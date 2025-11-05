Magnanni réinvente l’art de la botte : élégance, confort et savoir-faire réunis

Une ode au cuir et à l’artisanat espagnol

Pour sa nouvelle collection Automne-Hiver 2025, Magnanni célèbre l’élégance intemporelle à travers une série de bottes qui subliment le geste artisanal et la beauté du cuir. Chaque modèle est une œuvre d’équilibre, mariant allure contemporaine et héritage classique.

Façonnées dans des cuirs d’exception et patinées à la main, ces bottes incarnent la signature esthétique de la maison. La patine, réalisée selon un procédé minutieux propre à Magnanni, confère à chaque paire une profondeur unique, un caractère singulier que seule la main de l’artisan peut offrir.

Un héritage familial au service du confort moderne

Depuis 1954, la marque espagnole, fondée au cœur de La Mancha, perpétue un savoir-faire transmis sur trois générations. Magnanni allie la rigueur des traditions à une vision moderne du style, où souplesse, confort et élégance sont indissociables.

Les techniques Artesano et Bologna, véritables signatures de la maison, garantissent un confort d’exception. La construction Bologna, perfectionnée au fil des décennies, enveloppe le pied dans une doublure en cuir souple semblable à un gant, offrant une sensation seconde peau. Chaque paire s’adapte naturellement à la morphologie du pied, sans contrainte ni période d’adaptation.

La collection de bottes Magnanni automne/hiver 2025

Bottes Magnanni Aitana taupe – 615 euros

Bottes Magnanni Audrey Rider – 500 euros

Bottes Magnanni Elayne Rider bordeaux – 515 euros

Bottes Magnanni Genevieve Rider noir – 615 euros

Bottes Magnanni Loni II tabac – 450 euros

Bottes Magnanni Loni bleu-ciel/gris – 505 euros

Bottes Magnanni Loni daim gris – 455 euros

Bottes Magnanni Loni marron et camouflage – 505 euros

Bottes Magnanni Miranda Rider daim marron – 465 euros

Bottes Magnanni Nova Rider daim marron – 445 euros

L’excellence du geste artisanal

Les artisans Magnanni, travaillant entre l’Espagne et le Portugal, sont les gardiens de cet art du détail. Leur maîtrise de la peinture à la main apporte relief et profondeur à chaque modèle. Derrière chaque nuance, chaque couture, se cache une exigence : celle de créer des pièces uniques, faites pour durer.

Une élégance versatile

Pensée pour s’accorder à tous les styles, la collection Automne-Hiver 2025 conjugue polyvalence et raffinement. Des lignes pures, des textures travaillées et des patines riches permettent aux bottes de passer avec aisance d’un look urbain décontracté à une allure plus sophistiquée.

Un atout qui séduit aussi bien les esthètes que les personnalités publiques : de nombreuses célébrités font confiance à Magnanni pour leurs apparitions sur les tapis rouges et lors des Fashion Weeks.

Magnanni, une maison d’élégance et d’authenticité

Ancrée dans un héritage artisanal, Magnanni continue d’écrire son histoire à travers une approche résolument tournée vers l’avenir. Ses créations témoignent d’un raffinement discret, d’un savoir-faire unique et d’un luxe sincère où la main de l’homme demeure l’essence de la beauté.

Les bottes de la maison Magnanni sont disponibles en boutiques sur Paris :

97 rue Vieille-Du-Temple 75 003 Paris

2 rue de Sèze 75 009 Paris

ou sur leur site internet en cliquant sur ce lien.

Crédit photos : Magnanni©