude”, antihéros absolu en peignoir, sandales et lunettes teintées. Interprété avec une nonchalance géniale par Jeff Bridges, ce glandeur philosophe traverse le chaos avec un calme olympien, un White Russian à la main. À lui seul, il incarne une forme de résistance douce au monde moderne : pas de carrière, pas d’ambition, pas de stress. Juste du bowling, quelques amis improbables et une immense capacité à laisser les choses suivre leur cours.

2. Parce que les frères Coen transforment une intrigue absurde en chef-d’œuvre

À première vue, l’histoire semble sortie d’un polar classique : une erreur d’identité, un tapis souillé, un enlèvement et une rançon. Mais chez les Coen, le film noir devient une farce existentielle.

Alors qu’il rentre tranquillement chez lui, le Dude est agressé par deux hommes qui le confondent avec un riche homonyme. Après avoir retrouvé ses amis au bowling, il décide de réclamer réparation auprès du “vrai” Jeff Lebowski. Une rencontre qui va l’entraîner dans une affaire de kidnapping totalement surréaliste.

Le génie du film réside dans cette capacité à mélanger enquête, burlesque et satire sociale, sans jamais perdre son élégance de mise en scène.

3. Parce que chaque personnage est devenu mythique

Le Dude ne serait rien sans sa galerie de personnages extravagants. Il y a Walter Sobchak, vétéran du Vietnam aussi paranoïaque qu’explosif, joué par un immense John Goodman. Donny, éternel laissé-pour-compte incarné par Steve Buscemi. Ou encore Jesus Quintana, joueur de bowling halluciné devenu culte en quelques minutes d’écran.

Tous gravitent dans un Los Angeles étrange et flottant, filmé comme un terrain de jeu absurde où les règles du réel semblent constamment vaciller.

4. Parce que c’est une mise en scène d’une liberté folle

Rarement les pistes de bowling auront été filmées avec autant de panache. Les frères Coen transforment les parties entre amis en véritables ballets cinématographiques, entre ralentis, éclairages flamboyants et séquences oniriques totalement déjantées.

Sous ses airs de comédie légère, The Big Lebowski est aussi un film extrêmement sophistiqué visuellement, nourri de références au film noir hollywoodien et au cinéma des années 1970.

Le résultat : un objet unique, à la fois hilarant, mélancolique et incroyablement stylé.

5. Parce qu’un simple film est devenu une véritable religion

Sorti en 1998 dans une relative discrétion, The Big Lebowski s’est progressivement imposé comme l’un des plus grands films culte de sa génération. Son héros a inspiré une philosophie de vie entière : le “Dudeism”, courant quasi spirituel fondé sur la décontraction et le fameux “Take it easy, man”.

Aujourd’hui encore, des festivals lui sont consacrés, des fans reproduisent le look du Dude dans le monde entier et les répliques du film continuent d’alimenter la pop culture. Preuve que certains films dépassent largement le simple statut de comédie pour devenir de véritables objets de culte.

Quelques photos du film The Big Lebowski – crédit photos : Roger Deakins/NBCU©

Ce soir, revoir The Big Lebowski sur ARTE, c’est retrouver un cinéma libre, insolent et profondément attachant. Un film qui ne ressemble à aucun autre et qui, près de trente ans après sa sortie, continue de planer au-dessus de la mêlée avec une désinvolture inimitable.

The Big Lebowski

Film de Joel Coen (États-Unis, 1998, 1h50mn, VF/VOSTF) – Scénario : Ethan et Joel Coen – Avec : Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, David Huddleston, Tara Reid, John Turturro – Production : Polygram Filmed Entertainment, Working Title Films.

Joel et Ethan Coen Présidents du Jury Festival de Cannes 2015.

Diffusion : dimanche 17 mai 2026 à 21H00 sur ARTE.

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Crédit photo de UNE : Universal©