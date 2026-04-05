Le 27 avril 2026 à 20h55, ARTE propose une fresque monumentale : Alamo. Derrière ce western pas comme les autres se cache une histoire vraie, un pari fou, et un film devenu culte avec le temps. Voici pourquoi vous auriez tort de zapper.

Avant d’être un film, Alamo raconte un épisode fondateur de l’histoire américaine. En 1836, une poignée de résistants texans affronte l’armée du général Antonio López de Santa Anna dans une mission transformée en fort. Parmi eux : Davy Crockett, James Bowie et le colonel Travis. 185 hommes contre 7 000 soldats. Une bataille perdue d’avance… mais entrée dans l’Histoire. Le film reprend fidèlement cette tension dramatique : refuser de se rendre, tenir coûte que coûte, et transformer un siège en symbole.

2. Parce que c’est le projet d’une vie pour John Wayne

Alamo, ce n’est pas juste un film : c’est l’obsession de John Wayne pendant quinze ans. Il y investit son argent, son énergie, sa réputation. En 1960, il passe derrière la caméra pour la première fois, produit, réalise et incarne lui-même Davy Crockett. Une prise de risque totale.

Le résultat ? Une œuvre démesurée :

• 12 millions de dollars (énorme pour l’époque)

• 81 jours de tournage

• 4 000 figurants formés comme des soldats

Un rêve devenu réalité… mais à un prix.

3. Pour ses scènes de bataille spectaculaires

Dès les premières minutes, le ton est donné : Alamo est un spectacle. Charges massives, explosions, stratégie militaire… Wayne ne lésine sur rien. On pense forcément à John Ford, son mentor, tant la mise en scène s’inscrit dans la tradition des grands westerns épiques. Mais Wayne ajoute une dimension personnelle : chaque affrontement raconte aussi les tensions humaines entre les héros, leurs doutes, leurs egos. Le spectacle est autant intérieur qu’extérieur.

4. Parce que son échec initial cache un succès durable

Ironie de l’histoire : à sa sortie, Alamo est un échec. Le public ne suit pas, la critique est divisée, et Wayne en sort financièrement ruiné. Mais le temps lui donnera raison. Grâce aux diffusions télévisées et à sa réputation grandissante, le film devient rentable… puis culte. Aujourd’hui, il figure parmi les westerns les plus marquants de son époque. Comme quoi, certains films ont juste besoin de temps pour trouver leur public.

5. Pour un casting solide et charismatique

Autour de John Wayne, le casting impressionne :

• Richard Widmark

• Laurence Harvey

• Richard Boone

• Frankie Avalon

Chacun incarne une facette de cette résistance : bravoure, orgueil, doute, sacrifice. Le film ne se contente pas d’être une fresque historique : il explore les hommes derrière les héros.

Quelques photos du film – © 1960 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Incorporation

Un film hors-norme

Alamo, c’est un western hors norme : une histoire vraie transformée en mythe, un projet personnel devenu film culte, et une fresque spectaculaire portée par une ambition rare.

Rendez-vous le 27 avril 2026 à 20h55 sur ARTE : une occasion parfaite de redécouvrir ce monument du cinéma… et de comprendre pourquoi, malgré ses débuts difficiles, il continue de fasciner.

(The Alamo) Film de John Wayne (États-Unis, 1960, 2h35mn, VF/VOSTF) – Scénario : James Edward Grant – Avec : John Wayne, Richard Widmark, Laurence Harvey, Frankie Avalon, Ruben Padilla, Richard Boone – Production : The Alamo Company, Batjac Productions.

Meilleur son, Oscars 1961.

Crédit photos : © 1960 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc Photo de UNE : DR