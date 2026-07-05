Une gamine du Bronx qui voulait exister par la voix

Il faut remonter aux origines pour comprendre pourquoi la chanson *Fame* sonne encore comme une promesse tenue. Tout commence dans le South Bronx, ce quartier new-yorkais brut et vivant, entre immeubles de brique rouge et terrains vagues transformés en scènes improvisées. C’est là que grandit Irene Cara Escalera, née le 18 mars 1959 à New York, d’ascendance portoricaine et cubaine, dans le South Bronx. Dans ce quartier, la musique n’est pas un loisir, c’est une langue commune. Son père, ouvrier et ancien saxophoniste, et sa mère, employée de cinéma, lui transmettent sans le formuler cette conviction simple : la voix peut tout changer.

Elle joue du piano à l’oreille dès l’âge de cinq ans. Ce détail, en apparence anecdotique, dit tout sur la nature du talent d’Irene Cara : quelque chose qui remonte de l’intérieur, qui précède la technique, qui ne s’explique pas vraiment. Elle commence à chanter et danser à la télévision hispanophone locale dès l’âge de 7 ans. Ces émissions du quartier, confidentielles pour le reste de l’Amérique, sont son premier public, sa première école. Elle apprend à tenir une caméra dans son dos avant même d’avoir appris à tenir un pupitre de partition.

C’est ce terreau-là, ce mélange de rue new-yorkaise et de scène de Broadway, qui rend la promesse de *Fame* si évidente : Irene Cara ne jouait pas un personnage, elle racontait sa propre vie.

À sept ans, elle se produit à la télévision en langue espagnole, et à neuf ans à peine, elle fait ses débuts à Broadway dans la comédie musicale *Maggie Flynn*. Elle étudie le piano, la danse et le théâtre et sort diplômée de la Professional Children’s School de Manhattan. Ce parcours n’est pas celui d’une enfant poussée par des parents ambitieux sous les projecteurs. C’est celui d’une gamine qui court après quelque chose, qui sait très tôt ce qu’elle veut, et qui trouve dans la scène un espace où elle existe pleinement.

Au début des années 1970, elle rejoint la distribution de la comédie musicale *The Me Nobody Knows* à Broadway, et se produit dans la série éducative *The Electric Company* aux côtés de Rita Moreno et Morgan Freeman. À chaque étape, elle est la plus jeune, la voix inattendue dans un monde d’adultes. Originaire du South Bronx, elle grandit dans des quartiers où les enfants inventaient le hip-hop et le breakdance, où les gamins tournaient sur la tête sur des cartons en bas de son immeuble. Cette réalité-là, ce voisinage entre la rue et le rêve, entre la pauvreté ordinaire et le talent extraordinaire, c’est exactement ce que le film *Fame* mettra en scène dix ans plus tard. Irene Cara n’avait pas besoin de chercher un rôle. Le rôle avait grandi avec elle.

Ce qui rend une voix capable de traverser les décennies, c’est peut-être cela : non pas la perfection technique, mais l’authenticité d’un vécu. Figure emblématique de l’Amérique post-disco, Irene Cara incarnait une jeunesse pleine d’aspirations artistiques et de rêve de gloire. Et ce rêve, elle l’avait porté avant même que quiconque lui ait demandé de chanter.

Il existe des films dont la musique accompagne l’histoire. Et puis il y a *Fame*, où la musique est l’histoire. Quand Alan Parker installe sa caméra dans les couloirs de la New York High School of Performing Arts en 1980, il ne cherche pas un habillage sonore pour ses images. Il cherche un langage. C’est Michael Gore, compositeur alors presque inconnu, qui va le lui offrir, en construisant une partition double, à la fois score cinématographique tendu et pop assumée, capable de vivre simultanément sur grand écran et dans un autoradio.

La bande originale est signée Michael Gore, qui remporte l’Oscar de la meilleure partition originale. Ce serait déjà une belle carrière en soi. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. La chanson-titre, composée par Michael Gore sur des paroles de Dean Pitchford, remporte également l’Oscar de la meilleure chanson originale ainsi que le Golden Globe. Un même homme, une même nuit, deux statuettes pour le même film. Hollywood avait rarement vu cela.

Deux Oscars pour une seule bande originale, le même soir, pour le même film : une équation que le cinéma hollywoodien n’avait pas encore résolue.

Ce qui rend la soirée proprement vertigineuse, c’est le détail que les encyclopédies notent sobrement mais qui mérite qu’on s’y arrête. Irene Cara interprétait deux titres nommés la même année dans la catégorie de la meilleure chanson, “Fame” et “Out Here on My Own”, la première fois que deux chansons d’un même film, chantées par la même artiste, se retrouvaient en lice ensemble. Un exploit inédit. Contrairement à la plupart des autres catégories, plusieurs chansons d’un même film peuvent être nommées : le premier cas est précisément *Fame* en 1981. Autrement dit, l’Académie a dû changer ses propres règles implicites face à ce film.

Ce double ancrage n’est pas le fruit du hasard. Les deux morceaux sont construits selon une logique narrative opposée mais complémentaire. “Fame” est l’éclat collectif, la promesse criée depuis les toits de New York, un titre qui se classe quatrième du Billboard Hot 100 aux États-Unis et qui reste trois semaines en tête du UK Singles Chart au Royaume-Uni. “Out Here on My Own”, au contraire, est la confidence fragile, une scène dans laquelle le personnage de Coco Hernandez se retrouve seule, assise à un piano, sans la chorégraphie flamboyante des scènes précédentes. L’une vous prend par le col et vous secoue. L’autre vous touche là où la veste ne protège pas.

