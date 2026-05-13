À l’heure où le Festival de Cannes remet le cinéma au centre de l’attention médiatique, une tendance de fond continue de s’installer dans les habitudes des Français : la fréquentation des salles obscures peine toujours à retrouver son niveau d’avant la pandémie.

Une baisse de 13%

Selon les chiffres du Centre National du Cinéma (CNC), les entrées dans les salles restent inférieures d’environ 13 % par rapport à la période pré-Covid. Un recul durable qui ne traduit pourtant pas un désintérêt pour les films ou les séries. Bien au contraire.

L’explosion des plateformes

Ces dernières années, les plateformes de streaming ont profondément modifié les usages culturels. Netflix, Disney+, Prime Video, Canal+, HBO Max ou encore les services de replay se sont imposés dans le quotidien des foyers français. Certaines plateformes ont même enregistré une hausse spectaculaire de leurs abonnements depuis 2022. Quelques-unes ont vu leurs abonnements bondir jusqu’à +150% depuis 2022 !

Maitriser les dépenses

Cette transformation des comportements répond à plusieurs réalités. D’abord, l’accès aux contenus est devenu immédiat, flexible et compatible avec des rythmes de vie plus fragmentés. Ensuite, la question du budget joue un rôle de plus en plus important. Entre le prix des places de cinéma, les déplacements et les dépenses annexes, une soirée en salle représente un coût conséquent pour de nombreux ménages.

Les Français souscrivent plusieurs abonnements

Dans le même temps, les consommateurs multiplient les abonnements numériques pour accéder à des catalogues de contenus désormais dispersés entre plusieurs plateformes. En moyenne, les foyers français possèdent aujourd’hui plus de trois abonnements digitaux, un chiffre encore plus élevé chez les jeunes adultes. Aujourd’hui, un foyer français cumule en moyenne 3,2 abonnements numériques, un chiffre qui grimpe à 4,3 chez les 25-30 ans.

Face à cette accumulation de dépenses, de nouvelles pratiques émergent. Le partage d’abonnements s’installe progressivement comme une solution permettant de réduire les coûts tout en conservant l’accès aux contenus. Des plateformes spécialisées comme Spliiit misent justement sur cette évolution des usages en proposant des solutions de co-abonnement légal entre particuliers.

“Les Français ont toujours autant envie de regarder des films et des séries. Mais aujourd’hui, ils recherchent surtout des solutions plus accessibles pour continuer à profiter des contenus qu’ils aiment”, souligne Jonathan Lalinec, cofondateur de l’entreprise.

Un réflexe culturel

Cette évolution illustre surtout un changement de rapport au cinéma. Les spectateurs ne tournent pas le dos aux œuvres audiovisuelles ; ils privilégient désormais des modes de consommation plus souples, plus immédiats et mieux adaptés à leur pouvoir d’achat.

Alors que Cannes célèbre le grand écran et l’expérience collective de la salle, le streaming confirme de son côté qu’il est devenu un réflexe culturel durable pour une large partie du public français.