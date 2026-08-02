Detroit, une gamine qui refusait qu’on écrive sa vie à sa place

Madonna Louise Ciccone naît le 16 août 1958 à Bay City, dans le Michigan, et grandit dans les banlieues de Pontiac et Rochester Hills, aux portes d’une Detroit industrielle et âpre. Rien, dans ce décor de classes moyennes américaines, ne semble prédestiner cette gamine à devenir l’une des figures les plus scrutées du XXe siècle. Puis vient le coup du sort qui va tout remodeler : le 1er décembre 1963, sa mère, Madonna Louise Fortin, s’éteint d’un cancer du sein à l’âge de 30 ans. La petite Madonna a 5 ans. Elle racontera plus tard que cette perte l’a forcée à grandir à toute vitesse, à construire une carapace là où d’autres auraient encore le droit à la légèreté.

C’est peut-être là, dans ce deuil précoce et brutal, que naît quelque chose d’essentiel : la conviction viscérale que personne d’autre ne peut, ne doit, écrire votre histoire à votre place. Parce que la vie peut vous la prendre sans prévenir.

En 1978, elle lâche l’université du Michigan, boucle une valise et monte dans un taxi en direction de New York. La légende veut qu’elle n’ait en poche que 35 dollars, une somme dérisoire pour une ville qui dévore les rêves avant même le petit-déjeuner. Elle survivra en travaillant chez Dunkin’ Donuts, en contrôlant les manteaux au Russian Tea Room, petits boulots de l’ombre pour une femme qui se prépare à occuper toute la lumière.

“No one’s going to tell my story, but me.”

Cette phrase, Madonna la prononcera des décennies plus tard pour justifier sa décision de coécrire et de diriger elle-même son propre biopic. Mais à bien y regarder, elle aurait pu la formuler dès ce premier hiver new-yorkais, les mains dans les manteaux des autres. Car la vraie question que pose ce projet de film, développé à partir de 2020 chez Universal Pictures, n’est pas celle du cinéma. C’est celle d’une femme qui a compris très tôt que le récit est un pouvoir, et que ce pouvoir, une fois délégué, ne revient que rarement intact. Detroit n’a pas seulement forgé une chanteuse. Elle a forgé une stratège.

Le projet biopic : genèse d’une ambition démesurée

Tout commence, officiellement, en septembre 2020. Universal Pictures annonce le développement d’un film biographique sur Madonna, dont les titres de travail circulent déjà dans les couloirs du studio : “Little Sparrow”, “Who’s That Girl”. La trame est ambitieuse, presque romanesque dans ses dimensions : retracer la trajectoire d’une petite fille de la banlieue de Detroit jusqu’à la sortie de Ray of Light en 1998, soit trois décennies d’une vie qui a reconfiguré la culture populaire mondiale. Sur le papier, c’est un biopic comme les autres. Dans les faits, ce sera tout sauf ça.

Pour écrire ce scénario, Madonna s’associe d’abord à Diablo Cody, scénariste lauréate d’un Oscar pour Juno, dont la plume acérée et l’ironie tranchante semblent a priori taillées pour un tel sujet. Les deux femmes travaillent ensemble sur les premières ébauches, mais la collaboration s’arrête. Erin Cressida Wilson, connue pour La Secrétaire, prend alors le relais et propose une nouvelle version du projet. Elle aussi finira par s’effacer, laissant Madonna seule face aux pages blanches. Seule, et visiblement à l’aise avec ça.

Car c’est là que le projet bascule vers quelque chose de plus intéressant qu’un simple biopic. Madonna décide non seulement d’achever le scénario elle-même, mais d’assumer également la réalisation. Pas question pour elle d’endosser le rôle de simple consultante artistique, ce rôle confortable et décoratif qu’on réserve aux artistes pour les tenir à distance des vraies décisions. En juillet 2022, lors d’une interview pour Variety, elle qualifie cette décision de “frappe préventive” contre les projets biographiques portés par des “hommes majoritairement misogynes”. La formule est féroce, calculée, et parfaitement cohérente avec quarante ans d’une carrière construite sur le refus de laisser autrui définir le cadre.

“Personne ne racontera mon histoire à part moi.”

