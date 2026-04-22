Du 13 au 19 mai 2026, les salles obscures vont vibrer à nouveau au son des réacteurs. À l’occasion des 40 ans de Top Gun, Paramount Pictures propose une ressortie exceptionnelle du film culte, accompagnée de sa suite triomphale, Top Gun : Maverick. Une semaine seulement pour replonger dans l’un des phénomènes les plus marquants de l’histoire du cinéma populaire, dans des formats spectaculaires : IMAX, 4DX, ICE Immersive qui promettent une immersion totale.

Une naissance au sommet de la pop culture

En 1986, sous la direction de Tony Scott, Top Gun surgit comme un objet cinématographique inédit. À mi-chemin entre le film d’action, le drame initiatique et le clip musical, il incarne l’esthétique flamboyante des années 80. Mais surtout, il propulse un jeune acteur au rang de superstar mondiale : Tom Cruise.

Avec ses lunettes Aviator, son blouson en cuir et sa moto (Kawasaki Ninja ZX900) filant vers l’horizon, Pete “Maverick” Mitchell devient une icône instantanée. La bande originale, dominée par “Take My Breath Away” du groupe Berlin, s’inscrit elle aussi dans la mémoire collective.

Le succès est immédiat : plus de 357 millions de dollars au box-office mondial à l’époque (pour un budget de 60 millions $), et une empreinte durable dans la culture populaire. En France, le film dépasse les 3,5 millions d’entrées et s’impose définitivement grâce à ses multiples diffusions télévisées, réunissant jusqu’à 17 millions de téléspectateurs.

Maverick, ou la renaissance d’un mythe

Il aura fallu attendre plus de trente ans pour voir Maverick reprendre les commandes. En 2022, Top Gun : Maverick dépasse toutes les attentes. Présenté en grande pompe au Festival de Cannes 2022, avec une arrivée spectaculaire de la Patrouille de France et une Palme d’or d’honneur remise à Tom Cruise, le film crée l’événement.

Le succès est colossal : 1,5 milliard de dollars au box-office mondial (pour un budget de 152 millions $), dont plus de 718 millions aux États-Unis. En France, il cumule 6,7 millions d’entrées et reste 20 semaines dans le top 10. Plus qu’une suite, Maverick est une transmission, celle d’un cinéma spectaculaire, viscéral, où les effets spéciaux et les cascades réelles reprennent leurs droits.

Une œuvre devenue intemporelle

Quarante ans après, Top Gun n’est plus seulement un film : c’est un marqueur générationnel. Il évoque une époque où le cinéma façonnait des mythologies modernes, où les stars incarnaient des idéaux et où chaque image semblait pensée pour rester.

Aujourd’hui, ce retour en salle prend une dimension presque nostalgique. À l’heure du streaming et de la consommation fragmentée, revoir Top Gun sur grand écran, c’est redécouvrir une expérience collective, sensorielle, presque rituelle.

Et pour la première fois, le film original sera projeté dans des formats Premium, une manière de redonner toute sa puissance visuelle et sonore à ces séquences aériennes devenues légendaires.

Le phénomène ne s’arrête pas là. Le producteur Jerry Bruckheimer a déjà annoncé un troisième volet, confirmant que Maverick n’a pas fini de voler. Cette ressortie exceptionnelle apparaît ainsi comme un pont entre les générations : celles qui ont découvert Top Gun dans les années 80, celles qui ont vibré avec Maverick, et celles qui vont, peut-être pour la première fois, lever les yeux vers le ciel en salle.

Du 13 au 19 mai 2026, le cinéma redevient terrain de jeu, piste d’envol et machine à rêves. Maverick est de retour et il n’a rien perdu de sa vitesse.