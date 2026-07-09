Le 9 juillet 2026, Ronald Belford « Bon » Scott aurait célébré son 80e anniversaire. Quarante-six ans après sa disparition, sa voix continue pourtant de résonner comme si elle n’avait jamais quitté les enceintes. Rarement un chanteur aura autant marqué l’identité d’un groupe en seulement quelques années. Avec AC/DC, Bon Scott n’a pas seulement enregistré des albums devenus cultes : il a façonné un style, une attitude et une manière de vivre le rock qui continuent d’influencer des générations de musiciens.

Son histoire est celle d’un enfant écossais devenu une légende australienne, d’un adolescent turbulent qui ne semblait promis à aucun destin particulier, puis d’un chanteur charismatique dont la carrière s’est brutalement arrêtée au moment où le monde commençait réellement à découvrir son talent.

Des origines modestes dans l’Écosse d’après-guerre

Bon Scott naît le 9 juillet 1946 à Kirriemuir, une petite ville du comté d’Angus, en Écosse. Son véritable nom est Ronald Belford Scott. Son père, Charles, est boulanger puis employé municipal, tandis que sa mère, Isabelle, s’occupe du foyer.

L’Europe se reconstruit difficilement après la Seconde Guerre mondiale et, comme beaucoup de familles britanniques, les Scott cherchent une vie meilleure. En 1952, alors que Bon n’a que six ans, ils émigrent en Australie dans le cadre du vaste programme d’immigration mis en place par le gouvernement australien.

La famille s’installe d’abord à Melbourne avant de rejoindre rapidement Fremantle, près de Perth, en Australie-Occidentale. C’est là que le jeune Ronald grandit véritablement.

Une jeunesse mouvementée

Très tôt, Bon Scott montre un tempérament rebelle. Il déteste l’autorité, s’ennuie à l’école et préfère largement la musique, les motos et les aventures avec ses amis.

Durant son adolescence, les ennuis commencent à s’accumuler. Il quitte rapidement le système scolaire, multiplie les petits emplois et se retrouve régulièrement confronté à la police pour divers actes de délinquance juvénile. Il passe même quelque temps dans un centre de rééducation pour mineurs.

Mais derrière cette image de mauvais garçon se cache déjà un passionné de musique.

Il découvre le rock américain naissant, le blues, le rhythm and blues ainsi que le rock britannique. Des artistes comme Elvis Presley, Little Richard ou Chuck Berry deviennent rapidement ses modèles.

Les premiers groupes : apprendre le métier

Avant AC/DC, Bon Scott chante déjà depuis plusieurs années. Au début des années 1960, il rejoint plusieurs formations locales, notamment The Spektors, où il est batteur avant de devenir chanteur.

Il poursuit ensuite avec The Valentines, un groupe pop très populaire en Australie à la fin des années 1960. Le groupe connaît quelques succès nationaux mais reste cantonné au marché australien.

Lorsque les modes musicales évoluent, les Valentines se séparent. Bon rejoint ensuite Fraternity, un groupe beaucoup plus orienté hard rock et blues. Avec eux, il perfectionne sa voix rauque, son jeu de scène et son écriture.

Le groupe tente même sa chance en Angleterre, sans véritable succès. À cette époque, Bon Scott est déjà considéré comme un excellent chanteur en Australie, mais il approche la trentaine sans avoir réellement percé à l’international.

La rencontre qui va tout changer

En 1974, le destin frappe de manière inattendue. Après un grave accident de moto, Bon Scott se retrouve hospitalisé pendant plusieurs semaines. Durant sa convalescence, il rencontre les frères Malcolm Young et Angus Young.

Les deux jeunes Australiens viennent de créer AC/DC avec un autre chanteur, Dave Evans. Le groupe possède déjà son énergie explosive mais cherche encore son identité.

Bon accepte d’abord de travailler comme chauffeur et assistant du groupe.

Très vite, Malcolm Young comprend que Scott possède exactement ce qu’il manque à AC/DC : une voix unique, une personnalité hors norme et un sens inné du spectacle. Dave Evans quitte alors le groupe et en septembre 1974, Bon Scott devient officiellement le nouveau chanteur d’AC/DC.

Personne n’imagine encore que cette décision changera l’histoire du rock.

Une personnalité impossible à oublier

Sur scène, Bon Scott est immédiatement reconnaissable :

Une voix unique

Cheveux longs.

Tatouages.

Jeans moulants.

Torse souvent découvert.

Un sourire malicieux.

Et surtout cette façon unique d’occuper la scène.

Il n’avait pas besoin de grands effets spéciaux, Il séduisait le public par son naturel. Contrairement à de nombreux chanteurs de hard rock de l’époque, Bon Scott ne cherchait jamais à paraître inaccessible. Il semblait être le copain idéal avec lequel on pouvait boire une bière après le concert.

Cette proximité explique une grande partie de son immense popularité.

Une voix qui ne ressemblait à aucune autre

Techniquement, Bon Scott n’était pas un chanteur au registre particulièrement étendu. Sa force résidait ailleurs. Sa voix était rocailleuse, éraillée, presque cassée, mais incroyablement expressive.

Elle mélangeait le blues, le rock’n’roll et une énergie brute devenue la signature d’AC/DC. Chaque mot semblait vécu. Il pouvait être drôle une seconde puis féroce la suivante. Cette authenticité est devenue l’un des éléments essentiels du son du groupe.