Cette phrase, elle la prononce comme une évidence, presque sans affect. C’est pourtant une déclaration de guerre autant qu’un manifeste artistique. La même année, Julia Garner, révélée par la série Ozark, est choisie pour l’incarner après un camp d’entraînement intensif. Le projet semble enfin sur des rails solides. Mais Universal Pictures finit par se retirer, incapable d’absorber l’envergure budgétaire colossale qu’exige Madonna pour mettre en scène sa propre légende. Un désaccord qui dit, lui aussi, quelque chose d’essentiel sur la nature du projet : certaines vies coûtent trop cher à raconter fidèlement.

Julia Garner, l’audition qui ressemblait à une passe d’armes

L’industrie hollywoodienne a baptisé le processus d’un surnom qui dit tout : le Madonna Bootcamp. Dès les premières semaines, il était clair que ce casting n’avait rien d’une formalité. Des actrices parmi les plus convoitées de leur génération, Florence Pugh, Alexa Demie, Sydney Sweeney, Odessa Young, mais aussi des chanteuses comme Bebe Rexha et Sky Ferreira, se sont retrouvées à travailler jusqu’à onze heures par jour, d’abord avec le chorégraphe personnel de Madonna, puis directement face à elle. Pas de caméra complice, pas de mise en scène indulgente : une passe d’armes, au sens presque sportif du terme.

Ce n’était pas une audition. C’était une épreuve de survie physique et artistique que Madonna avait elle-même conçue à son image.

En juin 2022, c’est finalement Julia Garner, révélée par Ozark puis par Inventing Anna, qui a décroché le rôle. Elle a elle-même confié qu’elle n’était pas danseuse de formation, et que se retrouver à chanter et danser en face-à-face avec Madonna relevait d’un défi frontal, presque existentiel. Il fallait non seulement tenir le rythme, mais imposer sa propre légitimité dans l’épreuve, convaincre que l’on était capable de porter quelque chose d’autre qu’une imitation.

C’est précisément là que l’on comprend ce que Madonna cherchait vraiment. Ce bootcamp brutal, avec ses lectures de scénario à rallonge, ses sessions de danse épuisantes, ses confrontations vocales directes, révèle une conviction profonde : l’essence de son parcours artistique ne peut se transmettre que par le corps, par la fatigue, par le dépassement de soi. Pas par la ressemblance superficielle, pas par le maquillage ou l’imitation vocale soignée.

En réalisatrice et co-scénariste de son propre biopic, Madonna refuse catégoriquement que son histoire soit traitée comme un hommage commémoratif ou une reconstitution muséale. Elle conçoit son identité comme une performance totale, inséparable d’une discipline quasi militaire et d’une maîtrise physique absolue. Le casting lui-même devenait ainsi une mise en abyme : pour jouer Madonna, il fallait survivre à Madonna. Julia Garner a survécu. Le film, lui, reste à venir.

Universal, le budget et la rupture : quand le studio coupe le mythe en deux

Le 22 juin 2026, dans les pages d’Interview Magazine, Madonna lève enfin le voile sur ce que beaucoup soupçonnaient sans oser le formuler : Universal Pictures a mis fin au projet. La raison est aussi simple qu’elle est brutale, un désaccord budgétaire. Et pour expliquer ses exigences, elle choisit une formule qui dit tout en quelques mots : “I’ve had a huge life, so I needed a big budget.” Difficile de lui donner tort. Difficile aussi d’imaginer Hollywood lui donner raison.

“I’ve had a huge life, so I needed a big budget.” Une phrase qui résume, à elle seule, la tension fondamentale entre une existence sans frontières et une industrie qui, elle, en a beaucoup.

Ce qu’il y a de fascinant dans cette rupture, c’est qu’elle est presque métaphorique. Madonna n’a jamais accepté qu’on réduise sa trajectoire à ce qu’elle pouvait se permettre de coûter. Mais Hollywood, lui, raisonne en lignes budgétaires. Entre ces deux logiques, le fossé était peut-être infranchissable dès le départ. Elle a pourtant essayé de trouver des compromis, proposant notamment de délocaliser une partie du tournage en Serbie pour alléger les coûts de production. Les dirigeants du studio ont accueilli l’idée avec ce scepticisme poli qui, dans les couloirs des majors, vaut un non.

