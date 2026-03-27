Il suffit parfois d’un détail, d’une couleur ou d’une coupe pour raviver tout un imaginaire. Avec sa nouvelle collection Rewind, ROXY convoque l’esprit des années 2000 et le fait dialoguer avec les envies d’aujourd’hui. Une parenthèse solaire, entre nostalgie assumée et modernité maîtrisée.

Le retour du style “ROXY Girl”

Vingt ans après avoir marqué toute une génération, le style “ROXY Girl” revient sur le devant de la scène. Une esthétique libre, joyeuse, un brin insouciante, qui évoque les journées interminables à la plage, les cheveux salés et les couchers de soleil qui n’en finissent pas. Cette énergie, la marque la remet au goût du jour sans la figer dans le passé.

La collection puise directement dans les archives emblématiques de la marque. On y retrouve les pièces qui ont fait son succès : maillots de bain aux coupes iconiques, crop tops, jupes légères, t-shirts graphiques ou encore combinaisons de surf. Mais ici, rien n’est figé. Les silhouettes évoluent, les matières aussi. Les tissus recyclés et les innovations techniques viennent apporter confort et performance à ces essentiels revisités.

Des couleurs faciles à porter

Côté palette, Rewind joue la carte de la douceur avec des teintes “glacées” ; jaune beurre, vert menthe ou rose poudré qui évoquent autant les souvenirs d’été que les tendances actuelles. Des couleurs faciles à porter, pensées pour passer sans effort du sable chaud à la ville, du matin au coucher du soleil.

Ce qui fait la force de cette collection, c’est justement cet équilibre. Une nostalgie qui ne tombe jamais dans la caricature, un héritage assumé mais retravaillé. ROXY ne se contente pas de regarder en arrière : la marque réinterprète son ADN pour proposer une vision actuelle du lifestyle surf, fidèle à son engagement pour le style, le confort et la liberté de mouvement.

Avec Rewind, les années 2000 ne sont pas simplement de retour. Elles s’invitent dans le présent avec plus d’allure, plus de conscience, et toujours cette même promesse d’évasion.