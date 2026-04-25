Yamaha Motor France lève le voile sur l’édition 2026 du Ténéré Travel Trophy, un raid d’aventure exclusif qui se déroulera du 10 au 17 octobre 2026. Pensé pour les passionnés de trail et d’évasion, cet événement reliera cette année l’Auvergne aux Pyrénées espagnoles, à travers certains des paysages les plus spectaculaires d’Europe.

Une aventure accessible à tous les passionnés de Ténéré

Ouvert à tous les possesseurs de Ténéré, quel que soit le modèle ou le millésime, le Ténéré Travel Trophy mise sur une approche inclusive et immersive. Ici, pas de course contre la montre : l’événement adopte un format “Gentleman Rider”, privilégiant la navigation, le plaisir de pilotage et le partage entre participants.

L’objectif ? Vivre une aventure humaine et mécanique, loin de la compétition pure, dans un esprit de découverte et de convivialité.

Un itinéraire spectaculaire à travers des paysages emblématiques

Le parcours 2026 promet une grande diversité de terrains et d’ambiances. Au programme :

Départ depuis la région de Clermont-Ferrand

Traversée des volcans d’Auvergne et du plateau de l’Aubrac

Passage par les mythiques Gorges du Tarn

Étape en altitude en Andorre

Arrivée dans les montagnes d’Aragon, en Espagne

Un tracé conçu pour offrir une véritable immersion entre routes panoramiques, pistes roulantes et sections plus techniques.

Une expérience premium signée Yamaha

Fidèle à son positionnement, Yamaha propose une organisation complète et haut de gamme :

Hébergements en bivouacs premium et structures locales

Restauration mettant à l’honneur les spécialités régionales

Assistance technique assurée par Yamaha

Dispositif médical dédié

Solution de rapatriement des motos en fin d’événement

Tout est pensé pour permettre aux participants de se concentrer pleinement sur l’aventure.

Un trophée basé sur l’engagement et l’esprit d’équipe

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une compétition, le Ténéré Travel Trophy intègre une dimension de challenge. Les participants seront évalués sur plusieurs critères :

Navigation et respect du road book

Ateliers techniques et épreuves de maniabilité

Connaissance de l’univers Ténéré

Esprit d’équipe et entraide

Le raid s’étend sur 5 étapes et 7 nuits, avec des retrouvailles chaque soir au bivouac, renforçant l’esprit de communauté et de partage.

Tarifs et prestations

Le Ténéré Travel Trophy 2026 est proposé au tarif de 1 199 € par personne, incluant notamment :

Pack de départ et accès à l’application Travel Trophy

Itinéraires numériques

7 nuits de camping, petits-déjeuners et dîners

Une journée Ténéré Experience (masterclasses, ateliers, conseils)

Animations et divertissements

Certains éléments restent à la charge des participants, comme le carburant, les déjeuners en journée ou le matériel de camping.

Avec ce nouveau Ténéré Travel Trophy, Yamaha confirme sa volonté de proposer bien plus qu’un simple événement moto : une véritable expérience d’aventure, mêlant exploration, performance et esprit de communauté.

Pour s’inscrire, cliquez sur ce lien.

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