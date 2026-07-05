Ce dimanche à 21h00, Arte rediffuse l’un des films les plus emblématiques des années 1970. Bien plus qu’un simple film sur le disco, La Fièvre du Samedi Soir (Saturday Night Fever, 1977) est devenu un véritable phénomène culturel qui a révélé John Travolta au monde entier.

1. Parce que c’est le film qui a fait de John Travolta une superstar

Avant Grease, il y a eu Tony Manero. À seulement 23 ans, John Travolta livre une performance exceptionnelle dans la peau de ce jeune vendeur de Brooklyn qui ne vit que pour les soirées du samedi. Son charisme, sa gestuelle et ses chorégraphies en font immédiatement une star mondiale. Cette prestation lui vaut même une nomination à l’Oscar du meilleur acteur, une rareté pour un comédien aussi jeune.

2. Parce qu’il cache un véritable drame social derrière les paillettes

On retient souvent les costumes blancs, les chemises satinées et les pistes de danse illuminées. Pourtant, La Fièvre du Samedi Soir raconte surtout l’histoire d’un jeune homme enfermé dans un quotidien sans avenir, entre un père au chômage, une famille étouffante et un quartier populaire de Brooklyn. La danse devient alors son seul moyen de s’évader et de rêver d’une autre vie grâce à sa rencontre avec Stephanie. Le film offre ainsi un portrait saisissant du New York des années 1970, entre désillusions sociales et rêves d’ascension.

Impossible d’évoquer le film sans penser aux Bee Gees. Avec des titres comme Stayin’ Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love ou More Than a Woman, la bande originale est devenue l’une des plus vendues de toute l’histoire du cinéma. Elle a propulsé la musique disco au sommet des classements mondiaux et continue, près de cinquante ans plus tard, d’être immédiatement reconnaissable.

Quelques images du film – crédit photos : © 2024 Paramount Pictures Corporation/All rights reserved

4. Parce qu’il est le symbole d’une époque

Le film est indissociable de la folie disco qui a déferlé sur la planète à la fin des années 1970. Les pistes de danse, les pantalons à pattes d’éléphant, les cols démesurés, les boules à facettes et les concours de danse ont marqué toute une génération. Mais ce succès est aussi né d’une histoire étonnante : le scénario s’inspire d’un article du journaliste Nik Cohn sur les nuits de Brooklyn… dont l’auteur reconnaîtra vingt ans plus tard en avoir largement romancé le contenu !

5. Parce qu’il reste un immense classique du cinéma populaire

Réalisé par John Badham, le film a connu un succès phénoménal dès sa sortie en 1977 et demeure aujourd’hui une référence incontournable du cinéma américain. Entre chronique sociale, romance, drame initiatique et comédie musicale, La Fièvre du Samedi Soir a profondément influencé la culture populaire. Son héritage se retrouve encore dans les clips, la mode, les spectacles et les films consacrés à la danse.

À ne pas manquer ce dimanche à 21h00 sur Arte : un classique intemporel qui dépasse largement le simple film “disco”. Derrière les chorégraphies mythiques et les tubes des Bee Gees se cache une histoire touchante sur la jeunesse, les rêves d’émancipation et la recherche de sa place dans une société en pleine mutation.

(Saturday Night Fever) Film de John Badham (États-Unis, 1977, 1h53mn, VF/VOSTF) – Scénario : Norman Wexler – Avec : John Travolta, Karen Lynn Gorney, Barry Miller, Donna Pescow, Joseph Cali, Paul Pape, Bruce Ornstein – Production : Robert Stigwood Organization, Paramount.

Crédit photos : DR / © 2024 Paramount Pictures Corporation/All rights reserved