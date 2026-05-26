Longtemps, le terme vintage a appartenu presque exclusivement au vocabulaire du vin. En œnologie, il désigne un millésime précis, l’expression d’une année, d’un climat, d’un terroir. Le porto en a même fait un marqueur absolu d’excellence avec ses mythiques “Vintage Ports”, produits uniquement lors des années jugées exceptionnelles.

Dans le whisky, le mot a souvent été utilisé avec prudence. Car contrairement au vin, un spiritueux n’évolue plus en bouteille : tout se joue pendant la distillation et surtout durant le vieillissement en fût. Pourtant, certaines bouteilles imposent naturellement cette notion de vintage. Et c’est exactement le cas du Karuizawa 1960, probablement l’un des whiskies japonais les plus rares et les plus fascinants jamais proposés aux enchères.

Mis en vente par Catawiki dans le cadre de sa Japan Week, ce single malt de 52 ans d’âge est estimé entre 300 000 et 375 000 euros. Une somme vertigineuse, certes, mais qui raconte surtout l’histoire d’un whisky hors du temps. Cliquez ici pour suivre les enchères.

Distillé en 1960 et tiré du fût n°5627 après plus d’un demi-siècle de maturation, ce Karuizawa appartient à une catégorie presque disparue : celle des spiritueux devenus des objets patrimoniaux. Seulement 41 bouteilles existent dans le monde, et aucune n’avait véritablement circulé sur le marché jusqu’ici.

Le terme vintage prend ici tout son sens. Ce whisky n’est pas simplement vieux. Il est le témoignage liquide d’une époque révolue du whisky japonais. Une époque où la distillerie Karuizawa, nichée au pied du mont Asama, produisait des single malts puissants, sombres et profondément inspirés du style écossais. Aujourd’hui fermée, la distillerie est devenue mythique auprès des collectionneurs. Ses stocks se raréfient d’année en année, tandis que la demande mondiale continue de croître.

Ce Karuizawa 1960 est également une œuvre d’artisanat japonais. Chaque bouteille est ornée d’un netsuke sculpté à la main, ces petits objets miniatures traditionnellement utilisés dans la culture japonaise, ajoutant une dimension artistique et culturelle à un flacon déjà exceptionnel.

Il y a dans cette bouteille quelque chose qui dépasse le simple monde du whisky. Comme certains grands bordeaux, comme les plus grands portos vintages, elle incarne une date, une mémoire, un fragment d’histoire devenu introuvable. Le whisky cesse alors d’être seulement une dégustation : il devient archive.

“C’est le genre de bouteille qu’un collectionneur peut attendre des années avant de voir apparaître”, explique Jeroen Koetsier, expert whisky chez Catawiki. “Cette expression de 52 ans représente le sommet absolu de la catégorie.”

Dans un marché où les records s’enchaînent, les plus grands Macallan atteignant déjà des sommets sur les plateformes d’enchères, ce Karuizawa pourrait bien établir une nouvelle référence pour le whisky japonais de collection.

Et finalement, c’est peut-être cela, un vrai whisky vintage : non pas seulement un âge, mais un survivant.

Les bouteilles de whisky les plus chères vendues à ce jour sur Catawiki :

Macallan 1940 81 ans d’âge The Reach, mise en bouteille originale, embouteillé en 2022, 700 ml – vendu 125 000€

Macallan 60 ans d’âge The Red Collection, mise en bouteille originale, 700 ml – vendu 120 000€

Macallan 1949 50 ans d’âge Millennium, mise en bouteille originale, embouteillé en 1999, 700 ml – vendu 71 000€