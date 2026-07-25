Les bonbons des années 90 occupent dans la mémoire collective une place que leur taille minuscule ne laissait pas présager. Pour toute une génération, ils incarnaient bien plus qu’une simple friandise : un premier rapport à l’argent, à la liberté, au choix. Que valait vraiment un franc dans la paume d’un enfant devant les bacs de la boulangerie, et pourquoi ces fraises Tagada, ces rouleaux de réglisse et ces Malabar résonnent-ils encore si fort des décennies plus tard ?

La boulangerie, temple des bonbons à 10 centimes

Il y avait quelque chose de presque rituel dans le fait de pousser la porte de la boulangerie un mercredi matin, pièces serrées dans le poing. L’air chaud qui vous accueillait portait cette odeur impossible à reproduire, ce mélange de pain en train de cuire, de sucre fondu et de plastique légèrement collant qui émanait des bacs disposés le long du comptoir. Ce n’était pas une odeur propre, ni sophistiquée. C’était mieux que ça. C’était une odeur de liberté à portée de main.

Les bacs, justement. Peu d’endroits ont autant structuré l’imaginaire d’une génération que ces rangées de petits contenants transparents remplis à ras bord. Fraises Tagada côte à côte avec les crocodiles verts, les dents en sucre blanc et rose, les oursons gélifiés, les roues de réglisse, les têtes brûlées qui vous arrachaient la langue. Chaque bac avait sa petite pince ou sa pelle, et la consultation de l’ensemble ressemblait moins à un achat qu’à un exercice de stratégie. Avec deux francs, parfois un peu plus si on avait retrouvé une pièce oubliée dans une poche de veste, il fallait composer. Calculer. Arbitrer entre le plaisir immédiat d’un gros bonbon et la sagesse d’une dizaine de petits qu’on ferait durer jusqu’au soir.

La boulangère, dans tout ça, jouait un rôle qu’on ne lui a jamais officiellement attribué mais qu’elle tenait avec une précision remarquable. Elle savait. Elle savait que le petit de la rue d’à côté prenait toujours des fraises, que les filles de l’immeuble jaune avaient un faible pour les chamallows, que le grand Théo ne venait que pour les réglisses. Elle ne se trompait pas de sac, ne pressait personne, laissait les hésitations se déployer sans impatience visible. Dans un monde d’adultes souvent pressés, cette tolérance avait une valeur immense, même si à l’époque on n’aurait pas su la nommer ainsi.

La boulangerie n’était pas un simple point de vente. C’était un des rares espaces où l’enfant existait comme client à part entière, avec son mince budget en francs et ses exigences très sérieuses. Un espace de socialisation discret, un terrain de jeu économique à taille humaine, et surtout un lieu où le plaisir sucré se méritait, se pesait et se choisissait avec une concentration que peu de choses dans la vie adulte parviennent encore à susciter.

L’économie en francs : calculer, négocier, choisir

Une pièce de 1 franc dans la paume, c’était déjà une décision à prendre, et une forme de pouvoir d’achat. Pas une somme abstraite : un vrai pouvoir d’achat, avec des règles, une logique, et parfois une stratégie mûrement réfléchie depuis le matin en classe.

Le calcul commençait avant même d’entrer dans la boulangerie. Combien de Tagada pour 1 franc ? En général, entre quatre et six pièces selon l’humeur du boulanger et la taille du sachet. Pas assez pour tenir la récré. Il fallait mieux combiner.

Le Malabar s’imposait comme un choix rentable : une pièce à 50 centimes offrait plusieurs minutes de mâchage intense et un tatouage à déchiffrer sur le papier intérieur. Un divertissement double pour un budget serré. Rapport qualité-plaisir imbattable.

s’imposait comme un choix rentable : une pièce à 50 centimes offrait plusieurs minutes de mâchage intense et un tatouage à déchiffrer sur le papier intérieur. Un divertissement double pour un budget serré. Rapport qualité-plaisir imbattable. Le Carensac, ce caramel mou enveloppé dans son papier crissant, tournait autour de 20 à 30 centimes l’unité. Il entrait dans la catégorie des bonbons “d’appoint”, ceux qu’on ajoutait en fin de sélection pour utiliser les derniers centimes sans les gaspiller.

