En 1986, “En rouge et noir” propulse Jeanne Mas au sommet des charts français, portée par une électro-pop tranchante et une tension émotionnelle immédiatement reconnaissable. Très vite, une idée s’installe et circule : la chanson serait une réponse pop au roman de Stendhal, ce “Rouge et le Noir” qui hante les classes de lycée depuis près de deux siècles. Mais d’où vient vraiment cette affirmation, et résiste-t-elle à un examen honnête des faits ?

“En rouge et noir” : quand une chanson pop hérite d’un titre de roman

Il y a quelque chose de presque vertigineux dans la coïncidence, si c’en est une. En 1986, Jeanne Mas s’impose sur les ondes françaises avec “En rouge et noir”, un titre qui claque, qui brûle, et qui convoque immédiatement dans l’esprit du lecteur cultivé l’ombre tutélaire de Stendhal. “Le Rouge et le Noir”, publié en 1830, est l’un des romans les plus lus des lycées de France, l’histoire de Julien Sorel tiraillé entre passion et ambition, entre la couleur du sang et celle de l’habit ecclésiastique. Difficile d’imaginer qu’une chanteuse française, productrice de pop synthétique soignée, ait choisi ce titre par pur hasard.

Et pourtant, le paradoxe est là, béant : personne n’a jamais produit la moindre preuve que ce lien existe vraiment. Pas une citation de Jeanne Mas en interview confirmant l’hommage, pas une analyse comparée entre les paroles du tube et le roman de Stendhal, pas la moindre note de livret évoquant l’inspiration stendhalienne. Ce que l’on trouve, en revanche, c’est une affirmation répétée à l’infini, relayée de page en page comme une évidence, sans qu’aucune source ne daigne l’étayer sérieusement.

C’est précisément ce flottement qui mérite qu’on s’y arrête. S’agit-il d’un mythe commode, forgé après coup pour donner à une chanson de variété un vernis littéraire plus noble ? Ou d’une véritable filiation, discrète mais réelle, entre une artiste cultivée et l’un des romans fondateurs de la littérature française ? La question n’est pas anodine. Elle dit quelque chose sur la façon dont la pop française a toujours entretenu avec la grande culture un rapport ambigu, fait d’emprunts assumés et de références à peine voilées. Avant de trancher, il faut d’abord regarder honnêtement ce que l’on sait, et surtout, ce que l’on ne sait pas.

Une inspiration stendhalienne répétée partout, documentée nulle part

Tapez “Jeanne Mas rouge et noir Stendhal” dans n’importe quel moteur de recherche et vous obtiendrez une cascade de résultats qui affirment, avec la désinvolture de l’évidence, que la chanson s’inspire directement du roman de Stendhal. Des blogs musicaux, des notices biographiques, des articles de presse rétro : tout le monde répète la même formule, et personne ne la documente. C’est précisément là que le problème commence.

Car si l’on prend la peine de chercher une citation directe de Jeanne Mas évoquant Stendhal dans un entretien, une interview télévisée d’époque ou un document de production, on trouve exactement ceci : le vide. Aucune déclaration de l’artiste ne vient confirmer qu’elle avait “Le Rouge et le Noir” en tête lorsqu’elle a écrit ou enregistré ce titre. Aucune analyse sérieuse ne compare les thèmes de la chanson, passion dévorante, ambition contrariée, dualité chromatique, avec la trajectoire de Julien Sorel. Aucun archive de label, aucune note de production, rien. L’héritage stendhalien tel qu’il circule aujourd’hui ressemble moins à une filiation littéraire documentée qu’à un mythe marketing que l’on s’est repassé de main en main jusqu’à ce qu’il paraisse indiscutable.

L’objection la plus fréquente consiste à dire que la coïncidence thématique suffit : le rouge symbolise la passion, le noir l’ambition ou la mort, exactement comme chez Stendhal. Mais cette logique est un piège. Le rouge et le noir sont deux couleurs parmi les plus chargées de la culture occidentale. Elles apparaissent dans des centaines d’oeuvres sans que personne n’invoque Stendhal. Une ressemblance de surface n’est pas une preuve d’influence, c’est une projection rétrospective. Traiter une coïncidence symbolique comme une filiation littéraire, c’est confondre la corrélation avec la causalité, et c’est exactement ce que font toutes ces sources sans jamais le questionner.

Rouvrir le dossier n’est pas un exercice de purisme académique : c’est une façon de rendre à Jeanne Mas la complexité qu’elle mérite. La première piste sérieuse passe par les interviews d’époque. Les archives télévisées et radiophoniques de 1985 sont largement consultables, et si Jeanne Mas a elle-même convoqué Stendhal dans une conversation avec un journaliste, cette citation existe quelque part, vérifiable, datée, contextualisée. L’absence de cette référence dans tout ce qui circule aujourd’hui est en soi un signal d’alarme. On ne peut pas affirmer une filiation littéraire sans au moins une parole d’auteur.

