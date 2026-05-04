À l’occasion du célèbre May the 4th be with you, véritable rendez-vous annuel des passionnés de la saga, Ravensburger frappe fort en dévoilant trois nouveaux puzzles inspirés de l’univers mythique de Star Wars. Une sortie qui s’inscrit parfaitement dans l’actualité, portée notamment par l’attente autour du film The Mandalorian & Grogu, très attendu sur grand écran et dont la sortie cinéma est prévue pour le 20 mai 2026.

Une immersion dans la galaxie, pièce après pièce

Avec cette nouvelle collection, Ravensburger mise sur des visuels forts et immersifs, directement inspirés de trois œuvres emblématiques de la saga. Chaque puzzle, composé de 500 pièces, a été pensé pour offrir un moment de détente tout en plongeant les joueurs dans des scènes iconiques.

The Mandalorian

Ce puzzle met en avant l’univers de The Mandalorian, avec ses personnages devenus cultes comme le Mandalorien et Grogu. Une ambiance à la fois contemplative et épique qui séduira les fans de la série.

La Menace Fantôme

Retour aux origines avec Star Wars Episode I La Menace Fantôme. Ce puzzle évoque les débuts de la saga préquelle, avec des visuels rappelant des scènes marquantes et des personnages emblématiques comme Dark Maul, Qui-Gon Jinn ou Obi-Wan Kenobi.

Ahsoka

Enfin, les amateurs de personnages forts apprécieront le puzzle dédié à Ahsoka Tano, héroïne incontournable de l’univers étendu et récemment mise en lumière dans la série Ahsoka.

Des puzzles accessibles et de qualité

Proposés au prix public conseillé de 14,90 €, ces trois puzzles de 500 pièces s’adressent à un large public. Ni trop simples ni trop complexes, ils représentent un excellent compromis pour les amateurs de puzzles occasionnels comme pour les passionnés plus aguerris.

Ravensburger, reconnu pour la qualité de ses produits, garantit ici une expérience fluide : pièces robustes, découpes précises et rendu visuel fidèle. Autant d’éléments qui participent à rendre l’assemblage agréable et satisfaisant.

Un loisir créatif dans l’air du temps

Au-delà du simple produit dérivé, ces puzzles s’inscrivent dans une tendance plus large : celle du retour aux loisirs créatifs et aux activités déconnectées. Dans un quotidien souvent rythmé par les écrans, assembler un puzzle devient une parenthèse relaxante, presque méditative.

En capitalisant sur une licence aussi forte que Star Wars, Ravensburger réussit à combiner nostalgie, actualité et plaisir simple. Que ce soit en solo, en famille ou entre amis, ces puzzles offrent une manière originale de prolonger l’expérience galactique à la maison.

Une idée cadeau parfaite pour les fans

Disponibles dès maintenant, ces trois puzzles constituent une excellente idée cadeau. Ils séduiront aussi bien les fans inconditionnels de Star Wars que les amateurs de loisirs créatifs en quête d’un nouveau défi.

Avec cette sortie, Ravensburger confirme son savoir-faire et son sens du timing : proposer des produits accessibles, de qualité, et en parfaite résonance avec l’actualité culturelle. Une stratégie gagnante qui devrait ravir les collectionneurs… comme les novices.

Que vous soyez du côté lumineux ou obscur de la Force, il y a fort à parier que ces puzzles trouveront leur place dans votre salon.