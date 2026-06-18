Dans la musique, le phénomène est devenu une évidence. On ne compte plus les tribute bands, ces groupes qui font revivre sur scène les grands noms du rock, de la pop ou de la chanson. Queen, ABBA, les Beatles, AC/DC, Supertramp, Pink Floyd, les Rolling Stones : tous ont droit, partout en France, à leurs messes électriques, leurs copies fidèles, leurs relectures passionnées. Le public connaît le principe, l’accepte, parfois même le réclame. Il vient retrouver un son, une époque, une silhouette, un frisson.

Mais pour les comiques, curieusement, le phénomène est resté beaucoup plus rare. Comme si l’humour ne pouvait pas se rejouer. Comme si un sketch culte devait rester enfermé dans une archive télé, une cassette VHS, un DVD ou une vidéo YouTube regardée un soir de nostalgie. Comme si les mots d’un humoriste disparu ne pouvaient pas, eux aussi, reprendre chair devant un public vivant. Avec Julien Rossier, cela change.

Un pari audacieux

Son spectacle C’est l’histoire d’un mec entend faire revivre l’univers de Coluche sur scène, au Théâtre du Gymnase à Paris les 8 et 9 novembre 2027, avant une tournée française. Le pari est audacieux, presque casse-gueule. Car Coluche n’est pas seulement un comique. Coluche, c’est une voix, une dégaine, une salopette, une gueule, une insolence. C’est une manière de regarder la France de travers, avec tendresse et brutalité, en donnant l’impression de sortir une blague de comptoir alors qu’il mettait souvent le doigt sur une fracture sociale.

Reprendre Coluche, ce n’est donc pas simplement réciter des sketchs. Ce n’est pas enfiler une salopette jaune et attendre que la magie opère. Il faut retrouver le rythme, le mordant, la fausse décontraction, cette façon de balancer une énormité avec l’air de n’y toucher à rien. Il faut surtout éviter le piège de l’imitation scolaire. Le communiqué insiste d’ailleurs sur ce point : Julien Rossier n’imite pas Coluche, il l’incarne.

Incarner l’artiste

La nuance est essentielle. L’imitation amuse quelques minutes. L’incarnation, elle, doit tenir une soirée entière. Elle demande autre chose qu’une ressemblance ou une voix bien placée. Elle suppose de comprendre l’esprit d’un artiste, son énergie, son époque, son rapport au public. Chez Coluche, tout tenait dans ce mélange improbable de rire populaire, d’irrévérence totale et d’humanité profonde. Il pouvait être grossier sans être vulgaire, féroce sans être froid, provocateur sans être cynique. Il tapait fort, mais rarement au hasard.

Dans C’est l’histoire d’un mec, Julien Rossier reprend plusieurs textes devenus cultes : Le Schmilblick, Le CRS arabe, Gugusse, L’Auto-stoppeur, sans oublier évidemment le sketch qui donne son titre au spectacle. Des morceaux de patrimoine comique, souvent cités, souvent revus, mais rarement réentendus dans les conditions du spectacle vivant.

Et c’est peut-être là que réside l’intérêt principal de cette tournée. Redonner à Coluche la scène. Non pas l’écran, non pas l’extrait nostalgique partagé entre deux publicités, mais la salle, le silence avant la vanne, le rire collectif, la réaction immédiate. L’humour, plus encore que la musique, a besoin du public pour exister pleinement. Un sketch n’est jamais tout à fait le même quand il est vu seul sur un téléphone ou reçu au milieu d’une salle qui explose de rire.

Sketchs et tribute

La démarche pose aussi une question plus large : pourquoi les grands comiques français n’auraient-ils pas droit, eux aussi, à leurs spectacles hommage ? On rejoue bien Molière, Feydeau ou Guitry. On remonte des pièces, on reprend des rôles, on transmet des textes. Pourquoi les grands sketchs de scène seraient-ils condamnés à rester figés dans leur version originale ? Bien sûr, l’exercice demande tact, respect et talent. Mais il peut aussi devenir une manière de transmission.

Car Coluche appartient à une génération, mais il ne se limite pas à elle. Ceux qui l’ont connu retrouvent une époque, un ton, une liberté que beaucoup jugent disparue. Les plus jeunes, eux, peuvent découvrir un humoriste dont ils ont entendu le nom sans toujours mesurer la puissance comique. Derrière l’image du clown provocateur, il y avait un auteur, un observateur, un homme capable de faire rire en parlant du racisme, de la police, de la bêtise, de l’injustice ou de la société française dans ce qu’elle a de plus absurde.

Ouvrir une porte

Quarante ans après sa disparition, Coluche reste un cas à part. Il continue d’habiter l’imaginaire populaire français, non seulement par ses sketchs, mais aussi par son engagement, son franc-parler, son refus des postures convenables. Beaucoup d’humoristes ont fait rire après lui. Peu ont laissé une empreinte aussi large, entre culture populaire, satire sociale et mémoire collective.

Avec cette tournée, Julien Rossier ne se contente donc pas de proposer une soirée nostalgie. Il ouvre peut-être une porte. Celle d’un tribute d’un nouveau genre, non plus musical, mais comique. Un spectacle qui permettrait de faire circuler les grands textes d’humour comme on fait circuler les grandes chansons. Avec le même respect, la même ferveur, le même désir de retrouver une émotion première.

Reste à savoir comment le public accueillera cette résurrection scénique. Mais une chose est sûre : il fallait oser. Car reprendre Coluche, c’est toucher à une figure presque intouchable. C’est se mesurer à un monument sans chercher à le déboulonner. C’est accepter de marcher dans les pas d’un homme qui avançait, lui, toujours de travers. Et finalement, c’est peut-être la meilleure façon de lui rendre hommage.

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