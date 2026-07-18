Le 18 juillet 1953, un jeune homme de 18 ans, inconnu du grand public, pousse la porte des studios de Sun Studio à Memphis, dans le Tennessee. Son nom est Elvis Presley. Quelques minutes plus tard, il grave son premier disque. Sans le savoir, il vient d’écrire la toute première ligne d’une des plus grandes légendes de l’histoire du rock.

Un simple disque… qui va tout changer

À l’été 1953, Elvis Presley travaille comme chauffeur-livreur et rêve de devenir chanteur. Ce jour-là, il débourse environ 4 dollars pour enregistrer un disque acétate de deux chansons. Il ne s’agit pas encore d’un contrat professionnel, mais d’un enregistrement privé.

Les deux titres choisis sont :

My Happiness

That’s When Your Heartaches Begin

Contrairement à une idée largement répandue, “My Happiness” n’est pas un 45 tours commercial, mais un disque acétate unique destiné à un usage personnel. Elvis expliquera plus tard qu’il souhaitait offrir cet enregistrement à sa mère, Gladys Presley, même si certains historiens pensent qu’il cherchait également à faire entendre sa voix au patron du studio.

Sam Phillips remarque ce jeune chanteur

Le fondateur de Sun Studio, Sam Phillips, n’est pas présent lors de l’enregistrement, mais sa secrétaire Marion Keisker est immédiatement intriguée par la voix du jeune Elvis. Elle note soigneusement son nom et inscrit une remarque devenue célèbre : “Bon chanteur de ballades. À surveiller.” Quelques mois plus tard, lorsque Sam Phillips cherche un nouveau talent, cette note attire son attention.

La naissance du roi du rock

Le véritable tournant intervient un an plus tard, le 5 juillet 1954. Lors d’une séance chez Sun Studio avec les musiciens Scotty Moore et Bill Black, Elvis interprète spontanément That’s All Right. Son mélange inédit de country, de blues et de rhythm and blues séduit immédiatement Sam Phillips.

Quelques semaines plus tard, le titre sort chez Sun Records et connaît un succès local. La carrière d’Elvis Presley est officiellement lancée.

Pourquoi cet enregistrement est historique

Le disque enregistré le 18 juillet 1953 n’a pas connu de succès commercial. Pourtant, il est aujourd’hui considéré comme l’un des objets les plus précieux de l’histoire de la musique populaire. Il représente le tout premier témoignage enregistré de la voix d’Elvis Presley, avant la célébrité, avant le rock’n’roll et avant le phénomène mondial qu’il allait devenir.

Plus de soixante-dix ans plus tard, cette simple séance de quelques minutes symbolise le début d’une aventure musicale qui transformera définitivement la culture populaire.

Un héritage intact

Avec plus d’un milliard de disques vendus estimés dans le monde, des dizaines de classiques et une influence toujours immense sur les artistes actuels, Elvis Presley reste une référence incontournable. Et tout a commencé, ou presque, dans un petit studio de Memphis, un chaud samedi de juillet 1953.

Le 18 juillet n’est donc pas seulement la date d’un premier enregistrement : c’est le premier chapitre de l’histoire de celui qui deviendra le King of Rock ‘n’ Roll.

Crédit photo : Domain Public - Wikimedia Creative Commons. Elvis Presley le 2 janvier 1956 sur sa moto Harley Davidson.