Les Arlequins, ces petits cubes gélifiés multicolores vendus au poids ou en sachet, représentaient l’option quantité. Quelques francs permettaient d’en avoir plein les doigts, de trier par couleur, de négocier des échanges avec les copains. Une économie parallèle naissait dans la cour.

Le rouleau de réglisse noir était un cas à part. Long, déroulable, partageable, il durait. Pour un franc, on achetait du temps autant que du goût. Certains le grignotaient centimètre par centimètre pour faire durer le plaisir jusqu’à l’après-midi.

Long, déroulable, partageable, il durait. Pour un franc, on achetait du temps autant que du goût. Certains le grignotaient centimètre par centimètre pour faire durer le plaisir jusqu’à l’après-midi. La hiérarchie des bonbons obéissait à trois critères non écrits mais universellement compris : la durée en bouche, la quantité dans le sachet, et le prestige social dans la cour. Un gros chewing-gum valait moins que cinq petits bonbons si les cinq pouvaient se partager et créer du lien.

Négocier avec le boulanger faisait partie du rituel. “Vous pouvez m’en mettre un de plus ?” La question était posée avec le plus grand sérieux. Parfois ça marchait. Ce premier rapport au commerce, informel et direct, apprenait quelque chose que l’école n’enseignait pas vraiment.

Avec 2 francs, on entrait dans une autre dimension : le choix devenait presque vertigineux. Combiner un rouleau de réglisse, quelques Arlequins et un Malabar relevait d’un art de vivre à part entière, celui d’un épicurien en culottes courtes qui optimisait chaque centime avec une concentration absolue.

Combiner un rouleau de réglisse, quelques Arlequins et un Malabar relevait d’un art de vivre à part entière, celui d’un épicurien en culottes courtes qui optimisait chaque centime avec une concentration absolue. Ces petites transactions en francs, aujourd’hui disparues avec la monnaie qui les portait, ont laissé une empreinte étrange. On n’oublie pas le poids d’une pièce dans la main quand elle représentait, pour quelques minutes, toute la richesse du monde.

Les rituels du retour : manger ses bonbons avait ses règles

Une fois le sachet en main, encore tiède de la boulangerie, commençait la vraie affaire. Parce qu’acheter ses bonbons, c’était une chose. Les manger, une autre, régie par des codes tacites que personne n’avait écrits nulle part mais que tout le monde connaissait.

La première règle, c’était le trajet. On ne plongeait pas la main dans le sachet en plastique transparent avant d’avoir quitté la boulangerie. On attendait d’être dehors, sur le trottoir, entre copains, loin des regards adultes. Ce moment d’ouverture collective avait quelque chose d’un peu solennel. Le sachet froissé passait de main en main, chacun choisissait avec soin, sans prendre les deux derniers crocodiles si on n’avait pas acheté sa part. Ces règles-là ne s’expliquaient pas, elles se transmettaient.

Sur le chemin du retour à vélo, le sachet prenait sa place dans le fond du cartable, coincé entre le cahier de maths et la trousse. Il fallait le retrouver intact le soir, une sorte de petit trésor différé. Certains résistaient jusqu’au goûter. D’autres capitulaient dès la sortie du portail, le nez dans la poche avant du sac, à trier les fraises Tagada des rouleaux de réglisse avec la précision d’un horloger.

L’échange, aussi, était un rituel à part entière. Un Carré Pik valait deux fraises, une bouteille de coca sucrée pouvait se négocier contre une carte Panini rare si le rapport de force était favorable. L’économie de la cour de récréation avait ses taux de change, ses spéculateurs et ses généreux. Offrir un bonbon à quelqu’un, c’était une déclaration d’amitié. En refuser un, une forme de rupture diplomatique.

Ce qui rendait tout ça précieux, au fond, c’était l’absence totale d’adultes dans l’équation. Ces quelques francs gagnés, économisés ou reçus pour un service rendu, ces choix faits seul devant le présentoir en plastique, ces échanges entre enfants sur le chemin de l’école : tout cela constituait un territoire d’autonomie rare. Dans une vie d’enfant largement organisée, planifiée et surveillée, le bonbon année 90 représentait une poche de liberté concrète, tangible, sucrée. Pas un cadeau d’adulte, pas une récompense conditionnelle. Quelque chose qu’on avait décidé soi-même, qu’on avait payé soi-même, et qu’on partageait selon ses propres règles ou pas !

Sources