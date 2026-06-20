Alpine prépare déjà l’après A110. Et pour ouvrir ce nouveau chapitre, la marque française a choisi un terrain de jeu à la hauteur de son histoire : le Goodwood Festival of Speed. Du 9 au 12 juillet, le public britannique découvrira pour la première fois le mulet de développement de la future Alpine A110, troisième génération d’un modèle devenu, en quelques décennies, l’un des emblèmes du sport automobile français.

Ce ne sera pas encore la voiture définitive. Un mulet, dans le langage automobile, sert avant tout à tester des solutions techniques, à valider une architecture, à pousser les ingénieurs dans leurs retranchements avant que le modèle de série ne prenne forme. Mais sa présence à Goodwood n’a rien d’anodin. Alpine ne vient pas simplement exposer une silhouette ou faire tourner un prototype sous camouflage. La marque vient annoncer une bascule.

La fin du thermique

La prochaine A110 sera électrique. Et Alpine la présente déjà comme une vraie sportive, fidèle à l’ADN de la maison : légèreté, précision, plaisir de conduite et émotion au volant. Elle reposera sur la nouvelle Alpine Performance Platform, une architecture pensée pour accompagner la marque dans sa nouvelle ère, sans renier ce qui a fait son charme depuis Jean Rédélé.

À Goodwood, ce mulet ne restera pas figé sur un stand. Il sera visible en dynamique chaque jour, notamment lors des passages sur la fameuse montée de la colline, ce ruban d’asphalte devenu l’un des rendez-vous les plus observés du monde automobile. C’est là que la future A110 commencera à écrire son histoire publique, entre tradition mécanique et virage électrique assumé.

Un “Alpine Moment”

Alpine profitera aussi de l’événement pour célébrer toute la lignée A110. Le jeudi 9 juillet, un “Alpine Moment” réunira plusieurs modèles emblématiques de la Berlinette et de ses héritières lors de la Brand Parade. L’idée est claire : montrer d’où vient l’A110, où elle en est aujourd’hui, et surtout vers quoi elle se dirige. De l’icône du rallye à la sportive électrique de demain, Alpine veut installer une continuité plutôt qu’une rupture.

La présence de la marque à Goodwood sera d’ailleurs la plus importante jamais organisée par Alpine sur cet événement. Aux côtés du mulet de la future A110, les visiteurs pourront découvrir la gamme actuelle, notamment l’A290, citadine sportive électrique, et l’A390, sport fastback cinq places fort de 470 chevaux. Deux modèles qui incarnent l’élargissement progressif d’Alpine, bien au-delà de la seule petite berlinette à moteur central arrière.

Alpine et le sport automobile

Le sport automobile sera également au cœur du dispositif. Pierre Gasly et Franco Colapinto mèneront une délégation du BWT Alpine Formula One Team, accompagnés de Nina Gademan, Paul Aron et Alex Dunne, issus de l’Alpine Academy et du vivier de pilotes de réserve. Au programme : démonstrations en piste, rencontres avec les fans et séances de dédicaces sur le stand Alpine.

Pour les amateurs de Formule 1, Alpine promet aussi un moment sonore et nostalgique avec la démonstration de la E20 de 2012, animée par un moteur V8. Un clin d’œil à une époque déjà presque ancienne, où les F1 hurlaient encore différemment, et qui viendra conclure symboliquement cette parade entre passé, présent et futur.

Goodwood reste un écrin idéal pour ce type d’annonce. Créé en 1993, le Festival of Speed est devenu une immense garden-party automobile, capable de réunir plus de 600 voitures et motos, des légendes du sport auto, des constructeurs historiques et des prototypes tournés vers demain. Pour Alpine, c’est donc une scène parfaite : populaire, prestigieuse, vivante, et suffisamment passionnée pour comprendre ce que représente une nouvelle A110.

Un vrai défi

La marque de Dieppe joue gros. L’A110 actuelle a réussi à ressusciter un mythe sans le trahir, en misant sur la légèreté et le toucher de route plutôt que sur la course à la puissance. Passer à l’électrique sans perdre cette finesse sera le vrai défi. À Goodwood, Alpine ne donnera sans doute pas encore toutes les réponses. Mais elle donnera un premier signal : l’A110 n’est pas seulement un souvenir glorieux, elle est appelée à rester le cœur battant de la marque.

Avec cette troisième génération, Alpine veut prouver qu’une sportive électrique peut encore parler aux passionnés. Pas seulement par ses chiffres, mais par son comportement, son tempérament et sa capacité à transmettre quelque chose. C’est peut-être là que se jouera l’avenir de l’A110 : non pas dans le refus de l’électrique, mais dans la capacité à lui donner une âme.

Crédit photo : photomontage Monsieur Vintage©