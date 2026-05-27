À la fin des années 70, le marché automobile traverse une période compliquée. La crise pétrolière pousse les constructeurs à revoir leurs priorités. Les grosses berlines gourmandes commencent à inquiéter certains acheteurs. Pourtant, Mercedes-Benz décide de lancer un nouveau modèle haut de gamme. La W126 arrive alors avec une approche différente, plus moderne et plus réfléchie.

Le véhicule qui a marqué les esprits

Présentée au salon de Francfort en 1979, la W126 attire rapidement l’attention du public. Cette nouvelle Classe S remplace la W116, mais elle ne cherche pas seulement à reprendre les mêmes idées. Le designer Bruno Sacco veut aller plus loin, avec une voiture plus légère, plus sobre et plus élégante.

Même plusieurs décennies après sa sortie, cette Classe S continue d’attirer les passionnés de voitures anciennes. Aujourd’hui encore, il est facile de trouver une pièce mercedes occasion pour ce modèle. Cette disponibilité des pièces contribue aussi à la popularité de la W12. Elle se restaure facilement comparée à certaines berlines de luxe de la même période.

Une berline de prestige

La W126 est proposée avec plusieurs motorisations. Mercedes veut répondre à plusieurs profils de conducteurs. La W126 apparaît en plusieurs versions, intégrant différentes motorisations.

• La 280 S est présentée officiellement en septembre 1979 lors du salon de Francfort. Elle reçoit un moteur six cylindres en ligne de 2,8 litres. Celui-ci développe 156 chevaux grâce à un carburateur. La 280 SE présente une injection électronique et une puissance portée à 185 chevaux. Ces modèles représentent les versions les plus accessibles de la gamme au début des années 80.

• La 380 SE et la 380 SEL sont également commercialisées dès 1979. Elles utilisent un V8 de 3,8 litres développant environ 204 chevaux sur les versions européennes. La différence entre les deux modèles concerne principalement l’empattement. La version SEL possède une carrosserie plus longue. Elle offre ainsi davantage d’espace aux passagers arrière.

• En septembre 1980, Mercedes lance la 500 SEL dans plusieurs marchés européens. Elle reçoit un V8 de 5 litres développant environ 240 chevaux. Les premières versions sont construites sans catalyseur et avec une boîte automatique.

• En 1981, Mercedes introduit la version coupé C126 avec les SEC. Cependant, la berline continue aussi d’évoluer discrètement.

• La 300 SE apparaît officiellement en septembre 1985 lors du restylage de la phase 2. Elle remplace progressivement certaines versions 280 sur plusieurs marchés. Son moteur six cylindres de 3 litres développe environ 188 chevaux.

• Toujours en septembre 1985, Mercedes présente la 420 SEL afin de remplacer la 380 SEL. Son V8 de 4,2 litres développe environ 218 chevaux.

• La célèbre 560 SEL est lancée en septembre 1985. Elle devient immédiatement la version la plus prestigieuse de la gamme W126. Son V8 de 5,6 litres développe jusqu’à 300 chevaux sur les versions européennes sans catalyseur. Les modèles catalysés, eux, offrent environ 272 chevaux.

Une version améliorée de la W116

La W126 reprend plusieurs qualités de la W116, mais elle améliore presque tous les points importants. Mercedes travaille notamment sur le poids du véhicule. La voiture devient plus légère que sa devancière. Ainsi, la marque allemande a pu réduire de 10 % la consommation de la W126.

Après la crise pétrolière, cet aspect devient essentiel pour les constructeurs. Mercedes comprend que même les clients du segment luxe recherchent des voitures plus économes. Le comportement routier progresse également. La voiture reste très stable et confortable même à haute vitesse.

Une combinaison entre aérodynamisme et économie

Mercedes travaille énormément sur l’aérodynamisme de la W126. Cet aspect devient essentiel après les difficultés liées au pétrole. Les ingénieurs cherchent alors à réduire la résistance à l’air. Cette ingéniosité a permis d’améliorer la consommation et le silence de conduite.

Le résultat est visible dans plusieurs détails du design. Les lignes sont plus fluides que sur la W116. Les angles sont moins marqués et certaines parties de la carrosserie sont mieux intégrées. Même les rétroviseurs et les pare-chocs participent à ce travail aérodynamique.

La voiture bénéficie également de nombreuses innovations techniques. Mercedes introduit plusieurs systèmes de sécurité modernes pour l’époque. Certaines versions reçoivent l’ABS, qui reste encore rare au début des années 80. L’airbag conducteur apparaît aussi progressivement sur certains modèles.

Une deuxième version encore plus imposante

Au milieu des années 80, Mercedes décide de moderniser légèrement la W126. Cette évolution est souvent appelée phase 2. Elle apporte plusieurs changements visuels et techniques. La marque allemande ne cherche pas à transformer complètement le modèle. L’objectif reste surtout d’améliorer une base déjà très appréciée.

Les nouvelles versions adoptent des pare-chocs et des protections latérales un peu plus modernes. Certaines modifications concernent aussi les jantes, qui sont désormais de 15 pouces. La voiture paraît légèrement plus massive, mais elle conserve toujours les grandes lignes du modèle original.

Toute une histoire

Plus de trente ans après la fin de sa production, la W126 continue de fasciner les passionnés d’automobile. Peu de voitures réussissent à traverser les décennies sans perdre leur identité. Cette Classe S fait partie de ces modèles rares qui continue de marquer l’histoire du luxe automobile.

Crédit photo : Vitali Vadutskevich©-pexels