Des paroles pleines d’humour

Bon Scott participe largement à l’écriture des textes. Ses chansons parlent souvent :

• De liberté ;

• De fêtes ;

• D’alcool ;

• De femmes ;

• De voyages ;

• De la vie sur les routes.

Mais derrière cet aspect festif se cache également beaucoup d’autodérision. Bon Scott écrivait avec humour. Ses personnages étaient souvent des perdants magnifiques, des marginaux ou des aventuriers. Il savait raconter des histoires sans jamais tomber dans le sérieux excessif.

Entre 1975 et 1979, AC/DC enchaîne les albums à un rythme impressionnant.

Parmi les plus marquants figurent :

• High Voltage ;

• T.N.T. ;

• Dirty Deeds Done Dirt Cheap ;

• Let There Be Rock ;

• Powerage ;

• Highway to Hell.

Chaque disque montre un groupe plus solide que le précédent. Pendant ces années, AC/DC sillonne l’Australie, l’Europe et les États-Unis. Le bouche-à-oreille fonctionne à merveille. Le groupe devient progressivement une véritable machine de scène.

“Highway to Hell”, l’album qui change tout

En 1979 paraît Highway to Hell. C’est le premier immense succès international du groupe. La chanson-titre devient immédiatement un classique. Elle ouvre enfin à AC/DC les portes du marché américain. Pour beaucoup de critiques, Bon Scott atteint alors son sommet artistique. Sa voix est plus puissante que jamais et son écriture gagne encore en maturité.

Le groupe semble promis à une carrière gigantesque et l’album Highway To Hell sera celui qui ouvrira les portes de l’Amérique au groupe. C’est la plus grosse vente d’albums d’AC/DC, avec 23,2 millions de disques vendus dans le monde, derrière Back in Black et ses 60,6 millions.

Une ascension interrompue brutalement

Le 19 février 1980, après une soirée très arrosée à Londres, Bon Scott est retrouvé inconscient dans une voiture où il avait été laissé pour dormir. Il décède quelques heures plus tard. Il n’a que 33 ans. Sa disparition bouleverse immédiatement le monde du rock.

Pour Malcolm et Angus Young, l’avenir d’AC/DC paraît soudain impossible et les frères envisagent même d’arrêter définitivement le groupe. Mais la famille de Bon Scott les encourage à continuer. Selon eux, Bon aurait voulu que la musique vive.

Quelques semaines plus tard, le groupe recrute Brian Johnson. Un chanteur adoubé par Bon Scott lui-même de son vivant. L’album Back in Black, dédié à Bon Scott, devient l’un des plus grands succès de toute l’histoire du rock.

L’héritage laissé à AC/DC

Même si Brian Johnson connaîtra ensuite une carrière exceptionnelle, Bon Scott demeure l’homme qui a forgé l’identité d’AC/DC.

Son humour.

Son sens des refrains.

Son écriture.

Son charisme.

Sa manière d’interpréter chaque chanson.

Tout cela continue d’imprégner le groupe. Encore aujourd’hui, les morceaux enregistrés avec lui restent parmi les plus appréciés des fans.

Une influence immense sur le rock

Bon Scott a inspiré d’innombrables chanteurs. Sa manière de privilégier l’émotion à la technique a montré qu’une voix imparfaite pouvait devenir mythique. Son style a influencé des générations entières de groupes de hard rock, de rock’n’roll et même de punk.

Il incarnait une époque où l’authenticité comptait davantage que l’image. Sans jamais chercher à devenir une vedette, il est devenu l’un des chanteurs les plus emblématiques de l’histoire du rock.

Une passion intacte chez les fans

Plus de quarante ans après sa disparition, Bon Scott reste omniprésent dans l’univers d’AC/DC. À Kirriemuir, sa ville natale, un festival lui rend régulièrement hommage. À Fremantle, en Australie, une statue à son effigie est devenue un lieu de pèlerinage pour les amateurs de rock venus du monde entier.

Chaque année, des milliers de fans continuent de faire vivre sa mémoire à travers ses chansons, des rassemblements et des hommages. Son visage apparaît toujours sur des affiches, des tee-shirts, des pochettes de disques et jusque dans les tatouages de nombreux admirateurs.

Bon Scott n’a passé qu’un peu plus de cinq ans au sein d’AC/DC. Pourtant, son empreinte est telle qu’il semble avoir accompagné le groupe toute sa vie. Avec sa voix éraillée, son humour mordant, son charisme naturel et son goût pour les excès, il a contribué à transformer une jeune formation australienne en l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps.

S’il n’a jamais connu le succès colossal qu’AC/DC allait atteindre après sa disparition, il en a posé les fondations. Sans Bon Scott, il est difficile d’imaginer le groupe devenir ce monument du hard rock capable de remplir les plus grands stades de la planète.

En ce 9 juillet, jour où il aurait soufflé ses 80 bougies, une certitude demeure : certaines voix ne s’éteignent jamais vraiment. Celle de Bon Scott continue de rugir dans les riffs d’AC/DC, dans les chaînes hi-fi des passionnés et dans le cœur de millions de fans qui, des décennies plus tard, chantent encore avec la même ferveur : It’s a long way to the top if you wanna rock ‘n’roll.

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Article mis à jour le : 09/07/2026 par Philippe Pillon