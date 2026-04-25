Yamaha annonce le Ténéré Travel Trophy 2026 : une aventure immersive entre Auvergne et Pyrénées
Yamaha Motor France lève le voile sur l’édition 2026 du Ténéré Travel Trophy, un raid d’aventure exclusif qui se déroulera du 10 au 17 octobre 2026. Pensé pour les passionnés de trail et d’évasion, cet événement reliera cette année l’Auvergne aux Pyrénées espagnoles, à travers certains des paysages les plus spectaculaires d’Europe.
Une aventure accessible à tous les passionnés de Ténéré
Ouvert à tous les possesseurs de Ténéré, quel que soit le modèle ou le millésime, le Ténéré Travel Trophy mise sur une approche inclusive et immersive. Ici, pas de course contre la montre : l’événement adopte un format “Gentleman Rider”, privilégiant la navigation, le plaisir de pilotage et le partage entre participants.
L’objectif ? Vivre une aventure humaine et mécanique, loin de la compétition pure, dans un esprit de découverte et de convivialité.
Un itinéraire spectaculaire à travers des paysages emblématiques
Le parcours 2026 promet une grande diversité de terrains et d’ambiances. Au programme :
Départ depuis la région de Clermont-Ferrand
Traversée des volcans d’Auvergne et du plateau de l’Aubrac
Passage par les mythiques Gorges du Tarn
Étape en altitude en Andorre
Arrivée dans les montagnes d’Aragon, en Espagne
Un tracé conçu pour offrir une véritable immersion entre routes panoramiques, pistes roulantes et sections plus techniques.
Une expérience premium signée Yamaha
Fidèle à son positionnement, Yamaha propose une organisation complète et haut de gamme :
Hébergements en bivouacs premium et structures locales
Restauration mettant à l’honneur les spécialités régionales
Assistance technique assurée par Yamaha
Dispositif médical dédié
Solution de rapatriement des motos en fin d’événement
Tout est pensé pour permettre aux participants de se concentrer pleinement sur l’aventure.
Un trophée basé sur l’engagement et l’esprit d’équipe
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une compétition, le Ténéré Travel Trophy intègre une dimension de challenge. Les participants seront évalués sur plusieurs critères :
Navigation et respect du road book
Ateliers techniques et épreuves de maniabilité
Connaissance de l’univers Ténéré
Esprit d’équipe et entraide
Le raid s’étend sur 5 étapes et 7 nuits, avec des retrouvailles chaque soir au bivouac, renforçant l’esprit de communauté et de partage.
Tarifs et prestations
Le Ténéré Travel Trophy 2026 est proposé au tarif de 1 199 € par personne, incluant notamment :
Pack de départ et accès à l’application Travel Trophy
Itinéraires numériques
7 nuits de camping, petits-déjeuners et dîners
Une journée Ténéré Experience (masterclasses, ateliers, conseils)
Animations et divertissements
Certains éléments restent à la charge des participants, comme le carburant, les déjeuners en journée ou le matériel de camping.
Avec ce nouveau Ténéré Travel Trophy, Yamaha confirme sa volonté de proposer bien plus qu’un simple événement moto : une véritable expérience d’aventure, mêlant exploration, performance et esprit de communauté.
Pour s’inscrire, cliquez sur ce lien.
Créateur de MonsieurVintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.
-
Lifestyle4 semaines
Rolex et enchères record : les montres les plus chères achetées en France en 2025
-
Musique4 semaines
Pourquoi le hard rock français n’a jamais vraiment pris ?
-
Programme TV / Série4 semaines
Pourquoi il ne faut pas louper “Emergência Radioativa”, la nouvelle série de Netflix
-
Lifestyle4 semaines
Apple fête ses 50 ans
Quel parcours impressionnant pour le Yamaha TMAX ! C'est fascinant de voir comment ce scooter a évolué au fil des…
C'est moi ou aucun instrument est branché ? j'adore c'etait vraiment une autre époque avec ces qualités / défauts mais…
Je ne comprends pas certains extraits cités ne sont pas dit dans les paroles
Un film tellement grave et violent avec toute l'injustice de notre monde actuel. Dans cette situation pas de héros armé,…
Merci pour ces conseils ! J'ai toujours cherché une solution pour bloquer certains sites distrayants pendant mon travail. Je vais…