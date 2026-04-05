1° Un film né d’une nécessité de mémoire

Lorsque Steven Spielberg entreprend ce projet, il ne cherche pas à divertir mais à transmettre. Longtemps hésitant à aborder la Shoah, il s’appuie sur le livre de Thomas Keneally pour donner naissance à une œuvre profondément humaine. Le film s’impose comme un acte de mémoire, une manière de rendre hommage aux victimes et aux survivants.

2° Un récit bouleversant inspiré de faits réels

Le film retrace le parcours d’Oskar Schindler, industriel allemand opportuniste devenu sauveur de plus de mille Juifs. À travers cette transformation morale, le spectateur découvre une histoire d’humanité au cœur de l’horreur, portée par un récit d’une intensité rare.

Synopsis détaillé

Homme d’affaires raté et opportuniste, membre du parti nazi, Oskar Schindler, un Allemand des Sudètes (région de Bohême annexée en 1938 par Hitler), arrive à Cracovie en 1939, dans la Pologne occupée à son tour par les troupes du IIIe Reich. Courtisant avec succès les nouveaux maîtres de la ville, occupés à spolier de ses biens toute la population juive des environs et à la parquer dans un ghetto insalubre, il en profite pour acquérir à vil prix une usine d’émail. Après en avoir engagé l’ancien comptable, Isaac Stern, il le charge de recruter parmi les proscrits des investisseurs clandestins, puis la main-d’œuvre nécessaire, qui présente l’avantage d’être moins payée que les non-juifs. La fabrique alimente la Wehrmacht en ustensiles de cuisine et prospère au-delà des espérances de Schindler quand, en août 1942, le haut gradé SS Amon Goeth prend la direction du camp de Plaszow, construit à proximité de Cracovie. Sa mission consiste à vider le ghetto pour appliquer la politique d’extermination décidée en secret à Berlin quelques mois plus tôt.

3° Des interprétations exceptionnelles

Liam Neeson incarne un Schindler complexe et nuancé, tandis que Ralph Fiennes livre une performance terrifiante en officier nazi. À leurs côtés, Ben Kingsley apporte une profondeur remarquable. L’alchimie entre ces acteurs contribue largement à la force émotionnelle du film.

Galerie photos du film La Liste de Schindler. Crédit photos : © 1993 Universal City Studios/Amblin Entertainment

4° Une reconstitution historique saisissante

Tourné en noir et blanc, notamment à Cracovie, le film frappe par son réalisme. Décors, costumes, mise en scène : tout concourt à recréer avec justesse l’atmosphère de l’époque. Cette approche quasi documentaire renforce l’impact du récit et plonge le spectateur dans une immersion totale.

5° Un chef-d’œuvre unanimement salué

Récompensé par sept Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur, La Liste de Schindler a marqué durablement le cinéma. Son succès tient à sa sincérité, à la puissance de son message et à sa capacité à toucher un public mondial sans jamais céder à la facilité. Il reste aujourd’hui une référence incontournable, tant sur le plan artistique qu’historique.

À sa sortie, le film reçoit 98% d’avis favorables sur le site Rotten Tomatoes, une note de 95/100 sur Metacritic et de 4,6/5 pour le site Allo Ciné. Avec un budget de 22 millions de $, La Liste de Schindler a rapporté plus de 322 millions de $.

Ce soir à 21h00, sa diffusion sur Arte est une occasion précieuse de (re)découvrir un film essentiel. Plus qu’un grand moment de cinéma, c’est une œuvre qui éclaire, bouleverse et continue de transmettre l’Histoire aux générations présentes et futures.

(Schindler’s List) Film de Steven Spielberg (États-Unis, 1993, 3h05mn, VF/VOSTF, noir et blanc) – Scénario : Steven Zaillian, d’après le roman de Thomas Keneally – Avec : Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Caroline Goodall, Jonathan Sagall, Embeth Davidtz, Malgorzata Gebel – Production : Universal Pictures, Amblin Entertainment.

Meilleurs film, réalisateur, scénario adapté, image, montage, musique et décors, Oscars 1994 – Meilleurs film, réalisateur et scénario adapté, Golden Globes 1994 – Meilleurs film, réalisateur, scénario adapté, acteur dans un second rôle (Ralph Fiennes), image, montage et musique, Bafta Awards 1994.

Première diffusion : 26 avril 2026

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Crédit photo de UNE : © 1993 Universal City Studios/Amblin Entertainment