Ce qui rend la situation encore plus inconfortable, c’est la question des droits. Universal conserve la propriété du scénario original, ce script co-développé pendant deux ans avec Madonna, une œuvre construite dans l’intimité, taillée pour servir sa vision. Elle ne peut pas le réutiliser librement, pas pour une série avec Netflix, pas pour un autre porteur de projet. Le rachat du script lui coûterait, selon ses propres termes, une somme qu’elle qualifie d’exorbitante. Son histoire lui appartient, mais les mots qu’elle a choisis pour la raconter, eux, sont désormais rangés dans un tiroir fermé à clé par un studio.

C’est là que l’ironie devient presque cruelle : cette femme qui a vendu 300 millions d’albums et façonné sa propre image avec une précision d’orfèvre se retrouve, pour une fois, à ne pas maîtriser entièrement le récit. Le mythe est intact, mais le script, lui, appartient à quelqu’un d’autre.

Netflix, une nouvelle scène, un nouveau script entièrement réécrit

En juin 2026, c’est dans les pages du magazine Interview que Madonna choisit de lâcher la bombe : le biopic cinématographique prévu chez Universal Pictures est abandonné. Le studio refusait de valider le budget que la star jugeait indispensable pour honorer l’ampleur d’une vie pareille. Deux années d’écriture, un scénario construit pièce par pièce, et une porte qui se ferme net.

Sauf que la contrainte, chez elle, n’a jamais vraiment fonctionné comme un mur. Elle a toujours fonctionné comme un tremplin.

Le rejet d’Universal devient, paradoxalement, l’acte fondateur d’un projet bien plus vaste.

Le pivot annoncé est radical : exit le grand écran, bienvenue sur Netflix. La vie de Madonna ne sera pas un film de deux heures, elle sera une série, un format qui respire, qui peut contenir les contradictions, les revirements, les multiples vies d’une seule femme. Sur le papier, c’est une évolution logique. En coulisses, c’est un chantier titanesque qui recommence de zéro. Universal conserve en effet les droits légaux du premier script et en réclame un prix de rachat qualifié d’exorbitant par la chanteuse elle-même. Impossible de récupérer ce travail. Il faut donc tout récrire, et trouver un showrunner capable de tenir la complexité d’un récit sériel, un profil très différent de celui d’un réalisateur de cinéma.

Julia Garner, initialement confirmée pour incarner la star à l’écran, reste dans l’orbite du projet, mais le casting de la série est encore en pleine gestation. Rien n’est figé, et c’est peut-être là le détail le plus révélateur de l’ensemble de l’aventure. Titre définitif, calendrier de production, date de sortie : aucune annonce officielle n’est venue confirmer quoi que ce soit à ce stade.

Ce rebondissement industriel serait anecdotique s’il ne résumait pas, avec une précision presque trop belle, la trajectoire entière de son existence artistique. Chaque fois qu’une institution, un studio, une époque tentait de lui imposer ses limites, elle y trouvait la matière d’une métamorphose. Perdre un scénario de deux ans, c’est brutal. Le transformer en carte blanche narrative sur la plus grande plateforme mondiale, c’est exactement le genre de retournement dont Madonna a fait sa signature depuis ses débuts.

Venise, ‘The Studio’ et la mise en abyme : jouer sa propre bataille sur grand écran

Mars 2026. Les canaux de Venise reflètent une image que personne n’aurait osé scénariser : Madonna et Julia Garner, côte à côte dans une gondole, lip-syncant avec une jubilation totalement assumée sur Like a Virgin. La vidéo circule en quelques heures, et le monde comprend instinctivement qu’il se passe quelque chose d’un peu exceptionnel. Pas un simple tournage. Plutôt une mise en scène de la réalité à plusieurs épaisseurs.

Les deux femmes sont à Venise pour les besoins de The Studio, la série satirique d’Apple TV+ créée par Seth Rogen, récompensée aux Emmy Awards, dont la deuxième saison s’est tournée en partie dans la cité des Doges. Madonna y incarne une version fictionnalisée d’elle-même sur deux épisodes, se battant pour que son biopic existe enfin, cette fois porté par Continental Studios et présenté en compétition au Festival de Venise. La boucle est vertigineuse : la vraie Venise, le vrai festival, et au centre du récit, une Madonna de fiction qui se dispute son propre mythe.

Ce n’est pas un caméo, c’est une déclaration d’intention.

