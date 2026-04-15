À l’occasion du 40e anniversaire de la catastrophe, ARTE propose une série documentaire inédite en trois épisodes intitulée Tchernobyl, anatomie d’une catastrophe, disponible sur arte.tv du 14 avril au 12 juin 2026. Cette enquête ambitieuse, réalisée par Erica Jenkin et Tom Cook, revient sur les causes profondes de l’accident, les mensonges d’État et ses conséquences durables, en s’appuyant sur des archives inédites et des témoignages longtemps restés silencieux.

Composée de trois volets : En enfer, Radiation et Responsabilité. la série dissèque les rouages d’un système soviétique qui, selon les auteurs, a contribué à aggraver la catastrophe. Elle met notamment en lumière le retard des autorités à informer la population et la communauté internationale, ainsi que le rôle décisif de témoins et scientifiques dans la révélation de la vérité.

Tchernobyl : autopsie d’une catastrophe nucléaire sans précédent

Une nuit d’erreurs et de défaillances

Dans la nuit du 26 avril 1986, au cœur de la centrale nucléaire de Tchernobyl, un test de sécurité tourne au désastre. Le réacteur n°4 explose. Les causes sont aujourd’hui bien établies :

• Un test mal préparé, mené en violation des protocoles

• Des erreurs humaines multiples, sous pression hiérarchique

• Un défaut de conception du réacteur RBMK, connu mais minimisé par les autorités

Le documentaire d’ARTE souligne que ces facteurs ne sont pas indépendants : ils s’inscrivent dans un système où l’obéissance prime sur la sécurité, et où les défauts techniques sont dissimulés.

Le mensonge d’État et le silence soviétique

Après l’explosion, les autorités soviétiques tardent à réagir :

• La population de Pripiat n’est évacuée que 36 heures plus tard

• À Moscou, on minimise l’accident

• Aucune alerte internationale n’est lancée immédiatement

C’est finalement une centrale suédoise, à Forsmark, qui détecte une radioactivité anormale et donne l’alerte au monde.

Pendant ce temps, en Ukraine :

• Les habitants continuent leur vie normalement

• Les enfants participent aux défilés du 1er mai

• Les autorités diffusent des messages rassurants

L’URSS tente même de faire croire que le nuage radioactif ne présente pas de danger pour les pays voisins, retardant ainsi la prise de mesures en Europe.

Face à l’ampleur du désastre, des centaines de milliers d’hommes, les ” liquidateurs”, sont envoyés sur place. Parmi eux :

• Des pompiers, intervenus sans protection dès les premières heures

• Des soldats chargés de déblayer le graphite radioactif

• Des mineurs creusant sous le réacteur pour éviter une explosion supplémentaire

Beaucoup sont exposés à des doses extrêmes de radiation. Certains meurent en quelques semaines, d’autres développent des cancers ou des maladies chroniques. Le documentaire évoque des milliers d’hommes envoyés quasiment sans protection, illustrant une logique sacrificielle au service de l’État.

Un bilan humain encore débattu

Le nombre exact de victimes reste controversé :

• Une trentaine de morts immédiats (pompiers et travailleurs)

• Des milliers de décès liés aux cancers (selon certaines estimations)

• Des centaines de milliers de personnes déplacées

Les effets sanitaires incluent :

• Cancers de la thyroïde (notamment chez les enfants)

• Malformations congénitales

• Troubles psychologiques durables

La difficulté à établir un bilan précis tient aussi aux manipulations et omissions des autorités soviétiques, qui ont longtemps minimisé l’ampleur du désastre.

L’Europe contaminée

Le nuage radioactif traverse l’Europe :

• Ukraine, Biélorussie, Russie fortement touchées

• Scandinavie, Allemagne, France également exposées

Malgré cela, plusieurs gouvernements, dont en France, ont tenu des discours rassurants, affirmant que le nuage s’était arrêté aux frontières, une affirmation aujourd’hui largement discréditée.

Tchernobyl aujourd’hui : une menace toujours présente

Quarante ans plus tard :

• La centrale est définitivement arrêtée

• Un nouveau sarcophage recouvre le réacteur

• Une zone d’exclusion de 30 km reste inhabitable

Mais le danger persiste :

• Des zones restent hautement contaminées

• Les déchets radioactifs nécessitent une surveillance sur des siècles

• La guerre en Ukraine a ravivé les inquiétudes autour du site

Comme le souligne ARTE, Tchernobyl n’appartient pas seulement au passé : c’est un héritage toujours actif et fragile.

Une catastrophe qui a changé le monde

Tchernobyl n’est pas qu’un accident industriel. C’est un tournant historique.

• Il a révélé les failles du système soviétique

• Il a accéléré la chute de l’URSS

• Il a profondément marqué la perception mondiale du nucléaire

Quarante ans après, le drame reste une leçon brutale : le danger ne réside pas seulement dans la technologie, mais dans la manière dont les sociétés choisissent, ou refusent, de dire la vérité.

Crédit photo : réacteur N°4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en 2010. copyright Dana Sacchetti/IAEA©