Plus de quatre ans après avoir quitté les circuits MotoGP, Valentino Rossi a retrouvé le guidon de sa Yamaha YZR-M1 lors du prestigieux Festival of Speed de Goodwood. Un retour chargé d’émotion qui a marqué l’édition 2026 de l’événement britannique.

Il y a des motos qui entrent dans l’histoire. Et des pilotes qui deviennent des légendes. Lorsque les deux se retrouvent, le spectacle est garanti. C’est exactement ce qu’ont vécu les milliers de passionnés présents à Goodwood ce week-end.

Pour sa première participation au Festival of Speed depuis plus de dix ans, Valentino Rossi a repris le guidon de sa Yamaha YZR-M1 Monster Energy de la saison 2020, celle avec laquelle il a disputé l’avant-dernier chapitre de sa carrière en MotoGP avant de prendre sa retraite à la fin de l’année 2021.

Un retour très attendu

Le nonuple champion du monde italien a retrouvé Yamaha et Monster Energy dans un décor unique, celui de Goodwood House, dans le Sussex, où chaque été les plus grandes icônes du sport automobile et motocycliste se réunissent pour célébrer la vitesse sous toutes ses formes.

Avant de s’élancer sur la célèbre montée de Goodwood Hill, Valentino Rossi est apparu au balcon du domaine en compagnie du champion du monde de Formule 1 Lando Norris, déclenchant l’enthousiasme des spectateurs.

Lorsque le moteur de la Yamaha YZR-M1 s’est mis à rugir, les fans ont immédiatement replongé dans les plus belles années du MotoGP. Sa célèbre livrée Monster Energy et son mythique numéro 46 jaune fluorescent ont rappelé pourquoi Rossi demeure l’un des pilotes les plus populaires de l’histoire de la discipline.

Une réunion pleine d’émotion

Pour Rossi, cette démonstration avait une saveur toute particulière.

“Je suis très heureux et fier d’être de retour à Goodwood ; cela fait un peu plus de dix ans que je n’y suis pas venu. C’est toujours un événement exceptionnel, un week-end unique en son genre. Yamaha a occupé une place immense dans ma vie, c’est donc toujours un moment fort lorsque nous nous retrouvons. Le faire au guidon de ma YZR-M1 2020 est particulièrement émouvant pour nous tous”, a déclaré l’Italien.

Valentino Rossi n’était pas le seul ambassadeur de Monster Energy présent sur place. Plusieurs figures incontournables du sport mécanique étaient également de la fête, parmi lesquelles Steve “Baggsy” Biagioni, Petter Solberg, John McGuinness ou encore Michael Dunlop.

Le Festival of Speed a une nouvelle fois confirmé son statut de rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de mécanique, mêlant voitures de compétition, motos de légende et pilotes mythiques dans une ambiance unique au monde.

Une icône qui ne cesse de fasciner

Même loin des Grands Prix, Valentino Rossi continue d’exercer une fascination intacte auprès des passionnés. Son retour au guidon de la Yamaha YZR-M1 n’était pas une course, mais il restera comme l’un des grands moments de cette édition 2026 du Festival of Speed.

Car certaines histoires ne s’arrêtent jamais vraiment. Elles continuent simplement de faire battre le cœur des passionnés.

Crédit photo : Yamaha©