La quatrième édition du salon Les Mille Soupapes se tenait au parc Chorus de Vannes, ces 25 et 26 avril 2026. Sous un soleil et une chaleur au rendez-vous, les visiteurs ont pu découvrir un passé automobile riche et assister, en nombre, à la désormais célèbre vente aux enchères.

Trop de soleil ?

Ce week-end, le salon Mille Soupapes de Vannes se tenait au parc Chorus, dans le Morbihan. Une sortie vintage intéressante qui aurait pu attirer davantage de monde si le soleil et la chaleur ne s’étaient pas emparés du lieu. C’est l’inconvénient des lieux situés en zones touristiques, proches de la mer, car quand le beau temps est là, le public pense davantage à la plage qu’à se rendre sur un salon, surtout après cette longue période de pluie que nous avons connu en Bretagne cette année.

Le succès de la vente aux enchères

Cela n’enlève rien à la qualité du salon, qui accueillait de nombreux véhicules anciens, en collaboration avec la FFVE. Et comme on s’y attendait, la vente aux enchères organisée dimanche a attiré les foules, pour la vente de 27 véhicules dans le hall A du parc Chorus.

Mais la Venturi de course estimée initialement à 360 000 euros n’a pas trouvé preneur.

Quelques photos du salon Les Mille Soupapes de Vannes – 26 avril 2026 – crédit photos : Philippe Pillon©

Manque de motos

Nous étions présents sur le salon, bien organisé et au prix accessible (8 euros). Nous avons juste eu un petit regret : celui de ne pas voir plus de motos exposées. Espérons que le tir sera corrigé pour la prochaine édition.

Côté artistes, nous avons pu croiser l’artiste-peintre Vincent Gantois, plus connu sous le nom de Bixhope Art et que nous avons déjà évoqué sur le site. Parmi ses œuvres affichées, deux nouveautés ; “Retour vers le futur” et “Pink Lady”. Deux créations pop et colorées que vous pouvez vous procurer sur le site de Vincent, en cliquant ici.

Mais le show n’avait pas uniquement lieu à l’intérieur du Chorus, puisque de nombreux véhicules étaient exposés à l’extérieur du salon, sous un ciel bleu. Rendez-vous en 2027 pour la prochaine édition !