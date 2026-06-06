Il fut un temps où téléphoner n’était pas un geste anodin. Bien avant que chacun transporte un smartphone dans sa poche, passer un appel nécessitait parfois de parcourir quelques centaines de mètres pour rejoindre une cabine téléphonique. Aujourd’hui disparues de nos paysages, ces petites boîtes vitrées ont pourtant accompagné plusieurs générations de Français. Elles ont été le théâtre de déclarations d’amour, de mauvaises nouvelles, d’appels professionnels importants ou de conversations familiales improvisées. Retour sur l’histoire d’un objet emblématique du XXe siècle.

Quand téléphoner relevait de l’expédition

Au début du XXe siècle, posséder une ligne téléphonique à domicile est un privilège réservé à une minorité de Français. Pour la majorité de la population, le téléphone reste inaccessible ou coûteux.

Afin de démocratiser cet outil de communication, les premières cabines téléphoniques publiques apparaissent progressivement dans les villes françaises. Installées dans les bureaux de poste, les gares ou certains commerces, elles permettent à chacun de passer un appel contre quelques pièces.

À une époque où les communications longues distances restent rares, chaque minute compte. Les utilisateurs préparent souvent leur conversation à l’avance afin de ne pas gaspiller leur argent.

Les années 60 à 80 : l’âge d’or des cabines téléphoniques

C’est durant les Trente Glorieuses que les cabines téléphoniques connaissent leur véritable essor. La France se couvre progressivement de ces installations reconnaissables entre toutes. On les retrouve dans les centres-villes, les villages, les gares, les stations-service, les centres commerciaux ou encore sur les places publiques. Pour de nombreux Français, elles deviennent un élément familier du décor urbain.

À cette époque, les appels se règlent avec des pièces de monnaie. Les plus anciens se souviennent encore du bruit métallique des pièces tombant dans le mécanisme et de l’angoisse ressentie lorsqu’une communication était brutalement interrompue faute de monnaie.

La révolution des télécartes

Au début des années 1980, une innovation va profondément modifier l’utilisation des cabines : la télécarte. Fini les poches remplies de pièces. Les utilisateurs peuvent désormais acheter une carte prépayée contenant un certain nombre d’unités de communication.

Ces cartes deviennent rapidement des objets du quotidien. Certaines éditions limitées, illustrées de monuments, de personnages célèbres ou d’événements particuliers, donnent même naissance à une véritable communauté de collectionneurs : les télécartophiles. Dans les années 1990, des millions de télécartes circulent chaque année en France.

Le rendez-vous incontournable des adolescents

Avant les SMS, Messenger ou WhatsApp, la cabine téléphonique occupe une place centrale dans la vie sociale des adolescents. C’est souvent depuis une cabine que l’on appelle ses amis pour organiser une sortie, prévenir ses parents d’un retard ou tenter de joindre son premier amour.

Les plus jeunes apprennent vite à mémoriser les numéros importants. À l’époque, connaître par cœur plusieurs dizaines de numéros de téléphone est une compétence courante.

Les cabines deviennent également un refuge temporaire contre la pluie, un point de rendez-vous ou un lieu où l’on échange les derniers potins du quartier.

Quelques chiffres

Les cabines téléphoniques ont commencé à être vraiment implantées sur le territoire français juste après-guerre, en 1946. Cette année-là, le pays compte 1 004 cabines.

1971 : 4 600 cabines implantées

1980 : 102 300 cabines

1998 : 241 000 cabines

À partir de 1999, le nombre de cabines commence à diminuer. Une tendance inversement proportionnelle à l’augmentation du nombre de téléphones portables équipant les familles.

En 2012, le nombre de cabines téléphoniques est tombé à 116 000. En 2018, le nombre passe à 500 et aujourd’hui, seule une seule cabine téléphonique encore en service est installée en France, à Murbach, en Alsace.

Un décor incontournable du cinéma

Les cabines téléphoniques ont également marqué l’imaginaire collectif grâce au cinéma. Impossible d’oublier les célèbres cabines rouges britanniques présentes dans d’innombrables films et séries.

Aux États-Unis, elles apparaissent régulièrement dans les thrillers policiers, les films romantiques ou les productions hollywoodiennes des années 70 à 90. Même Superman est associé à cet objet : dans les premiers comics et adaptations télévisées, Clark Kent utilise régulièrement une cabine téléphonique pour se changer rapidement en super-héros.

Au cinéma français, elles symbolisent souvent l’urgence, la solitude ou l’attente.

L’arrivée du téléphone portable sonne le glas

À partir de la fin des années 1990, le téléphone mobile commence à s’imposer. D’abord réservé à une clientèle aisée, il devient progressivement accessible au grand public. Le phénomène s’accélère dans les années 2000 avec la baisse des prix des appareils et des forfaits.

En quelques années, les cabines téléphoniques deviennent de moins en moins fréquentées. Leur entretien coûte cher et leur utilité diminue fortement. En 2015, la suppression du service universel des cabines publiques en France accélère leur disparition. Les dernières installations sont progressivement démontées.

Une disparition qui marque la fin d’une époque

Au-delà de leur fonction pratique, les cabines téléphoniques symbolisent aujourd’hui un mode de vie disparu. Elles rappellent une époque où l’on ne pouvait pas être joint à tout moment. Une époque où l’on devait parfois attendre pour communiquer, où les rendez-vous se prenaient à l’avance et où les conversations avaient souvent davantage de valeur parce qu’elles étaient plus rares.

Pour ceux qui ont grandi avant l’ère du smartphone, apercevoir une ancienne cabine téléphonique provoque souvent un sentiment de nostalgie immédiat.

Comme les cabines de projection des cinémas, les magnétoscopes, les minitels ou les cabines photo argentiques, elles appartiennent désormais à cette catégorie d’objets qui racontent une partie de notre histoire collective.

Les dernières survivantes

Quelques cabines subsistent encore aujourd’hui en France et à travers le monde. Certaines ont été transformées en bibliothèques de rue, d’autres accueillent des défibrillateurs, des bornes Wi-Fi ou des œuvres d’art.

Les célèbres cabines rouges britanniques continuent quant à elles d’être entretenues dans de nombreuses villes du Royaume-Uni, devenant davantage des symboles patrimoniaux que de véritables moyens de communication.

La cabine téléphonique a perdu sa fonction première, mais elle a gagné quelque chose de plus précieux : sa place dans notre mémoire collective.