Car derrière la comédie satirique de Seth Rogen, le scénario puise dans une blessure bien réelle. Le biopic que Madonna avait co-écrit et s’apprêtait à coréaliser pour Universal Pictures a été mis en pause en 2023, laissant en suspens un projet auquel elle avait consacré une énergie considérable. Julia Garner, elle, avait décroché le rôle principal en 2022 après un véritable camp d’entraînement intensif. Deux femmes liées par un film qui n’a jamais vu le jour, et qui se retrouvent désormais à Venise pour jouer précisément cette histoire inachevée.

La mise en abyme est parfaitement calibrée : la vraie Madonna, l’actrice censée l’incarner, et le personnage de Madonna luttant pour faire exister son biopic cohabitent dans le même cadre. C’est du méta-cinéma, mais habité, presque autobiographique dans sa structure. Et pour Madonna, ce projet signe un retour remarqué devant une caméra de fiction, son premier rôle majeur en plus de vingt-trois ans, depuis Swept Away en 2002. Le plateau réunit par ailleurs Michael Keaton, Donald Glover, Bryan Cranston ou encore Kathryn Hahn, preuve que The Studio attire les grands noms. La saison 2 est attendue sur Apple TV+ en mars 2027.

Ce que ce feuilleton dit de Madonna en 2025-2026 : une icône qui ne se laisse pas raconter

Toute cette séquence, de l’impasse chez Universal à la série Netflix en gestation, révèle quelque chose de bien plus profond que les tribulations ordinaires d’un projet Hollywood. Elle dit, en creux, qui est vraiment Madonna en 2025-2026 : une femme qui refuse catégoriquement d’être le personnage d’une histoire que d’autres auraient écrite pour elle.

La posture n’est pas nouvelle, mais elle atteint ici une dimension presque vertigineuse. Dans une interview accordée à Variety, Madonna avait déclaré vouloir diriger elle-même le film, estimant que beaucoup de gens cherchaient à raconter sa vie, “mostly misogynistic men”, avant de conclure : “No one’s going to tell my story, but me.” Cette phrase, on peut la lire comme une posture de star. Mais replacée dans la chronologie du feuilleton, elle prend la forme d’un manifeste artistique et politique.

Une femme qui dirige littéralement la mise en scène de sa propre légende : c’est la dimension la plus inexploitée, et la plus puissante, de l’histoire Madonna en ce moment.

Face aux studios qui rechignaient devant le budget, elle avait répondu avec une logique implacable : “I’ve had a huge life, so I needed a big budget.” Quand elle proposa elle-même de tourner en Serbie pour réduire les coûts, Universal rejeta l’idée, et elle rétorqua : “Did you read the script? My whole life has been survival.” Ce n’est pas de l’obstination, c’est de la cohérence. Une vie qui déborde de toutes les cases ne peut pas tenir dans un devis raisonnable.

Le passage à Netflix n’a pas non plus été une capitulation tranquille : elle ne pouvait pas réutiliser son propre script sans le racheter à prix exorbitant, et la recherche d’un showrunner pour adapter une existence aussi dense au format sériel a pris, selon ses propres mots, “eight or nine months”. Le format long, justement, est peut-être ce qui manquait depuis le début. En 2021, Universal avait remporté une enchère multi-studios pour porter sa vie à l’écran, avec Madonna à l’écriture et à la réalisation. Un long-métrage, aussi ambitieux soit-il, aurait compressé une trajectoire qui va de Detroit aux scènes underground new-yorkaises, du Sex aux arènes mondiales de la Celebration Tour : autant demander à Proust de tenir en cent pages.

Ce qui est particulièrement savoureux, c’est que la série The Studio de Seth Rogen s’est emparée de cette saga comme d’un miroir des absurdités du système hollywoodien, avec Madonna apparaissant dans un arc de deux épisodes jouant sa propre vie, ou plutôt le film de sa vie qu’on n’a jamais réussi à faire. La méta-narration est totale : une icône qui joue dans une série sur l’impossibilité de faire une série sur une icône.

Ce que cette séquence offre, en définitive, c’est un portrait de Madonna plus révélateur que n’importe quelle autobiographie commandée. Madonna a fêté ses 60 ans avec 300 millions d’albums vendus : une carrière qui appartient à l’histoire de la musique populaire. Mais en 2025-2026, le vrai acte artistique, c’est ce bras de fer avec les studios, cette insistance à tenir le stylo, à garder la caméra, à décider, seule, de ce qui mérite d’être montré. La série Netflix, quand elle verra enfin le jour, ne sera pas seulement une biographie. Elle sera la preuve que certaines vies ne se racontent qu’à la première personne.