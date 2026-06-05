Deux ans après l’arrivée de la SRK 800 RR sur le marché français, QJMotor dévoile une version plus affûtée de sa sportive quatre cylindres. Baptisée SRK 800 RS, cette nouvelle déclinaison entend franchir un cap en matière de performances, de technologie et de comportement dynamique. Inspirée de la machine engagée en World Supersport depuis 2024, elle se présente comme la vitrine du savoir-faire sportif du constructeur chinois appartenant au groupe Geely.

Disponible en France à partir de la mi-juin 2026, la SRK 800 RS vient renforcer les ambitions de la marque sur un segment dominé par les références japonaises et européennes. Avec son design agressif, son équipement premium et son moteur de 122 chevaux, elle affiche clairement ses ambitions.

Une silhouette inspirée de la compétition

Au premier regard, la SRK 800 RS revendique son ADN racing. Son carénage intégral, ses lignes tendues et son regard acéré lui confèrent une allure de véritable supersport. Les écopes latérales redessinées, les appendices aérodynamiques et les nouveaux coloris Rouge Racing ou Noir Mat renforcent encore son caractère sportif.

La machine ne cherche pas à dissimuler ses ambitions. Son ergonomie reste orientée vers l’attaque, tout en conservant une certaine polyvalence grâce à une selle placée à 815 mm du sol et un équipement électronique particulièrement complet.

Un quatre cylindres qui aime prendre des tours

Sous le carénage, la SRK 800 RS reprend le quatre cylindres en ligne de 778 cm³ de la SRK 800 RR, mais avec une puissance portée à 122 ch (90 kW) à 12 000 tr/min et un couple maximal de 75 Nm à 9 500 tr/min. Son architecture à course courte (67 x 55,2 mm) et son taux de compression de 13,5 :1 traduisent une conception clairement tournée vers les hauts régimes.

L’injection électronique associée au Ride by Wire permet une réponse précise à la poignée, tandis que trois modes de conduite sont proposés : Standard, Pluie et Sport. Le pilote dispose également d’un quickshifter bidirectionnel de série, autorisant les montées et descentes de rapports sans embrayage.

Sept évolutions majeures par rapport à la SRK 800 RR

QJMotor ne s’est pas contenté d’un simple restylage. La SRK 800 RS bénéficie de sept améliorations destinées à optimiser son comportement sur route comme sur circuit :

• Nouveau bras oscillant renforcé

• Nouvel amortisseur arrière

• Nouveau silencieux

• Nouvelle fourche inversée de 43 mm

• Nouvelles platines repose-pieds réglables

• Amortisseur de direction Marzocchi de série

• Nouveau tableau de bord TFT

Ces évolutions visent à offrir davantage de rigueur dans les changements d’angle, une meilleure stabilité à haute vitesse et un ressenti plus sportif.

Un châssis premium

La SRK 800 RS repose sur un cadre périmétrique et un bras oscillant entièrement réalisés en aluminium. À l’avant, la nouvelle fourche inversée Marzocchi de 43 mm est réglable en précharge, compression et détente. À l’arrière, un amortisseur Marzocchi monté sur biellettes bénéficie également de nombreux réglages.

Le freinage fait appel à des composants reconnus :

• Double disque avant de 320 mm

• Étriers radiaux Brembo à quatre pistons

• Disque arrière de 260 mm avec étrier Brembo

• ABS déconnectable

Le contrôle de traction TCS peut également être désactivé selon les préférences du pilote. Les pneumatiques Pirelli Angel GT montés d’origine en 120/70 ZR17 à l’avant et 180/55 ZR17 à l’arrière témoignent également du soin apporté à la partie-cycle.

Une électronique complète

QJMotor a particulièrement travaillé l’équipement technologique de sa nouvelle sportive. La SRK 800 RS reçoit un écran TFT couleur de 5 pouces connecté en Bluetooth avec navigation intégrée via l’application Carbit Ride.

L’équipement comprend notamment :

• Trois modes de conduite

• Ride by Wire

• Quickshifter bidirectionnel

• Contrôle de traction déconnectable

• Régulateur de vitesse

• ABS déconnectable

• Port USB

• Signal d’arrêt d’urgence ESS

• Éclairage Full LED

Le tableau de bord est disponible en cinq langues et l’ensemble répond aux normes Euro 5+.

Une marque qui affiche ses ambitions

Si QJMotor reste encore relativement discrète en Europe, le constructeur dispose pourtant d’une puissance industrielle considérable. Fondée en 1985 et intégrée au groupe Geely, la marque revendique une production annuelle de 1,2 million de motos de plus de 250 cm³ et une présence dans plus de 150 pays.

Son engagement en Moto2 et en World Supersport participe à renforcer sa crédibilité sportive. Avec cette SRK 800 RS, la marque démontre sa volonté de venir concurrencer les acteurs historiques du segment avec une machine richement équipée et technologiquement moderne.

Notre avis

Avec son moteur quatre cylindres de 122 chevaux, ses suspensions Marzocchi, son freinage Brembo, son électronique complète et son design directement inspiré de la compétition, la QJMotor SRK 800 RS représente une montée en gamme évidente pour le constructeur chinois. Son tarif français de 9 699 € annoncé sur la fiche technique pourrait constituer l’un de ses principaux arguments face aux sportives japonaises de moyenne cylindrée.

Reste désormais à vérifier sur route si les promesses affichées sur le papier se traduisent par un comportement à la hauteur de ses ambitions. Une chose est sûre : QJMotor ne se contente plus de jouer les outsiders.

Fiche technique QJMotor SRK 800 RS

Caractéristiques

Moteur 4 cylindres en ligne, 16 soupapes

Cylindrée 778 cm³

Puissance maximale 122 ch (90 kW) à 12 000 tr/min

Couple maximal 75 Nm à 9 500 tr/min

Refroidissement Liquide

Alimentation EFI

Embrayage Multidisque à bain d’huile (Slipper Clutch)

Transmission 6 vitesses, chaîne

Cadre Aluminium

Suspension avant Fourche inversée Marzocchi Ø43 mm réglable

Suspension arrière Amortisseur central Marzocchi réglable

Amortisseur de direction Marzocchi réglable

Pneu avant 120/70-ZR17

Pneu arrière 180/55-ZR17

Frein avant Double disque Ø320 mm, étriers Brembo radiaux 4 pistons, ABS déconnectable

Frein arrière Disque Ø260 mm, étrier Brembo, ABS déconnectable

Longueur x largeur x hauteur 2 085 x 770 x 1 130 mm

Empattement 1 410 mm

Hauteur de selle 815 mm

Garde au sol 150 mm

Poids tous pleins faits 212 kg

Capacité du réservoir 16 litres

Éclairage Full LED

Écran TFT 5 pouces connecté

Modes de conduite Standard, Pluie, Sport

Aides à la conduite TCS, Ride by Wire, régulateur de vitesse, quickshifter montée/descente

Connectivité Bluetooth avec navigation

Consommation annoncée 4,9 l/100 km

Émissions CO₂ 115 g/km

Homologation Euro 5+

Garantie 3 ans pièces et main-d’œuvre

Coloris Rouge Racing, Noir Mat

Prix public conseillé 9 699 €

Crédit photos : QJMOTOR©