La deuxième piste est textuelle, et c’est là que la démarche devient réellement passionnante. Placer les paroles de “En rouge et noir” face aux pages de Stendhal, mot à mot, structure par structure, révèle immédiatement si le titre est un clin d’oeil superficiel ou une réécriture consciente. Le roman de Stendhal met en scène l’ambition dévorée par le désir, la couleur comme code social et moral. La chanson, elle, parle d’une femme qui s’habille pour conquérir, pour exister dans le regard de l’autre. Les résonances sont réelles, mais résonance n’est pas preuve de source.

La troisième piste touche aux archives de production : les notes de Romuald, compositeur du titre, les carnets de session, les échanges avec la direction artistique de WEA. Ces documents, quand ils existent, tranchent les débats que les légendes entretiennent.

Pourquoi tout cela change-t-il quelque chose ? Parce que si le lien est attesté, Jeanne Mas s’impose comme une artiste pop qui a joué consciemment avec le patrimoine littéraire français, ce qui est rare et précieux. Si c’est un mythe, il révèle comment une industrie construit du prestige en accolant des noms illustres à des succès commerciaux. Dans un cas comme dans l’autre, la chanson gagne en épaisseur. Alors consultez les sources primaires, remontez aux interviews originales, lisez Stendhal avant de répéter la légende commode.

Paroles “en rouge et noir”

Si l’on m’avait conseillée

J’aurais commis moins d’erreurs

J’aurais su me rassurer

Toutes les fois que j’ai eu peur

Je me serais blottie au chaud à l’abri d’un vent trop fier

Et j’aurais soigné ma peau blessée par les froids d’hivers

J’aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres

Je serais devenue jolie

J’ai construit tant de châteaux

Qui se réduisaient en sable

J’ai prononcé tant de noms

Qui n’avaient aucun visage

Trop longtemps je n’ai respiré autre chose que de la poussière

Je n’ai pas su me calmer chaque fois que je manquais d’air

Mes yeux ne veulent plus jouer, se maquillent d’indifférence

Je renie mon innocence

En rouge et noir, j’exilerai ma peur

J’irai plus haut que ces montagnes de douleur

En rouge et noir, j’afficherai mon cœur

En échange d’une trêve de douceur

En rouge et noir, mes luttes mes faiblesses

Je les connais, je voudrais tellement qu’elles s’arrêtent

En rouge et noir, drapeau de mes colères

Je réclame un peu de tendresse

Si l’on m’avait conseillée

Tout serait si différent

J’aurais su vous pardonner

Je serais moins seule à présent

Somnambule j’ai trop couru dans le noir des grandes forêts

Je me suis souvent perdue dans des mensonges qui tuaient

J’ai raté mon premier rôle, je jouerai mieux le deuxième

Je veux que la nuit s’achève

En rouge et noir, j’exilerai ma peur

J’irai plus haut que ces montagnes de douleur

En rouge et noir, j’afficherai mon cœur

En échange d’une trêve de douceur

En rouge et noir, mes luttes mes faiblesses

Je les connais, je voudrais tellement qu’elles s’arrêtent

En rouge et noir, drapeau de mes colères

Je réclame un peu de tendresse

En rouge et noir, j’exilerai ma peur

J’irai plus haut que ces montagnes de douleur

En rouge et noir, j’afficherai mon cœur

En échange d’une trêve de douceur

En rouge et noir, en rouge et noir

En rouge et noir, en rouge et noir

En rouge et noir, en rouge et noir

En rouge et noir

Plongeons dans le texte lui-même, parce que c’est là que l’affaire se complique. Les paroles d'”En rouge et noir” jouent sur une opposition chromatique simple et puissante: le rouge du désir, du danger, de la passion qui brûle, et le noir du deuil, de l’absence, de la nuit qui avale tout. Jeanne Mas y incarne une femme consumée par un amour qui la détruit autant qu’il l’exalte, prise dans un tourbillon émotionnel où la frontière entre ivresse et souffrance n’existe plus vraiment.

C’est efficace, indéniablement. La chanson fonctionne comme une miniature dramatique, avec une tension narrative réelle. Mais si l’on cherche dans ces paroles une filiation stendhalienne précise, un écho direct à “Le Rouge et le Noir” de 1830, on tombe sur un problème assez flagrant: les similitudes s’arrêtent au titre. Chez Stendhal, le rouge renvoie à l’armée napoléonienne et au sang, le noir au clergé et à l’habit ecclésiastique. C’est une géographie sociale et politique de la France post-révolutionnaire, pas une métaphore sentimentale binaire. Julien Sorel n’est pas un amant foudroyé par la passion, il est un arriviste brillant et tragique, déchiré entre ambition et désir.

Les paroles de Jeanne Mas, elles, ne convoquent ni la province française, ni la lutte des classes, ni aucune des tensions qui structurent le roman. Ce qu’elles convoquent, c’est la pop émotionnelle des années 1980 dans ce qu’elle a de plus direct: un je féminin habité, une douleur amoureuse universelle, un refrain qui reste. Ce n’est pas rien. Mais c’est autre chose qu’une adaptation littéraire. La parenté avec Stendhal ressemble davantage à un emprunt de prestige, une façon d’élever la chanson par association, qu’à une vraie conversation entre deux œuvres.

Sources