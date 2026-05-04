Certaines sneakers ne vieillissent pas. Mieux : elles traversent les époques et reviennent au moment parfait. C’est exactement le cas de la Board Flip, fruit de la collaboration entre Reebok et Icecream, qui signe un retour aussi nostalgique que désirable.

Une madeleine de Proust pour les amateurs de skate et de streetwear

Sortie initialement en 2005, la Board Flip fait partie de ces modèles qui racontent une époque : celle où le skate, la musique et la mode fusionnaient dans une énergie brute et créative. Co-créée par Pharrell Williams et NIGO, la sneaker s’est rapidement imposée comme une pièce forte du vestiaire streetwear du milieu des années 2000.

À l’époque, les silhouettes skate étaient massives, techniques, parfois expérimentales. Mais la Board Flip avait ce petit truc en plus : une identité visuelle audacieuse, presque pop, qui la rendait immédiatement reconnaissable.

Aujourd’hui, alors que la tendance Y2K domine plus que jamais, son retour sonne comme une évidence.

Un revival fidèle… avec une touche de fraîcheur

Pour 2026, la Board Flip revient dans deux coloris qui sentent bon l’été et la nostalgie :

• Watermelon : déjà culte, avec ses accents verts et rouges

• Pink Lemonade : une nouveauté acidulée qui pousse encore plus loin le côté fun

Visuellement, tout est là pour séduire les amateurs de vintage :

• Une silhouette chunky typique des années 2000

• Des matériaux premium (cuir, suède, embout texturé)

• Un branding Icecream omniprésent, jusqu’au logo Bones & Cones brodé

La construction reste fidèle à l’ADN skate : semelle en caoutchouc adhérente, semelle intermédiaire EVA, détails techniques pensés pour la planche… mais aussi pour le style.

Une sneaker qui raconte une époque

Ce retour ne doit rien au hasard. Il s’inscrit dans une vague plus large de rééditions d’archives, où les marques replongent dans leur passé pour reconnecter avec leur ADN. La Board Flip, c’est plus qu’une chaussure :

• C’est l’esthétique skate des années 2000

• C’est l’influence croissante des artistes dans la sneaker culture

• C’est une époque où chaque paire avait une vraie personnalité

Comme le souligne l’équipe Icecream, ce modèle était déjà “à part” lors de sa sortie, autant visuellement que culturellement. Et c’est précisément ce qui fait sa force aujourd’hui.

Pourquoi on valide sur MONSIEUR VINTAGE

Chez MONSIEUR VINTAGE, on aime les pièces qui ont une histoire. Et la Board Flip coche toutes les cases :

• Une vraie archive des années 2000

• Une collab légendaire entre musique et mode

• Un design fidèle à son époque

• Une réédition qui ne trahit pas l’original

C’est typiquement le genre de paire qui parle autant aux anciens qu’à la nouvelle génération.

La Reebok x Icecream Board Flip 2026 sera proposée à 150 €, avec :

• Une sortie exclusive le 1er mai sur le site Icecream

• Un lancement global le 6 mai sur reebok.eu

Verdict

La Board Flip n’est pas juste de retour. Elle revient exactement comme on l’espérait : fidèle, audacieuse, et profondément ancrée dans l’esthétique vintage des années 2000. Et dans une époque où tout le monde regarde dans le rétro, elle pourrait bien redevenir une pièce incontournable du vestiaire streetwear.