Dans l’histoire de la musique en général et du rock en particulier, Il y a des groupes qui vieillissent, ou s’arrêtent, tombent dans l’oubli. Et puis il y a ceux qui semblent traverser les décennies comme des locomotives lancées à pleine vitesse, sans jamais perdre cette étincelle primitive qui les a rendus indispensables. Deep Purple appartient évidemment à cette seconde catégorie. Alors qu’on les imaginait installés dans le confort d’un héritage intouchable, les Anglais reviennent aujourd’hui avec SPLAT!, leur 24e album studio, annoncé pour le 3 juillet 2026. Un double disque de treize nouveaux morceaux qui, selon Ian Gillan lui-même, serait tout simplement “l’album le plus heavy du groupe depuis très longtemps”. Et lorsqu’un homme ayant chanté Highway Star, Smoke On The Water ou Lazy prononce ce genre de phrase, le monde du rock écoute religieusement.

“Arrogant Boy” : du Deep Purple pure jus

D’autant que le premier extrait, Arrogant Boy, dévoilé ce mois-ci, ne ressemble en rien à un simple exercice nostalgique. Bien au contraire : Deep Purple y retrouve cette sauvagerie élégante, cette tension organique et cette insolence sonore qui ont façonné leur légende dans les années 70. Dès les premières secondes, le morceau renoue avec ce grain vintage immédiatement identifiable : le fameux orgue saturé aux accents psychédéliques, les riffs massifs, la batterie nerveuse, les cassures rythmiques et surtout cette impression unique que le groupe joue comme s’il improvisait au bord du chaos.

Le synthétiseur seventies y rugit comme à l’époque bénie de Jon Lord, l’ex-claviériste et membre fondateur de Deep Purple, malheureusement décédé en 2012. Impossible de ne pas penser aux grandes heures de Machine Head ou de Made In Japan. Mais Arrogant Boy ne se contente pas de recycler le passé : le morceau possède une agressivité moderne, presque insolente, portée par une production ample et puissante signée une nouvelle fois Bob Ezrin, fidèle collaborateur du groupe depuis plusieurs albums.

Une voix incroyable

Et puis il y a Ian Gillan. À 80 ans passés, le chanteur continue de posséder l’une des voix les plus incroyables de l’histoire du rock. Une voix capable de passer du murmure ironique au cri incandescent en une fraction de seconde. Peu d’interprètes auront autant marqué le hard rock que lui. Son chant n’a jamais été une démonstration technique froide : Gillan chante comme on raconte une guerre, avec du feu dans la gorge et du swing dans les tripes.

Sur Arrogant Boy, il se montre mordant, sarcastique, presque théâtral. Le texte raconte l’histoire d’un personnage marginal qui tourne en ridicule les élites avec une jubilation féroce. Une manière pour Deep Purple de rappeler qu’après plus d’un demi-siècle d’existence, le groupe conserve cet humour acide et cette liberté de ton qui ont toujours nourri son identité.

Mais pour comprendre l’importance de SPLAT!, il faut revenir à ce qu’est réellement Deep Purple dans l’histoire du rock.

Ian Gillan : un homme à la voix extraordinaire – “Child in Time” en 1970 avec John Lord aux claviers

Fondé en 1968 à Londres, le groupe fait partie de la sainte trinité du hard rock britannique aux côtés de Led Zeppelin et Black Sabbath. Pourtant, Deep Purple a toujours occupé une place à part. Plus imprévisible. Plus technique. Plus aventureuse aussi.

Là où d’autres privilégiaient la lourdeur ou le mysticisme, Purple injectait dans son hard rock des influences classiques, du jazz, du blues et une virtuosité instrumentale presque démesurée. L’affrontement permanent entre la guitare incendiaire de Ritchie Blackmore et les claviers monumentaux de Jon Lord a créé un langage musical entièrement nouveau.

Jon Lord reste d’ailleurs l’un des architectes essentiels du son Deep Purple. Son orgue Hammond saturé est devenu aussi emblématique que les riffs de Blackmore. Sans lui, le hard rock n’aurait probablement jamais adopté cette ampleur symphonique qui influencera plus tard des centaines de groupes. Son jeu mêlait Bach, le blues et le chaos électrique avec une élégance folle.

Une influence énorme

L’influence de Deep Purple est aujourd’hui absolument gigantesque. Sans eux, impossible d’imaginer l’émergence de groupes comme Iron Maiden, Judas Priest, Scorpions, Saxon, Van Halen, Def Leppard, Metallica, Dream Theater ou Ghost. Tous ont reconnu leur dette envers les Britanniques. Les riffs véloces, les solos interminables, les montées d’orgue dramatiques, les structures complexes et l’énergie scénique du groupe ont redéfini les codes du hard rock moderne.

Et pourtant, Deep Purple n’a jamais été prisonnier de son statut de monument historique. C’est probablement ce qui rend SPLAT! aussi excitant.

Retour aux origines

Selon Gillan, l’album retrouverait “l’équilibre, la dynamique et le fun” du Deep Purple de 1969 à 1973. Une déclaration loin d’être anodine, puisque cette période correspond précisément à l’âge d’or absolu du groupe : In Rock, Fireball, Machine Head, Who Do We Think We Are… une série d’albums qui ont littéralement changé le visage du rock lourd.

La tracklist de SPLAT! laisse entrevoir un disque varié, théâtral et probablement très narratif :

• Arrogant Boy

• Diablo

• The Rider

• The Lunatic

• The Only Horse In Town

• Sacred Land

• The Beating Of Wings

• Guilt Trippin’

• Scriblin’ Gib’rish

• Jessica’s Bra

• Third Call

• My New Movie

• Splat!

Rien qu’aux titres, on devine déjà ce mélange typiquement Purple de noirceur, d’humour absurde et de flamboyance rock’n’roll.

Avec ce nouvel album, Deep Purple se lancera en 2026 dans une gigantesque tournée mondiale sur trois continents, dans 28 pays, pour 86 concerts. En France, les britanniques assureront six dates, dont une à l’Adidas Arena de Paris le 22 octobre 2026, le Hellfest de Clisson, Strasbourg, Nantes, Bordeaux et Lyon.

De l’énergie à revendre

Ce qui frappe surtout, c’est l’énergie retrouvée du groupe. Beaucoup de formations historiques continuent par respect du public. Deep Purple, lui, donne encore l’impression d’avoir quelque chose à prouver. Une rage intacte. Une envie de jouer. Une volonté presque insolente de rappeler qu’ils restent les maîtres du genre. À une époque où le rock classique vit essentiellement dans la nostalgie, SPLAT! pourrait bien devenir l’une des plus belles surprises de 2026. Parce que Deep Purple ne cherche plus à courir après son passé. Il cherche simplement à rappeler pourquoi il est devenu immortel.