C’est précisément cette tension entre l’hymne et l’aveu intime qui transforme la bande originale de *Fame* en personnage à part entière du film. Elle ne souligne pas les émotions des élèves du Performing Arts, elle les incarne. Elle avance avec eux, jubile quand ils jubilent, doute quand ils doutent. Pour Michael Gore, c’est là son unique comédie musicale, pour Dean Pitchford ses premières chansons de films, et pour Irene Cara sa première interprétation au cinéma : trois premières fois, trois paris, une bande originale qui a changé la façon dont Hollywood pense la musique de film. Ce n’est plus un décor. C’est un acteur.

Pourquoi ces mélodies résonnent encore aussi fort ce soir sur Arte

Il y a des musiques qui existent en dehors du temps. Pas parce qu’elles sont nostalgiques, mais parce qu’elles portent quelque chose d’universel que même les décennies ne parviennent pas à user. La bande originale de Fame est de celles-là.

La partition a été composée par Michael Gore, mais c’est la voix d’Irene Cara qui lui a donné un visage, une urgence, une chair. Aux États-Unis, le single Fame s’est classé quatrième du Billboard Hot 100, tandis que l’album atteignait la septième place du Billboard 200. En Grande-Bretagne, la trajectoire fut encore plus spectaculaire : la chanson a passé trois semaines en tête de l’UK Singles Chart et s’est maintenue seize semaines dans ce classement, terminant deuxième meilleure vente de singles de l’année 1982 au Royaume-Uni. En France, le film lui-même s’est imposé comme un événement : Fame a attiré près de 1 638 000 spectateurs en salles, se plaçant au vingtième rang du box-office annuel français.

Ces chiffres ne sont pas des anecdotes de cinéphile. Ils racontent la force d’une musique capable de traverser les frontières en même temps que les écrans.

Fame est d’ailleurs le premier film de l’histoire à avoir deux chansons différentes nommées simultanément à l’Oscar de la meilleure chanson originale, Fame et Out Here on My Own, et c’est bien Fame qui a remporté la récompense. Michael Gore a également décroché l’Oscar de la meilleure partition originale. Autant de distinctions qui confirment que la bande originale n’était pas un simple accompagnement du film : elle en était le moteur.

Pour Irene Cara, ce premier souffle de gloire n’était qu’un début. En 1983, elle a co-écrit et interprété “Flashdance… What a Feeling”, pour lequel elle a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale et le Grammy de la meilleure performance vocale pop féminine en 1984. Elle fut la première femme hispano-noire à remporter un Oscar dans une catégorie autre que le jeu d’acteur. Une trajectoire qui dit beaucoup sur la façon dont la musique peut porter une vie entière, la hisser, lui donner une signification qui déborde le cadre d’un seul film. La chanson Fame a d’ailleurs été reprise en 2002 par le trio féminin Models, avec un succès certain, se classant à la septième meilleure vente de singles en France cette année-là.

Irene Cara est décédée le 25 novembre 2022, à l’âge de 63 ans. Sa disparition a rappelé à beaucoup combien sa voix avait compté, et combien elle compte encore. Ce soir sur Arte, revoir Fame, c’est donc bien plus qu’une séance de nostalgie. C’est retrouver une partition qui n’a jamais cessé d’être vivante, portée par des mélodies qui résonnent avec la même intensité qu’au premier jour, preuve que certaines musiques échappent définitivement à leur époque pour appartenir à tout le monde, tout le temps.

5 raisons de (re)découvrir Fame

Pour l’authenticité absolue d’Irene Cara L’actrice et chanteuse ne se contentait pas de jouer le rôle de Coco Hernandez : elle incarnait sa propre histoire. Originaire du South Bronx, enfant prodige ayant fait ses débuts à la télévision à 7 ans et à Broadway à 9 ans, elle porte en elle cette réalité brute où la rue new-yorkaise côtoie les rêves de gloire et le talent extraordinaire. Parce que la bande originale est un acteur à part entière Dans Fame, la musique n’est pas un simple fond sonore, elle est le moteur du récit. Alan Parker et le compositeur Michael Gore ont conçu une partition qui ne se contente pas de souligner les émotions, mais qui les incarne. La musique jubile, avance et doute en même temps que les jeunes élèves de la New York High School of Performing Arts. Pour témoigner d’un véritable tournant historique à Hollywood Le film a forcé l’Académie des Oscars à revoir ses propres règles. C’était la toute première fois que deux chansons d’un même film (“Fame” et “Out Here on My Own”), chantées par la même artiste, se retrouvaient en compétition dans la catégorie de la meilleure chanson originale. Ce soir-là, Michael Gore est reparti avec deux statuettes : meilleure partition et meilleure chanson. Pour le contraste saisissant de ses émotions musicales L’œuvre tire sa force de sa dualité émotionnelle. D’un côté, il y a l’hymne “Fame”, une explosion pop collective et assumée, criée depuis les toits. De l’autre, on trouve “Out Here on My Own”, une scène fragile et intime où le personnage se retrouve seul au piano, offrant une confidence poignante. Pour l’héritage intemporel de ces mélodies Loin d’être un simple objet de nostalgie, Fame capte l’aspiration universelle d’une jeunesse qui veut exister par l’art. Ce film, qui a attiré plus de 1,6 million de spectateurs en France à sa sortie, est aussi le moyen idéal de rendre hommage à la voix exceptionnelle d’Irene Cara, disparue en 2022, dont le talent continue de traverser les décennies.

Sources