À l’heure où le Festival de Cannes remet le cinéma au centre de l’attention médiatique, une tendance de fond continue de s’installer dans les habitudes des Français : la fréquentation des salles obscures peine toujours à retrouver son niveau d’avant la pandémie.
Une baisse de 13%
Selon les chiffres du Centre National du Cinéma (CNC), les entrées dans les salles restent inférieures d’environ 13 % par rapport à la période pré-Covid. Un recul durable qui ne traduit pourtant pas un désintérêt pour les films ou les séries. Bien au contraire.
L’explosion des plateformes
Ces dernières années, les plateformes de streaming ont profondément modifié les usages culturels. Netflix, Disney+, Prime Video, Canal+, HBO Max ou encore les services de replay se sont imposés dans le quotidien des foyers français. Certaines plateformes ont même enregistré une hausse spectaculaire de leurs abonnements depuis 2022. Quelques-unes ont vu leurs abonnements bondir jusqu’à +150% depuis 2022 !
Maitriser les dépenses
Cette transformation des comportements répond à plusieurs réalités. D’abord, l’accès aux contenus est devenu immédiat, flexible et compatible avec des rythmes de vie plus fragmentés. Ensuite, la question du budget joue un rôle de plus en plus important. Entre le prix des places de cinéma, les déplacements et les dépenses annexes, une soirée en salle représente un coût conséquent pour de nombreux ménages.
Les Français souscrivent plusieurs abonnements
Dans le même temps, les consommateurs multiplient les abonnements numériques pour accéder à des catalogues de contenus désormais dispersés entre plusieurs plateformes. En moyenne, les foyers français possèdent aujourd’hui plus de trois abonnements digitaux, un chiffre encore plus élevé chez les jeunes adultes. Aujourd’hui, un foyer français cumule en moyenne 3,2 abonnements numériques, un chiffre qui grimpe à 4,3 chez les 25-30 ans.
Face à cette accumulation de dépenses, de nouvelles pratiques émergent. Le partage d’abonnements s’installe progressivement comme une solution permettant de réduire les coûts tout en conservant l’accès aux contenus. Des plateformes spécialisées comme Spliiit misent justement sur cette évolution des usages en proposant des solutions de co-abonnement légal entre particuliers.
“Les Français ont toujours autant envie de regarder des films et des séries. Mais aujourd’hui, ils recherchent surtout des solutions plus accessibles pour continuer à profiter des contenus qu’ils aiment”, souligne Jonathan Lalinec, cofondateur de l’entreprise.
Un réflexe culturel
Cette évolution illustre surtout un changement de rapport au cinéma. Les spectateurs ne tournent pas le dos aux œuvres audiovisuelles ; ils privilégient désormais des modes de consommation plus souples, plus immédiats et mieux adaptés à leur pouvoir d’achat.
Alors que Cannes célèbre le grand écran et l’expérience collective de la salle, le streaming confirme de son côté qu’il est devenu un réflexe culturel durable pour une large partie du public français.
-
Cinéma3 semaines
Ce film des années 70 diffusé ce soir sur Arte prédisait la télé d’aujourd’hui… et ça fait froid dans le dos
-
Cinéma3 semaines
Pour les 40 ans de TOP GUN, les 2 films ressortent en salles pour une semaine seulement
-
Auto4 semaines
Le salon “Les Mille Soupapes” de Vannes se tiendra les 25/26 avril 2026
-
Programme TV / Série4 semaines
Dallas fait son grand retour : la série culte désormais disponible sur Prime Video
A chaque génération sa mode rétro ! Ce courant resurgit à chaque décennie et s'exprime par une nostalgie d'un temps…
Bonjour, je suis les années 80 :-) résumé plus simple/// alors commenceer relancer le HARD ROCK EN FRANCE ? Amicalement,…
Quel parcours impressionnant pour le Yamaha TMAX ! C'est fascinant de voir comment ce scooter a évolué au fil des…
C'est moi ou aucun instrument est branché ? j'adore c'etait vraiment une autre époque avec ces qualités / défauts mais…
Je ne comprends pas certains extraits cités ne sont pas dit dans les paroles