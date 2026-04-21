Le 21 avril 2016 disparaissait Prince, à seulement 57 ans, laissant derrière lui une œuvre immense et un vide rare dans l’histoire de la musique. Dix ans plus tard, son influence reste omniprésente, traversant les générations, les genres et les cultures. Artiste insaisissable, génie prolifique, icône absolue : Prince n’a jamais cessé de redéfinir ce que signifiait être musicien.

Une trajectoire fulgurante

Né le 7 juin 1958 à Minneapolis, Prince Rogers Nelson grandit dans un environnement musical. Très tôt, il maîtrise plusieurs instruments et signe son premier contrat à 18 ans. Dès son premier album, For You (1978), il impose une singularité rare : il écrit, compose, produit et joue lui-même de presque tous les instruments.

Mais c’est avec 1999 (1982) et surtout Purple Rain (1984) que Prince devient une superstar mondiale. L’album, accompagné du film du même nom, le propulse au sommet.

Purple Rain, l’album qui change tout

Avec Purple Rain, Prince mélange rock, funk, pop et soul dans une œuvre devenue mythique. Le disque s’écoule à plus de 25 millions d’exemplaires et remporte un Oscar pour sa bande originale.

Des titres comme Purple Rain, When Doves Cry ou Let’s Go Crazy deviennent instantanément culte.

Un artiste libre, contre l’industrie

Dans les années 1990, Prince s’oppose ouvertement à Warner Bros., dénonçant le contrôle des majors sur la création artistique. Il change alors son nom en un symbole imprononçable, devenant “The Artist Formerly Known As Prince”.

Ce geste radical n’est pas qu’un coup médiatique : il incarne son combat pour la liberté artistique et la propriété des œuvres, aujourd’hui encore au cœur des débats dans l’industrie musicale.

Une discographie hors normes

Avec plus de 40 albums studio, Prince a exploré tous les styles : funk, rock, jazz, R&B, électro… Parmi ses œuvres majeures :

• Sign o’ the Times

• Parade

• Dirty Mind

• Around the World in a Day

On estime qu’il a vendu plus de 150 millions de disques à travers le monde, un chiffre colossal qui ne reflète pourtant qu’une partie de son influence réelle.

Un style unique, entre provocation et élégance

Prince n’était pas seulement un musicien : il était une esthétique à lui seul. Mélangeant les genres vestimentaires, jouant avec les codes du masculin et du féminin, il impose une identité visuelle audacieuse et avant-gardiste.

Sur scène, il est magnétique : guitariste virtuose, danseur charismatique, performeur hors norme. Ses concerts sont devenus légendaires, notamment celui du Super Bowl en 2007, sous une pluie battante, considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire.

Une vie personnelle discrète mais complexe

Malgré son immense célébrité, Prince a toujours cultivé le mystère. Très peu bavard sur sa vie privée, il a néanmoins connu des relations médiatisées et des périodes personnelles difficiles. Converti aux Témoins de Jéhovah dans les années 2000, il mène une vie plus retirée sur la fin, tout en continuant à produire et enregistrer intensément dans son studio de Paisley Park.

Un héritage immense

L’empreinte de Prince se retrouve chez d’innombrables artistes, de Bruno Mars à The Weeknd, en passant par Beyoncé. Son approche de la musique, sa liberté créative, son indépendance vis-à-vis de l’industrie et son exigence artistique continuent d’inspirer.

Dix ans après, une présence intacte

Dix ans après sa disparition, Prince n’a rien perdu de sa modernité. Sa musique continue d’être écoutée, redécouverte, samplée. Ses archives, encore largement inexploitées, laissent entrevoir de futures révélations.

Prince n’était pas seulement en avance sur son temps, il évoluait dans une dimension à part. Et peut-être est-ce pour cela qu’il ne nous a jamais vraiment quittés.

Crédit photo : penner© - Prince sur scène à Coachella le 26 avril 2008.